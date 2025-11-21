استمرار موجة البيع يدفع العملات الرقمية لأسوأ أداء شهري منذ 2022

- شهدت سوق العملات الرقمية اضطرابات جديدة مع تراجع بيتكوين بنسبة 7.6% وإيثريوم بنسبة 8.9%، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى أقل من 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ أبريل الماضي. - تراجعت بيتكوين بأكثر من 30% منذ أكتوبر، متأثرة بموجة تصفيات ضخمة ألغت رهانات برافعة مالية بقيمة 19 مليار دولار، مما أدى إلى محو نحو 1.5 تريليون دولار من القيمة المجمعة للعملات الرقمية. - رغم التوقعات بخفض أسعار الفائدة وزيادة تبني الأصول الرقمية، توقفت هذه العوامل عن الدفع، مما أدى إلى انسحاب مستثمري الزخم وتراجع تقييمات شركات الأصول الرقمية.

تجددت حالة الاضطراب والتخبط التي تجتاح سوق العملات الرقمية اليوم الجمعة، بعد استقرار عابر صاحب إعلان إنفيديا، أكبر مصنع للرقائق عالمياً، عن نتائج فاقت التوقعات الأربعاء الماضي.

وحسب توقعات بلومبيرغ، فإن بيتكوين، أكبر العملات الرقمية، تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ سلسلة الانهيارات التي ضربت قطاع العملات المشفرة في عام 2022. وتراجعت بيتكوين بنسبة وصلت إلى 7.6% لتسجل 80 ألفاً و553 دولاراً يوم الجمعة. كما هبطت إيثريوم، ثاني أكبر العملات، بنسبة 8.9% إلى ما دون 2,700 دولار، بينما شهد العديد من العملات الأصغر تراجعات مماثلة.

ووفق بيانات CoinGecko، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى ما دون 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ إبريل/ نيسان الماضي. كما أظهرت بيانات بلومبيرغ أن بيتكوين فقدت نحو ربع قيمتها خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهو أكبر انخفاض شهري منذ يونيو/ حزيران 2022، عندما أدى انهيار مشروع العملة المستقرة TerraUSD بقيادة دو كوون إلى سلسلة من الإفلاسات انتهت بسقوط منصة FTX التابعة لسام بانكمان-فرايد.

وحسب الوكالة، فإن بيتكوين، وبالرغم من البيئة الداعمة للعملات المشفرة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزيادة اعتماد المؤسسات المالية عليها، قد هبطت بأكثر من 30% منذ أن بلغت مستوى قياسياً في أوائل أكتوبر. وجاء التراجع بعد موجة تصفيات وبيع ضخمة في 10 أكتوبر ألغت رهانات برافعة مالية بقيمة 19 مليار دولار، ما أدى إلى محو نحو 1.5 تريليون دولار من القيمة المجمعة لجميع العملات الرقمية.

موجة انهيار

وتنقل بلومبيرغ عن جيمس باترفيل، رئيس الأبحاث لدى CoinShares قوله: "المستثمرون يتخبطون في الظلام قليلاً، ليست لديهم إشارة واضحة من الوضع الكلي، وكل ما يرونه هو تصرفات كبار الحائزين على السلسلة، وهذا يثير القلق".

وكان صعود بيتكوين في وقت سابق من العام إلى ما يزيد قليلاً على 126 ألف دولار قائماً على عاملين: التوقعات بخفض متكرر لأسعار الفائدة الأميركية، وزيادة تبني المؤسسات الأصول الرقمية. لكن هذين العاملين توقفا عن الدفع، بينما انسحب مستثمرو الزخم من السوق. ووجه التراجع ضربة قوية لشركات الأصول الرقمية التي بُنيت تقييماتها على الارتفاع السابق.

وقال ماثيو هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Bitwise لإدارة الأصول، ومقرها سان فرانسيسكو: "أعتقد أننا أصبحنا أقرب إلى نهاية موجة البيع أكثر من بدايتها، لكن الأسواق غير مريحة، وقد تشهد العملات المشفرة مزيداً من الهبوط قبل أن تجد قاعدة للتعافي".