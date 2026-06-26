استمرار الملاحة في هرمز رغم استهداف سفينة حاويات

- استمرار الملاحة رغم الهجوم: استمر عبور السفن في مضيق هرمز بعد الهجوم على سفينة "إيفر لافلي"، حيث غادرت ناقلتان محملتان الخليج، بينما دخلت أربع ناقلات نفط خام فارغة، مما يعكس مرونة حركة الملاحة. - تأثير الهجوم على خطط السفن: دفع الهجوم بعض مالكي السفن إلى مراجعة خططهم، حيث عدّلت شركة واحدة على الأقل خططها للخروج من الخليج، وأبلغت موظفيها بضرورة بقاء السفن في أماكنها. - تعليق إجلاء البحارة: علقت المنظمة البحرية الدولية عملية إجلاء 11 ألف بحار بعد الهجوم، لضمان سلامة السفن، رغم توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

دفع الهجوم الذي استهدف أمس الخميس سفينة حاويات عابرة لمضيق هرمز بعض مالكي السفن إلى مراجعة خطط الخروج، إلا أن حركة الملاحة استمرت في كلا الاتجاهين عبر هذا الممر الحيوي اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتين محملتين بالكامل غادرتا الخليج، بينما توجد أربع ناقلات نفط خام ضخمة فارغة قادمة إلى الخليج، ضمن السفن التي تبحر على طول الساحل العُماني.

وجاء ذلك بعد الهجوم الذي استهدف سفينة الحاويات "إيفر لافلي" أمس الخميس، وهو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. ودفع الهجوم بعض مالكي السفن وقباطنتها إلى التريث، وفق ما نقلته "بلومبيرغ" عن مالكي سفن رفضوا الكشف عن أسمائهم لحساسية القضية.

وبحسب رسالة اطلعت عليها "بلومبيرغ"، عدّلت شركة واحدة على الأقل خططا سابقة للخروج من الخليج، وأبلغت موظفيها بأن السفن الموجودة هناك يجب أن تبقى في أماكنها بينما يعيد المسؤولون التنفيذيون تقييم خيارات العبور.

غير أن الهجوم لم يؤدِ إلى وقف العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي. فوفق بيانات شركة تحليل بيانات الطاقة والشحن "فورتكسا"، ارتفع متوسط عبور الناقلات يومياً قبل الهجوم إلى أكثر من 20 ناقلة يومياً بعد الاتفاق المؤقت، مقارنة بست ناقلات يومياً فقط خلال معظم فترة الحرب. وتشمل السفن المغادرة عبر المسار العُماني ناقلة من طراز "أفراماكس" محملة بالكامل ومتجهة إلى الهند، إضافة إلى ناقلة صغيرة خاضعة لعقوبات أميركية. كما دخلت ناقلة نفط خام عملاقة محملة بالكامل المضيق وهي تنقل شحنات من الإمارات، إلى جانب ناقلة منتجات نفطية تحمل شحنة من المصدر نفسه.

اقتصاد دولي خطة لإجلاء 11 ألف بحار من 600 سفينة عالقة في مضيق هرمز

وفي الاتجاه المعاكس، دخلت ناقلة نفط خام عملاقة فارغة تشير إلى أنها متجهة إلى ميناء البصرة العراقي، إلى جانب ثلاث ناقلات أخرى مرتبطة بالإمارات. كما يبدو أن ناقلة غاز طبيعي مسال موجودة حالياً قبالة خورفكان تحاول عبور المضيق.

واختارت بعض السفن الإبحار عبر المسار الإيراني في شمال المضيق، وهو خيار تعترف به المنظمة البحرية الدولية. فقد حاولت ناقلة منتجات ترفع علم كوريا الجنوبية، وأخرى متجهة إلى إندونيسيا، إلى جانب سفينة بضائع سائبة، مغادرة الخليج عبر الإبحار بالقرب من إيران.

وفي موازاة استمرار الملاحة، علقت المنظمة البحرية الدولية، أمس الخميس، عملية إجلاء نحو 11 ألف بحار عالقين في منطقة مضيق هرمز، بعد الهجوم الذي استهدف "إيفر لافلي". وكانت الوكالة البحرية التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنها ستبدأ إجلاء 600 سفينة وطواقمها ممن علقوا في منطقة المضيق منذ اندلاع الحرب في المنطقة، وذلك بعدما وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما.

وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز إنه قرر تعليق تنفيذ الخطة مؤقتاً بهدف إعادة التأكيد أن ضمانات السلامة اللازمة لا تزال قائمة بالنسبة إلى السفن المدرجة في قائمة الإجلاء، وكذلك لكل السفن الموجودة في المنطقة، وأوضح أن السفينة التي تعرضت للهجوم لم تكن تبحر ضمن مسار الإجلاء الذي وضعته المنظمة.