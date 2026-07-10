استقالة مسؤولة بارزة في "أوبن إيه آي" جرّاء تدهور صحتها

- فيدجي سيمو، ثاني أعلى مسؤولة تنفيذية في "أوبن إيه آي"، ستترك منصبها بعد إجازة مرضية طويلة، وستواصل العمل كمستشارة بدوام جزئي بسبب تدهور حالتها الصحية. - تأتي استقالتها في وقت تستعد فيه "أوبن إيه آي" لطرح عام أولي في البورصة، وتسعى لتعزيز مكانتها في السوق أمام منافستها "أنثروبيك"، حيث كانت سيمو مسؤولة عن تسريع نمو "تشات جي بي تي". - سيمو أوضحت أن مسؤولياتها ستوزع بين غريغ بروكمان وسارة فراير وجيسون كوون، مشيرةً إلى أن حالتها الصحية فرضت هذا القرار الصعب.

ستترك ثاني أعلى مسؤولة تنفيذية في "أوبن إيه آي"، فيدجي سيمو، منصبها بعد إجازة مرضية امتدت لفترة على أن تواصل عملها مستشارة لشركة الذكاء الاصطناعي الأميركية بدوام جزئي. وأبلغت سيمو الموظفين بقرارها في مذكرة داخلية، الخميس، موضحةً أن حالتها الصحية تدهورت وأن رحلة تعافيها ستستغرق وقتاً أطول بكثير ممّا توقعته، بحسب ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال.

وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تستعد فيه شركة أوبن إيه آي لطرح عام أولي مرتقب في البورصة هذا العام، وفي ظل مساعيها لتعزيز مكانتها في سوق الشركات، خاصةً أمام منافستها "أنثروبيك". وسبق أن شغلت فيدجي سيمو منصب الرئيسة التنفيذية لشركة إنستاكارت، كما كانت من كبار التنفيذيين في شركة فيسبوك. وبعد انضمامها إلى "أوبن إيه آي" في أغسطس/ آب الماضي، وتولت عدداً من المسؤوليات التي كان يشرف عليها المدير التنفيذي سام ألتمان، ومنها الإشراف على المدير المالي ومدير الإيرادات.

كذلك، كُلّفت بتسريع نمو "تشات جي بي تي"، وأسهمت في إطلاق الإعلانات داخل روبوت الدردشة. غير أن نموه تباطأ مع نهاية العام الماضي، وهو ما أسهم في عدم تحقيق أهداف الإيرادات الداخلية، ما دفع الشركة للتركيز على تطوير أدوات برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصصة للشركات.

وبحلول إبريل/ نيسان الماضي، أعلنت سيمو دخولها في إجازة مرضية بسبب إصابتها باضطراب عصبي مناعي، وهو ما أثار تساؤلات بين المستثمرين والموظفين حول مستقبل قيادة الشركة. وفيما كانت التوقعات تشير إلى أن دور سيمو سيتوسّع في الشركة بعد إدراجها في البورصة، جاء رحيلها المفاجئ ليضع ألتمان أمام مهمة البحث عن بديل.

وفي المذكرة الداخلية التي أرسلتها إلى الموظفين، الخميس، أوضحت سيمو أن مسؤولياتها في قطاعَي المنتجات والأعمال ستوزّع بين رئيس الشركة غريغ بروكمان والمديرة المالية سارة فراير ورئيس الاستراتيجية جيسون كوون. وقالت سيمو: "كان هذا أحد أصعب القرارات في مسيرتي المهنية، لكن حالتي الصحية لم تترك خياراً، فقد صارت أعراض المرض أقوى من قدرتي على تجاهلها".