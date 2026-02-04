استقالة رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لترامب

- استقال ستيفن ميران من منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، ملتزمًا بوعده لمجلس الشيوخ بالتنحي إذا استمر في الاحتياطي الفيدرالي بعد يناير. - أثارت استقالة ميران تساؤلات حول التغييرات في الاحتياطي الفيدرالي، حيث رشح ترامب كيفن وورش ليحل محل جيروم باول، لكن بقاء باول كعضو يعقد الخطط. - دافع ميران عن خفض أسعار الفائدة، بينما يواجه باول تحقيقًا جنائيًا، وتواجه ليزا كوك تحقيقًا بشأن معلومات غير دقيقة، مما أثار انتقادات حول الترهيب السياسي.

استقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران، من منصبه رئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، منهيا ترتيبا مثيرا للجدل كان يشغل بموجبه منصبين في المؤسستين معا، وفق "أسوشييتد برس".

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي استقالة ميران في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عينه في سبتمبر/ أيلول الماضي عضوا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي المكون من سبعة أعضاء، وذلك بعد الاستقالة المفاجئة لأدريانا كوغلر، التي كان قد عينها الرئيس السابق جو بايدن. وأكمل ميران مدتها التي انتهت في 31 يناير/ كانون الثاني 2026. ومع ذلك، يمكنه البقاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يصدق مجلس الشيوخ على تعيين بديل له.

ومن غير المعتاد أن يحتفظ شخص بمنصب في البيت الأبيض أثناء خدمته في الوقت نفسه عضواً بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو منصب يفترض أنه غير حزبي. وعين رؤساء سابقون مساعدين لهم في الاحتياطي الفيدرالي، لكنهم كانوا يتخلون عن مناصبهم في البيت الأبيض قبل الانضمام إلى البنك المركزي. أما ميران فحصل على إجازة غير مدفوعة الأجر بدلا من ذلك. وكان ميران قد قال عند تعيينه في سبتمبر إنه سيتنحى عن منصبه في مجلس المستشارين الاقتصاديين إذا استمر في عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد 31 يناير. ويشارك أعضاء المجلس في التصويت على قرارات أسعار الفائدة وسياسات الرقابة المصرفية.

وكتب ميران في خطاب استقالته المؤرخ الثلاثاء: "لقد وعدت مجلس الشيوخ بأنه إذا بقيت في المجلس بعد يناير فسأغادر المجلس الاستشاري رسميا. أرى أنه من المهم أن أفي بكلمتي بينما أواصل أداء عملي في الاحتياطي الفيدرالي الذي عينتموني فيه وصادق عليه مجلس الشيوخ"، بحسب رويترز. وقال ديساي: "تماشيا مع التعهد الذي قطعه أمام مجلس الشيوخ خلال جلسة تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، قدم ستيفن ميران استقالته من مجلس المستشارين الاقتصاديين". ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض حول ما إذا كان بيير ياريد، الرئيس المؤقت حاليا لمجلس المستشارين الاقتصاديين، سيعين في المنصب بشكل دائم.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الأجواء المحيطة بالاحتياطي الفيدرالي والتغييرات المرتقبة في المناصب القيادية، وفق "أسوشييتد برس". ورشح ترامب كيفن وورش، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي، ليحل محل رئيس البنك المركزي الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته على رأس المؤسسة في 15 مايو/ أيار المقبل. إلا أن باول قد يتمكن، بموجب تفصيل خاص في هيكلية الاحتياطي الفيدرالي، من البقاء عضوا في المجلس بعد انتهاء ولايته رئيسا، ما يحرم ترامب من فرصة شغل مقعد إضافي. لذلك، يتوقع كثير من المراقبين أن يتولى وورش مقعد ميران أولا، ثم يرفع لاحقا ليحل محل باول في مايو، غير أن هذا التسلسل لم يؤكد بعد.

ودافع ميران منذ انضمامه للفيدرالي في سبتمبر الماضي عن خفض حاد لأسعار الفائدة في كل اجتماع للبنك المركزي. ولم يخف ترامب رغبته في خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة، بل جعل دعم السياسة النقدية التيسيرية أحد معاييره لاختيار رئيس جديد للبنك المركزي، بحسب رويترز. وكان باول، الذي تنتهي ولايته القيادية في مايو، قد كشف في يناير أن وزارة العدل أطلقت تحقيقا جنائيا بشأن تصريحات أدلى بها أمام مجلس الشيوخ حول تجديدات مباني الفيدرالي. ووصف باول التحقيق بأنه "جزء من جهد أوسع من الإدارة لممارسة السيطرة على البنك المركزي".

كما فتحت وزارة العدل العام الماضي تحقيقا مع عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك بشأن مزاعم بتقديم معلومات غير دقيقة في طلب رهن عقاري. وتنفي كوك ارتكاب مخالفات، وتقاضي حاليا لوقف محاولة ترامب إقالتها في قضية منظورة أمام المحكمة العليا. وقد دانت غالبية أعضاء لجنة المصارف في مجلس الشيوخ - بمن فيهم جميع الديمقراطيين وعضو جمهوري واحد - تحقيق وزارة العدل مع باول، واعتبروه ترهيبا سياسيا، وقالوا إنهم يعارضون المضي في ترشيح وورش طالما التحقيق مستمر.