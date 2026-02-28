استنفار في حركة الطيران بمصر وتوقع بإلغاء رحلات مجدولة

- تشهد الأجواء المصرية حالة من الترقب بعد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع وزارة الطيران المدني إلى دعوة المسافرين لمتابعة مواعيد رحلاتهم بدقة. - أكدت الوزارة على تحديث جداول التشغيل باستمرار، مع احتمال حدوث تعديلات زمنية بسبب عوامل تشغيلية، مشددة على أهمية متابعة المسافرين للبيانات الصادرة عن شركات الطيران والمطارات. - دعت الوزارة الركاب إلى التواصل مع مكاتب شركات الطيران أو المواقع الرسمية للمطارات لضمان معرفة أي تغييرات في مواعيد الرحلات، في ظل التنسيق لضمان السلامة الجوية.

تشهد حركة السفر والطيران حالة من الترقب والحذر في الأجواء المصرية، عقب ضرب القوات الأميركية للعاصمة الإيرانية طهران، والرد الإيراني بإطلاق صواريخ باليستية على إسرائيل. ودعت وزارة الطيران المدني المصرية صباح اليوم السبت، المسافرين إلى ضرورة التأكد من مواعيد الإقلاع والوصول الخاصة برحلاتهم، ومتابعة أي مستجدات قد تطرأ على جداول التشغيل خلال الفترة الحالية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن شركات الطيران تعمل على تحديث جداول التشغيل بشكل مستمر، وأن بعض الرحلات قد تشهد تعديلات زمنية نتيجة عوامل تشغيلية ولوجستية، مشددة على أهمية متابعة المسافرين للبيانات الصادرة عن شركاتهم أو عن المطارات المصرية. وأوضحت الوزارة أن غرف العمليات في كل من مطار القاهرة الدولي و 14 مطاراً إقليمياً في المحافظات، تتابع حركة السفر لحظة بلحظة لضمان انسيابية التشغيل، داعية الركاب إلى الحضور المبكر إلى صالات السفر والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة.

وشددت الوزارة على أن التواصل مع مكاتب شركات الطيران أو المواقع الرسمية للمطارات يظل الوسيلة الأكثر دقة لمعرفة أي تغييرات قد تطرأ على مواعيد الرحلات. يأتي التوجيه في ضوء متابعة الوزارة لتطورات الحرب الأميركية على إيران، والتنسيق مع الجهات المعنية بدول المنطقة لضمان معايير السلامة والأمان في المجال الجوي، ولا سيما بعد غلق العديد من الدول مجالها الجوي عقب بدء العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران صباح اليوم السبت والزيادة حركة السفر خلال هذه الفترة، وما يصاحب ذلك من ضغوط تشغيلية تستدعي متابعة دقيقة من جانب الركاب.