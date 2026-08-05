استقرار الشحن في الخليج وسط ترقب لمحادثات إنهاء الحرب

- استقرت حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، حيث عبرت ثماني سفن مضيق هرمز وعشرون سفينة مضيق باب المندب، مما يعكس تجنب تعطيل الممرات البحرية الاستراتيجية رغم التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. - ناقلة الغاز الطبيعي المسال "مبارز" التابعة لأدنوك شوهدت خارج مضيق هرمز متجهة إلى الهند، مما يشير إلى استمرار عمليات الشحن رغم التحديات. - تترقب الأسواق تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يبقى الاستقرار الظاهري للملاحة هشاً ومرتبطاً بمسار المفاوضات.

أظهرت بيانات تتبع السفن أنّ حركة الملاحة في الممرين البحريين الاستراتيجيين في المنطقة، مضيق هرمز ومضيق باب المندب، لم تشهد تغيراً يُذكر يوم أمس الثلاثاء مقارنة باليوم السابق له. ووفقاً لبيانات الشحن الصادرة عن شركة "كبلر"، عبرت مضيق هرمز ثماني سفن، من بينها خمس ناقلات نفط وثلاث سفن لنقل البضائع السائبة، وهو العدد نفسه الذي سُجّل في اليوم السابق.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي قد تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب رغم استقرارها الحالي؟ ما هي التحديات التي تواجهها شركات النقل والطاقة في مواصلة عملياتها في ظل التوترات الحالية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ومن بين هذه السفن، دخلت المضيق ست سفن (ثلاث ناقلات نفط وثلاث سفن لنقل البضائع السائبة)، فيما خرجت منه ناقلة غاز وناقلة نفط. وكانت حركة العبور عبر مضيق هرمز تراوح عادة بين 130 و140 سفينة تقريباً قبل اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير/ شباط، حين ردّت طهران بإغلاق الممر المائي.

وأفادت بيانات مجموعة بورصات لندن وشركة "كبلر" بأن ناقلة غاز طبيعي مسال تديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عادت للظهور خارج مضيق هرمز أمس الثلاثاء، محمَّلة بشحنة حُمِّلَت من جزيرة داس. وبحسب البيانات ذاتها، غادرت الناقلة "مبارز" جزيرة داس في الإمارات يوم 14 يوليو/ تموز بعد تسلّم الشحنة هناك. وذكرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة شوهدت آخر مرة داخل المضيق في 16 يوليو، وتشير البيانات إلى أنها تقع حالياً قبالة الساحل الغربي للهند.

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وتُظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن وجهة التفريغ هي محطة داهيج الهندية في ولاية غوجارات، وأن موعد الوصول المحدد لها هو الخامس من أغسطس/ آب. وهذه هي المرة الثالثة التي تخرج فيها ناقلة الغاز المسال "مبارز" من المضيق، حاملة شحنات من جزيرة داس منذ بداية الحرب، إذ سُلِّمت الشحنتان السابقتان للصين والهند.

وردّت "أدنوك" على طلب "رويترز" للتعليق بالقول إنها تتبع سياسة عدم التعليق على مواقع سفنها أو تحركاتها أو مساراتها. وأفادت بيانات "كبلر" بأنّ 20 سفينة عبرت مضيق باب المندب يوم الثلاثاء، بواقع 10 سفن دخلت و10 سفن خرجت من الممر المائي، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق.

وأظهرت البيانات أن ست ناقلات نفط وثلاث سفن لنقل البضائع الجافة السائبة وناقلة غاز دخلت مضيق باب المندب، فيما خرجت منه سبع ناقلات نفط وثلاث سفن لنقل البضائع السائبة. وقد تكون بعض السفن ما زالت تُبحر مع تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، وبالتالي لا تُحتسب ضمن هذه الإحصاءات.

وقالت قطر أمس الثلاثاء إن الوسطاء يحرزون تقدماً في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط، إلا أن طهران نفت ما أكده الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن المحادثات جارية بالفعل.

واستقرار حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، رغم استمرار حالة الحرب وتوقفها عن التصعيد الميداني المباشر على الملاحة، يعكس حرص الأطراف كافة على تجنّب تعطيل أحد أهم ممرات الطاقة العالمية. غير أن هذا الاستقرار الظاهري يبقى هشاً ومرهوناً بمسار المفاوضات، إذ لا يزال هناك تباين واضح بين تقدم في جهود الوساطة، والموقف الأميركي الذي يؤكد أن محادثات مباشرة جارية بالفعل، في مقابل النفي الإيراني لهذه المزاعم.

ويبقى ترقب الأسواق لأي تطور في هذا الملف مستمراً، خصوصاً في ظل تأثيره المباشر بأسعار النفط وحركة الشحن العالمية، في وقت تحاول فيه شركات النقل والطاقة، كما يتضح من استمرار تحركات ناقلات مثل "مبارز"، مواصلة عملياتها بأقل قدر ممكن من الاضطراب.

(رويترز، العربي الجديد)