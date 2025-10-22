استقرار التضخم البريطاني رغم ضغوط الوقود وقطاع النقل

- استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 3.8% في سبتمبر، مدعومًا بتراجع أسعار المواد الغذائية رغم ارتفاع أسعار الوقود والطيران. - يواجه بنك إنكلترا تحديات في موازنة التضخم والنمو الاقتصادي، حيث أثر رفع الفائدة على الإسكان والاقتراض، مع توقعات بتخفيض الفائدة تدريجيًا بحلول 2026. - رغم ارتفاع الأجور بنسبة 5.1%، تظل الفجوة مع التضخم تحديًا، مع توقع نمو اقتصادي محدود بنسبة 0.7% في 2025 بسبب تباطؤ الاستثمار والإنتاجية بعد "بريكست".

استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة على غير المتوقع الشهر الماضي، حيث قوبل تراجع أسعار المواد الغذائية بضغط تصاعدي ناتج عن أسعار البنزين. وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن معدل مؤشر أسعار المستهلك بلغ 3.8% في سبتمبر/أيلول، ليستقرّ عند نفس مستوى شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب. وتوقع خبراء الاقتصاد أن تكون نسبة القراءة لهذا الشهر 4%. وكان بنك إنكلترا قد توقع من قبل أن يبلغ التضخم في المملكة المتحدة ذروته بحلول سبتمبر/ أيلول، قبل أن يتراجع بصورة تدريجية.

ومن جانبه، قال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، "إن التحركات المتنوعة للأسعار أدت إلى استقرار التضخم بشكل عام في سبتمبر/ أيلول". وأضاف: "كانت أكبر العوامل التي أدت للارتفاع هي أسعار البنزين وتذاكر الطيران، إذ تباطأ انخفاض الأسعار بالمقارنة مع العام الماضي". يأتي استقرار التضخم البريطاني في وقت يواجه فيه الاقتصاد مرحلة دقيقة بين تباطؤ النمو وتراجع ضغوط الأسعار. فبعد ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية في عام 2022 بسبب أزمة الطاقة وسلاسل الإمداد، بدأت الأسعار تتراجع تدريجيًا، لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا.

يُعدّ استقرار التضخم عند 3.8% إشارة إلى أن الضغوط الأساسية لا تزال قائمة، خصوصًا من قطاع الخدمات والنقل، إذ ارتفعت أسعار الوقود والطيران بنحو ملحوظ نتيجة تقلّب أسعار النفط العالمية. ورغم تراجع أسعار المواد الغذائية للشهر الرابع على التوالي، ما خفّف من حدة التضخم العام، فإن تكلفة المعيشة ما زالت مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. وتشير البيانات إلى أن أسعار الأغذية ارتفعت بنحو 27% خلال العامين الماضيين، وهي من أعلى الزيادات بين دول مجموعة السبع.

من جهة أخرى، يواجه بنك إنكلترا تحدّي الموازنة بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي الضعيف. فرفع أسعار الفائدة المتكرر منذ عام 2021 أثّر على قطاع الإسكان والاقتراض الشخصي، ما أدّى إلى تراجع النشاط الاستهلاكي. ويتوقّع بعض الخبراء أن يبدأ البنك المركزي بتخفيض تدريجي للفائدة في منتصف عام 2026 إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ2%.

في المقابل، تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى تحسّن محدود في الأجور الحقيقية مع تباطؤ التضخم، إذ ارتفع متوسط الأجور بنسبة 5.1% على أساس سنوي، ما ساعد الأسر جزئيًا على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. ومع ذلك، تبقى الفجوة بين نمو الأجور ومعدل الأسعار تحديًا مستمرًا يقيّد القدرة الشرائية للمستهلكين كما تُظهر التوقعات أن الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة لا تتجاوز 0.7% في عام 2025، وهو معدل منخفض يعكس استمرار التباطؤ في الاستثمار والإنتاجية، في ظلّ ضبابية الأوضاع السياسية والتجارية بعد "بريكست" وتأثيراتها الممتدة على بيئة الأعمال.

إنّ استقرار التضخم في المملكة المتحدة عند 3.8% يعكس مرحلةً دقيقةً من إعادة التوازن بين الأسعار والنمو، بعد فترة طويلة من الاضطرابات الاقتصادية العالمية. ورغم أنّ تراجع أسعار المواد الغذائية يبعث على التفاؤل، فإن استمرار الضغوط من قطاعات النقل والطاقة يُظهر هشاشة التحسن الحالي.

ومع اقتراب الاقتصاد البريطاني من مستويات تضخم أقرب إلى المستهدف، يبقى التحدي الأساسي أمام السلطات النقدية هو تحقيق هذا التراجع دون إبطاء إضافي للنمو. فسياسات بنك إنكلترا في الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد، بين ضرورة تهدئة الأسعار والحفاظ على دينامية الأسواق. وفي كل الأحوال، فإن الاستقرار الحالي لا يزال هشًّا ويتطلب يقظة مستمرة لضمان ألا تتحول الضغوط المؤقتة إلى موجة تضخمية جديدة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)