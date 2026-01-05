استمرار ارتفاع أسعار الذهب في سورية مع تصاعد التوترات العالمية

- شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى 14,800 ليرة، متأثراً بالأسعار العالمية وسعر الصرف، مع دعوة جمعية الصاغة للالتزام بالتسعيرة الرسمية. - أكد مدير هيئة المعادن الثمينة أن استقرار سعر صرف الليرة لا يمنع ارتفاع أسعار الذهب محلياً، مشيراً إلى أن التسعير يتم وفق إرشادات مصرف سورية المركزي لضمان الشفافية. - توقعات بارتفاع أسعار الذهب مستقبلاً بسبب التوترات العالمية، مع استمرار ارتباط السوق السورية بالمتغيرات العالمية دون تأثير كبير من العوامل الداخلية.

سجّلت أسعار الذهب في السوق السورية ارتفاعاً جديداً، اليوم الاثنين، بمقدار 300 ليرة للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، مقارنةً بالسعر الذي سُجل أمس الأحد، والبالغ 14 ألفاً و800 ليرة وفق العملة السورية الجديدة (الدولار يساوي 118.5 ليرة)، في استمرار لمسار الارتفاعات المرتبطة بحركة السوق العالمية وتقلبات أسعار الصرف.

وحددت جمعية الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً عند 14 ألفاً و100 ليرة مبيعاً، مقابل 14 ألفاً و800 ليرة شراءً، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 13 ألف ليرة مبيعاً، و12 ألفاً و700 ليرة شراءً. ودعت الجمعية أصحاب محال الصاغة إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها، وضرورة عرضها بشكل واضح على واجهات المحال، في محاولة لضبط السوق، ومنع أي تلاعب بالأسعار، خصوصاً في ظل اعتماد التسعير بالعملة السورية الجديدة.

لا علاقة للارتفاع بالعملة الجديدة

ويأتي هذا الارتفاع في وقت يشهد فيه سوق الذهب في سورية حالة من الحذر والترقب، مع تراجع نسبي في حركة البيع والشراء، حيث يفضل عدد من المواطنين الانتظار تحسباً لأي تغيرات جديدة في الأسعار، وسط توقعات باستمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب مؤشرات واضحة على استقرار طويل الأمد.

وفي هذا السياق، قال مدير هيئة المعادن الثمينة في سورية، مصعب الأسود، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب داخل السوق السورية لا يرتبط إطلاقاً بعملية استبدال العملة أو اعتماد العملة الجديدة، مشدداً على أن السبب الرئيسي يعود إلى الارتفاع العالمي في أسعار الذهب. وأوضح أن السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية وبسعر الصرف، باعتبار أن الذهب سلعة مرتبطة بالأسواق الخارجية.

وأضاف الأسود أن سعر صرف الليرة لا يزال حتى الآن ضمن حدوده الطبيعية، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حتى تحسناً طفيفاً في سعر الصرف، بالتوازي مع صعود سعر أونصة الذهب عالمياً، وهو ما انعكس بشكل مباشر على التسعير المحلي. وأكد أن أي تغير في أسعار الذهب داخل السوق السورية يخضع لمعادلة واضحة تقوم على سعر الأونصة العالمية وسعر الصرف، بعيداً عن أي عوامل إدارية أو نقدية داخلية.

وحول آلية تسعير الذهب بالعملة الجديدة، أوضح الأسود أن العمل بالتسعير الجديد بدأ تطبيقه فعلياً وفق إرشادات مصرف سورية المركزي، لافتاً إلى التزام هيئة المعادن الثمينة بوضع أسعار الذهب بالعملة الجديدة، ولا سيما مع توجه محال الصاغة لاعتماد أنظمة الفوترة والترحيل عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) بالعملة الجديدة، تفادياً لأي أخطاء أو التباس قد يحدث خلال عمليات البيع والشراء. وبيّن أن هذا الإجراء يأتي انسجاماً مع اعتماد وزارة المالية التسعير الرسمي بالعملة الجديدة، بهدف توحيد المرجعيات وضمان شفافية أكبر في السوق.

توقعات بارتفاع أكبر

وفي ما يتعلق بالتوقعات المقبلة، رجّح الأسود أن يشهد الذهب مزيداً من الارتفاع خلال الفترة القادمة، في ظل التوترات العالمية المتصاعدة، ولا سيما بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إضافة إلى عوامل جيوسياسية واقتصادية أخرى تلقي بظلالها على الأسواق الدولية. واعتبر أن هذه التوترات عادة ما تدفع المستثمرين عالمياً إلى اللجوء للذهب بوصفه ملاذاً آمناً، ما يؤدي إلى رفع أسعاره عالمياً، وبالتالي انعكاس ذلك على السوق السورية.

وختم الأسود بالتأكيد على أن سوق الذهب في سورية ستبقى مرتبطة بشكل وثيق بالمتغيرات العالمية، داعياً إلى قراءة أي ارتفاع أو انخفاض في الأسعار ضمن هذا السياق، وعدم ربطه بإجراءات داخلية لا تؤثر بشكل مباشر في جوهر عملية التسعير.

ووفق تقديرات صادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، يُطرح في الأسواق السورية سنوياً عدة أطنان من الذهب على شكل سبائك ومشغولات، تُخصص بغالبيتها لقطاع الصياغة المحلية وتلبية الطلب الداخلي. وتشير البيانات الرسمية إلى أن كميات الذهب التي تدخل السوق تُقاس بالطن، فيما يقدَّر المعروض اليومي في محال الصاغة بعشرات الكيلوغرامات، تختلف من فترة إلى أخرى تبعاً لمستويات الطلب وحركة البيع والشراء، إضافة إلى الظروف الاقتصادية وأسعار الذهب عالمياً. ويؤكد القائمون على القطاع أن هذه الكميات تخضع للرقابة والتسعير الرسمي، ولا تشكّل بحد ذاتها عاملاً ضاغطاً على الأسعار، التي تبقى مرتبطة أساساً بالسعر العالمي وسعر الصرف.