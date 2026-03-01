استهداف ناقلة نفط قبالة ميناء خصب العُماني على مضيق هرمز

- تعرضت ناقلة النفط سكاي لايت لهجوم شمالي ميناء خصب، مما أدى إلى إصابة أربعة من أفراد الطاقم، وذلك بعد هجمات بطائرات مسيرة على ميناء الدقم التجاري، في سياق تصاعد التوترات بين إيران ودول الخليج نتيجة الهجمات الأميركية الإسرائيلية المشتركة. - تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 20 فرداً، بينهم 15 هندياً و5 إيرانيين، مع إصابات متفاوتة لأربعة أفراد، بينما علقت شركات الشحن الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب التوترات. - أرسل الحرس الثوري الإيراني تحذيرات للسفن بشأن دخول مضيق هرمز، بينما أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الأوامر الإيرانية غير ملزمة قانونياً.

أعلن مركز الأمن البحري العماني اليوم الأحد، أن ناقلة النفط سكاي لايت التي ترفع علم بالاو تعرضت لهجوم على بعد حوالي خمسة أميال بحرية شمالي ميناء خصب بمحافظة مسندم مما أسفر عن إصابة أربعة من أفراد الطاقم، وذلك في أعقاب هجوم بطائرتين مسيرتين على ميناء الدقم التجاري. جاء ذلك بعد موجة من الضربات التي شنتها طهران على دول في منطقة الخليج رداً على الهجمات الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران، والتي أدت إلى انزلاق المنطقة في حرب جديدة. وهذان هما أول هجومين على أهداف في سلطنة عُمان أو بالقرب منها.

وأكد مركز الأمن البحري العماني في منشور على إكس إجلاء طاقم ناقلة النفط المكون من 20 فرداً، من دون أن يحدد ما الذي أصاب الناقلة. وقال المركز "تم إخلاء جميع (أفراد) طاقم الناقلة المكون من 20 شخصاً، بينهم 15 شخصاً يحملون الجنسية الهندية، وخمسة أشخاص من الجنسية الإيرانية. كما تفيد المعلومات الأولية بوجود إصابات متفاوتة لأربعة من أفراد طاقم السفينة، تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم".

وتشارك شبه جزيرة مسندم العمانية إيران في السيطرة على مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي حيوي يمر عبره ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي. وعلّقت شركات شحن، الملاحة عبر الخليج العربي ومضيق هرمز نتيجة العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران وردة فعل الأخيرة، في خطوة من شأنها إبطاء حركة الإمدادات البحرية أكثر في المنطقة.

وأتى الإعلان فيما بعث الحرس الثوري الإيراني، السبت، برسائل لاسلكية إلى سفن يحذرها من دخول مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي للملاحة العالمية الذي قد "أُغلق بحكم الأمر الواقع"، وفق ما أفادت وكالة تسنيم. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس السبت، إنها تلقت عدة بلاغات من سفن في الخليج تفيد بتلقيها رسائل بشأن إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أن أوامر إيران غير ملزمة قانوناً، ونصحت السفن بالعبور بحذر.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ميناء الدقم التجاري تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين، مما أسفر عن إصابة عامل وافد. وأضافت الوكالة أن حطام مسيرة أخرى سقط في منطقة بالقرب من خزانات الوقود في الدقم، من دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

(رويترز، العربي الجديد)