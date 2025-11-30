- رفض السويسريون بنسبة 78.3% فرض ضريبة جديدة على الميراث تستهدف الأثرياء، حيث كان الهدف منها جمع أموال لمكافحة تغير المناخ وإعادة هيكلة الاقتصاد. الحكومة والبرلمان حثّا على رفض المقترح خوفًا من تهديد الاقتصاد. - اقترح الجناح الشبابي للحزب الاشتراكي ضريبة بنسبة 50% على الأصول التي تتجاوز 50 مليون فرنك سويسري، لكن الاقتراح واجه معارضة بسبب مخاوف من هجرة الأثرياء وانخفاض العائدات. - في أوروبا، تبحث الحكومات عن طرق لتمويل العجز ومعالجة التفاوت في الثروة، لكن التجارب تشير إلى أن الضرائب على الثروة نادرًا ما تحقق إيرادات كبيرة. يقترح صندوق النقد الدولي تحسين الضرائب على الدخل الرأسمالي كبديل.

صوت السويسريون، اليوم الأحد، بأغلبية ساحقة في استفتاء طرح على 5.6 ملايين ناخب، ضد سن ضريبة جديدة على الميراث تُفرض على أصحاب الملايين والثروات الكبرى، حيث رفضوا هذا الإجراء الذي كان يهدف إلى جمع أموال من أغنى سكان البلاد لمكافحة تغير المناخ وإعادة هيكلة الاقتصاد.

وأفاد مسؤولو اللجنة الانتخابية بأنه تم رفض الضريبة الجديدة بأغلبية بلغت 78.3%، بحسب النتائج الرسمية للاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 43%. وترجمت النتيجة استطلاعات الرأي التي توقعت هذا الرفض لكن حجمه كان مفاجئا. في وقت حثّت فيه الحكومة والبرلمان السويسريين على رفض المقترح، معتبرة أنه يهدد الاقتصاد.

وفي ظل نظام الديمقراطية المباشرة السويسري، يكفي جمع 100 ألف توقيع لطرح أي مقترح تقريبا للاستفتاء الشعبي. وبالتالي يُستشار السويسريون بانتظام حول مجموعة واسعة من المواضيع على المستوى الاتحادي والكانتوني والبلدي.

وكان الجناح الشبابي للحزب الاشتراكي قد اقترح ضريبة ميراث بنسبة 50% على الأصول التي تبلغ قيمتها 50 مليون فرنك سويسري (62 مليون دولار) أو أكثر. ودعموا استخدام العائدات لتمويل "إجراءات اجتماعية عادلة لمكافحة أزمة المناخ وإعادة الهيكلة الضرورية للاقتصاد ككل، إلا أن جبهة واسعة من الأحزاب والاتحادات التجارية عارضت ذلك بدعوى أن الأثرياء قد يهاجرون، وأن عائدات الضريبة ستنخفض نتيجة لذلك.

وتتفاوت قواعد الضريبة على الميراث بين الكانتونات السويسرية المختلفة، التي لا تفرض معظمها ضرائب على الأزواج أو الورثة المباشرين.

ضريبة الميراث

وتعتبر ضريبة الميراث التي يطلق عليها أحياناً "ضريبة الموت" أكثر عدالة وفعالية من ضريبة الثروة. فهي لا تثبط الأفراد عن الادخار لشيخوختهم، ولا تمنعهم من ترك مدخرات لأطفالهم إذا ما صُممت بإعفاءات مناسبة. ويقول المنتقدون إن الأصول الموروثة قد تم فرض ضرائب عليها بالفعل عند تحقيق الدخل. ويشيرون إلى حقيقة أن أعلى 1% من أصحاب الدخل هم بالفعل أكبر المساهمين في خزائن الدولة في معظم البلدان الكبرى.

مع ذلك، لا تستفيد جميع الاقتصادات المتقدمة من هذه الأداة بالكامل. ففي دول مثل إيطاليا وبولندا، وكذلك حتى حد معين في كوريا الجنوبية، لا تُفرض أي ضرائب على الأعمال الموروثة. كما أن دولاً مثل أيرلندا وإسبانيا وألمانيا تقدم إعفاءات سخية للأصول التجارية.

الأثرياء لتمويل العجز

وفي المدة الأخيرة وجدت الحكومات الأوروبية، التي تعاني من ضائقة مالية وتسعى إلى سد الثغرات في ميزانياتها ومعالجة التفاوت المتزايد في الثروة، أن فرض ضرائب مباشرة على الثروة هو الملاذ الوحيد، إذ ناقشت فرنسا وبريطانيا هذا الخيار ضمن محاولاتهما لتقليص العجز. ومنذ عام 1980، انخفض متوسط معدل ضريبة الدخل الأعلى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 66% إلى 43% فقط حالياً، وفقاً لـ"رويترز".

ويشير خبراء الضرائب والاقتصاديون إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الضرائب المباشرة على الثروة نادراً ما تحقق إيرادات كبيرة، وغالباً ما تخطئ أهدافها الأساسية. فهي عادةً ما تدر عائدات متواضعة لا تتجاوز بضع أعشار من الناتج المحلي الإجمالي، لأن الأثرياء يستطيعون حماية أصولهم بسهولة عبر وضعها في شركات أو صناديق استئمانية، أو عبر تحويلها إلى أصول يصعب تقييمها مثل التحف، أو حتى عبر نقلها إلى ملاذات ضريبية.

بينما يرى صندوق النقد الدولي أن معالجة التفاوت في الثروة لا تعني بالضرورة فرض ضرائب مباشرة على صافي الثروة، بل يمكن تحسين الضرائب على الدخل الرأسمالي لتحقيق عدالة أكبر وإيرادات أوفر.

ومن بين الخيارات المطروحة، زيادة الرقابة على أرباح رأس المال مثل الأرباح الموزعة أو الأرباح الناتجة عن بيع الأصول، إلغاء الإعفاءات الضريبية عن بعض أنواع الأرباح العقارية، فرض ضرائب على الميراث باعتبارها أداة أكثر عدالة وفعالية، ورسوم الخروج على من يحاولون الانتقال إلى ملاذات ضريبية.