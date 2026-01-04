استشهاد 232 صياداً في غزة منذ بدء حرب الإبادة

- استشهد الصياد الفلسطيني عبد الرحمن القن متأثراً بجراحه بعد إطلاق النار عليه من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية في بحر خانيونس، مما يرفع عدد شهداء الصيادين إلى 232 منذ بداية الحرب على غزة. - الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق الصيادين الفلسطينيين، حيث يمنعهم من دخول البحر ويعتقلهم، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مما يعرضهم لمخاطر كبيرة في سبيل تأمين قوت يومهم. - هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وتستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لحماية الصيادين ووقف الجرائم بحقهم.

استشهد صياد فلسطيني اليوم الأحد متأثراً بجراح أصيب بها قبل ساعات في بحر مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة نتيجة لإطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية النار على مجموعة من الصيادين الفلسطينيين العاملين في المناطق القريبة من الشاطئ البحري، وأصيب صياد آخر بجراح متفاوتة.

وأفاد منسق لجان الصيادين الفلسطينيين في اتحاد لجان العمل الزراعي، زكريا بكر، أن الصياد عبد الرحمن عبد الهادي القن، استشهد نتيجة إصابته البالغة التي تعرض لها غرب مدينة خانيونس، خلال عمله في مهنة الصيد. وقال بكر في حديث لـ"العربي الجديد" إن اعتداءات الاحتلال منذ وقف إطلاق النار أدت إلى استشهاد صيادين اثنين، إلى جانب صيادين آخرين غرقاً جراء انقلاب مراكبهم (الحسكات) في أثناء محاولتهم العمل في ظروف خطرة، فضلاً عن اعتقال 28 صياداً خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن عدد شهداء الصيادين منذ بداية حرب الإبادة على القطاع بلغ 232 صياداً، بينهم 67 صياداً استشهدوا في أثناء محاولتهم الصيد، في ظل الاستهداف المباشر لقواربهم وإطلاق النار عليهم في البحر، مؤكداً أن صيادي قطاع غزة ما زالوا يدفعون ثمناً باهظاً لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد بكر أن الاحتلال ما زال يمنع الصيادين من دخول البحر ويُبقيه مغلقاً بشكل كامل، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، مشدداً على أن الصيادين، رغم المخاطر والاستهداف المباشر، لم يستسلموا، ويحاولون تأمين قوت يومهم في ظل ظروف إنسانية واقتصادية بالغة القسوة.

وبحسب منسق لجان الصيادين، فإن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تجويع الصيادين وحرمانهم مصدر رزقهم الوحيد، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية التدخل العاجل لحماية الصيادين ووقف الجرائم المتواصلة بحقهم. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يمنع الاحتلال الإسرائيلي الصيادين الفلسطينيين من مزاولة عملهم ويغلق شاطئ البحر تحت ذرائع أمنية متكررة، فيما يحاول الصيادون العمل على مسافات قريبة لتوفير احتياجاتهم.