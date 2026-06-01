استكشافات وتحالفات "قطر للطاقة": رسائل ومكاسب

- عززت شركة قطر للطاقة حضورها العالمي في قطاع الطاقة من خلال توسيع محفظة الاستكشاف البحري وتعزيز الشراكات الدولية، وذلك لمواجهة تحديات حالة القوة القاهرة على بعض شحنات الغاز. - استحوذت الشركة على حصة 30% في منطقتي الاستكشاف البحري في أوروغواي ووقعت مذكرات تفاهم مع مصر وإكسون موبيل وتوتال إنرجيز، مما يعكس استراتيجيتها في تأمين موارد جديدة طويلة الأجل. - تأتي هذه التحركات في ظل تقلبات سوق الغاز، مما يعزز مرونة الشركة وقدرتها على التكيف، مستفيدة من شراكاتها مع عمالقة الطاقة.

عززت شركة قطر للطاقة خلال شهر مايو/أيار الماضي حضورها في مشهد الطاقة العالمي، عبر سلسلة من الصفقات والتحركات الاستثمارية التي شملت الاستكشاف البحري والتعاون مع شركات دولية كبرى، في وقت لا تزال فيه الشركة تتعامل مع تداعيات حالة القوة القاهرة التي أعلنتها على بعض شحنات الغاز الممتدة حتى أغسطس/آب المقبل لمشترين أوروبيين مثل شركة إيديسون الإيطالية، وذلك إثر تعرض مرافقها في مدينتي "رأس لفان" و"مسيعيد" الصناعيتين لأضرار جراء الاعتداءات الإيرانية في مارس/آذار الماضي، وتعمل الشركة على استئناف الإنتاج الكامل وتدبير بدائل الإمداد عبر مشاريعها الخارجية مثل مشروع "غولدن باس" في تكساس.

وشهد الشهر الماضي حضوراً لافتاً للشركة في قائمة أبرز الصفقات النفطية والغازية في المنطقة، مع التركيز على توسيع محفظة الاستكشاف البحري وتعزيز الشراكات الدولية، في وقت تتسارع فيه إعادة رسم خريطة الغاز شرق المتوسط وأميركا اللاتينية. وتعكس هذه التحركات استراتيجية "قطر للطاقة" القائمة على الجمع بين تأمين موارد جديدة طويلة الأجل، وتوسيع النفوذ التجاري عبر أصول استكشاف واعدة خارج البلاد.

وأعلنت "قطر للطاقة" في 19 مايو/أيار، الاستحواذ على حصة 30% في منطقتي الاستكشاف البحري "OFF-2 وOFF-7" قبالة سواحل أوروغواي، وهما منطقتان تشغلهما شركة شل، في خطوة توسع حضور الشركة في أسواق الاستكشاف العالمية عالية الإمكانات. وفي اليوم التالي، وقعت "قطر للطاقة" مذكرة تفاهم مع حكومة مصر وإكسون موبيل لدراسة تطوير وتسويق اكتشافات الغاز في قبرص عبر الاستفادة من البنية التحتية المصرية القائمة، وهو تحرك يفتح مساراً تجارياً جديداً لغاز شرق المتوسط.

كما وقعت الشركة في 11 مايو/أيار مذكرة تفاهم مع "توتال إنرجيز" و"كونوكو فيليبس" والشركة السورية للبترول للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية، ضمن المنطقة رقم 3 في حوض الشام البحري. واعتبر وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" سعد بن شريده الكعبي، أن هذه الاتفاقية "تعكس استمرار العمل بتطبيق استراتيجية قطر للطاقة للنمو الدولي وجهودها لاستكشاف فرص تطوير الأعمال في مجال النفط والغاز في المنطقة وحول العالم".

وتكمن أهمية هذه التحركات في أنها لا تقتصر على شراء حصص أو توقيع مذكرات تفاهم، بل تؤسس لتمدد استراتيجي في مناطق يُتوقع أن تلعب دوراً متزايداً في إمدادات الغاز والنفط خلال السنوات المقبلة. وتظهر أوروغواي وجهةَ استكشاف جديدة لـ"قطر للطاقة" خارج نطاقها التقليدي، بينما يعكس ملف قبرص ومصر سعي الدوحة إلى تحويل الاكتشافات البحرية إلى سلاسل تصدير قابلة للتنفيذ تجارياً. أما التعاون مع سورية فيحمل بعداً استكشافياً وسياسياً معقداً، لكنه يشير إلى رغبة الشركة في دخول مناطق غير مطورة بعد ضمن شرق المتوسط.

وجاءت هذه الصفقات في شهر شهد أيضاً تقلبات حادة في سوق الغاز، مع استمرار تأثير الحرب في المنطقة على الإمدادات وحركة الشحن وأسعار الطاقة. وفي هذا السياق، تبدو "قطر للطاقة" في وضع يسمح لها بالاستفادة من شبكة شراكاتها العالمية ومن مكانتها بوصفها أحد أكبر الموردين طويلَي الأجل للغاز المسال. كما أن توسعها في الأصول الاستكشافية يمنحها مرونة أكبر بين الإنتاج التقليدي، والفرص الجديدة في المياه العميقة والأسواق الحدودية.

وتعتبر الرسالة الأبرز من صفقات مايو/أيار هي أن "قطر للطاقة" تتحرك كمستثمر عالمي لا كمُصدّر إقليمي فقط، مستفيدة من قوتها المالية وخبرتها التقنية وقدرتها على الدخول في شراكات مع عمالقة مثل "شل" البريطانية و"إكسون موبيل" الأميركية و"توتال إنرجيز" الفرنسية، ويقلل هذا النهج المخاطر عبر توزيعها على شركاء كبار، ويزيد في الوقت نفسه من فرص تحقيق اكتشافات أو أصول قابلة، ويأتي التوسع في مناطق استكشافية جديدة متسقاً مع استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الطاقوي العالمي، في وقت ترتفع فيه قيمة الغاز بصفة وقود انتقالي رئيسي.

وتكتسب هذه الصفقات أهمية إضافية في ظل استمرار حالة القوة القاهرة على بعض شحنات الغاز، وهي التطور الذي يعكس حجم الضغوط الجيوسياسية والاضطرابات الأمنية على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة الإقليمية. وتعكس تحركات "قطر للطاقة" خلال الشهر الماضي استراتيجية تقوم على اقتناص الفرص الاستثمارية في الأصول الواعدة، مع الحفاظ على موقعها باعتبارها أحد أبرز اللاعبين في سوق الغاز العالمي، رغم استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن القوة القاهرة.