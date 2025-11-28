استهداف "كورمور" يهدد استثمارات غاز كردستان العراق

- تعرض حقل كورمور الغازي لهجوم بطائرة مسيرة، مما أدى إلى توقف إمدادات الغاز وانقطاع الكهرباء، مؤثراً سلباً على استقرار الإقليم الاقتصادي وخططه لتوفير كهرباء مستقرة وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد. - يشكل توقف الحقل ضربة لمشاريع الطاقة الطموحة في كردستان، حيث كان من المتوقع أن يقلل من فاتورة استيراد الطاقة ويحقق استقراراً مالياً، مما يهدد ثقة الشركات الأجنبية مثل "دانة غاز". - يحمل الهجوم دلالات سياسية تتزامن مع مفاوضات تشكيل الحكومة في بغداد وضغوط لتقليل اعتماد العراق على الغاز الإيراني، مما يضعف بيئة الاستثمار ويهدد مستقبل المشاريع الغازية.

استهدف هجوم بطائرة مسيرة في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، ما أدى إلى توقف فوري لإمدادات الغاز وانقطاع واسع للتيار الكهربائي شمل مدينة السليمانية ومناطق أخرى، الأمر الذي أعاد الإقليم إلى دائرة عدم الاستقرار الاقتصادي بعد سلسلة خطوات كانت تمهد لتوفير تجهيز شبه مستمر خلال الأشهر المقبلة.

ويمثل حقل كورمور العمود الفقري لبرنامج حكومة الإقليم الهادف إلى إنتاج كهرباء مستقرة على مدار 24 ساعة، ليس فقط لمدن كردستان، بل أيضاً للمحافظات المجاورة في العراق، في إطار خطة لزيادة الاعتماد على الغاز المحلي وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية.

غير أن الهجوم أحدث انتكاسة مباشرة لهذا البرنامج، إذ أكد المتحدث باسم وزارة كهرباء الإقليم، أوميد أحمد، في تصريح صحافي، أن "الهجوم تسبب في تقليل نحو 80% من الطاقة الكهربائية المنتجة"، وأن الكميات المتبقية ستوزع للاستهلاك الضروري فقط، مثل المستشفيات ومشاريع المياه والمنشآت الحيوية. وبين أن توقف إنتاج الغاز بالكامل يجعل عودة التجهيز الطبيعي مرهوناً بإصلاح الأضرار واستئناف الضخ.

اقتصادياً، يمثل هذا التوقف ضربة لواحد من أهم المشاريع التي كان يعول عليها الإقليم لتقليل فاتورة استيراد الطاقة وتحقيق استقرار مالي أكبر في قطاع الكهرباء، الذي يستهلك سنوياً جزءاً كبيراً من موازنة حكومة كردستان عبر دعم الوقود وتكاليف التشغيل، فكل ساعة توقف في إنتاج الغاز تعد كلفة مالية إضافية، سواء عبر الاعتماد الاضطراري على الوقود السائل الأغلى ثمناً، أو عبر خسارة العوائد المتوقعة من بيع الفائض الكهربائي للمحافظات المجاورة.

وتأتي الضربة في لحظة اقتصادية حساسة، إذ كان الإقليم يستعد لتوسيع استثماراته الغازية، لتحويل كردستان إلى مركز إنتاج غاز قادر على تغطية الطلب المحلي وتصدير جزء منه داخل العراق.

ومع عودة الهجمات، يتعرض هذا المسار الاستراتيجي للاهتزاز، مما قد ينعكس سلباً على ثقة الشركات الأجنبية العاملة مثل "دانة غاز" الإماراتية، التي سبق أن أوقفت العمل مرات عدة بسبب تهديدات مشابهة في السنوات الماضية.

ويحمل توقيت الهجوم دلالات تتجاوز حدود الإقليم، خصوصاً أنه يأتي بالتزامن مع مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد، وفي ظل ضغوط أميركية متزايدة على العراق لتقليل اعتماده على الغاز الإيراني.

ووفق مسؤول في حكومة الإقليم، فإن "الهجوم يقرأ كرسالة واضحة من الفصائل الحليفة لطهران، فالإيرانيون "لن يسمحوا بأن يتحول غاز كردستان إلى بديل عن الغاز الإيراني الذي يستورده العراق، لا سيما في ظل العقوبات التي تضغط على الاقتصاد الإيراني".

حماية المصالح الإيرانية

وأضاف، أن "أي محاولة لرفع إنتاج الإقليم من الغاز أو ربطه بشبكة العراق الوطنية سيصطدم بردات فعل أمنية تهدف إلى حماية المصالح الإيرانية في سوق الطاقة العراقي"، مضيفاً: "كما ينظر إلى الهجوم كاختبار لقدرة بغداد على الوفاء بتعهداتها السابقة حول حماية البنى التحتية للطاقة ومنع تكرار الهجمات على حقول كورمور، التي تعرضت منذ 2021 لعدة ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا.

ورغم وصف الحكومة العراقية الهجوم بـ"الإرهابي"، يضعف استمرار هذا النمط من العمليات بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة ويجعل مستقبل المشاريع الغازية في الإقليم محفوفاً بالمخاطر.

ويرى باحثون ومحللون أن الهدف من الهجوم يتجاوز الجانب العسكري، فهو محاولة لتعطيل مشروع الإقليم الذي أعلن قبل أسابيع فقط خطةً لتوفير كهرباء 24 ساعة لمدنه، مع إمكانية نقل التجربة إلى باقي المحافظات العراقية. وفي هذا السياق كتب الباحث شاهو القرداغي، في تدوينة له على "إكس"، إن "خلايا الإرهاب والفوضى حاولت اليوم تعطيل هذا المشروع عن طريق استهداف حقول الغاز"، في إشارة إلى التأثير الاقتصادي والبنيوي العميق للهجوم.