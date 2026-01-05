استثمار 1000 دولار في 2025... كم ربح أصحابه وكم خسروا؟

- الفضة والذهب كاستثمارات آمنة ومربحة: شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 148% في عام 2025، مما جعلها استثمارًا مربحًا وآمنًا، بينما ارتفع الذهب بنسبة 65% مستفيدًا من تراجع الدولار والتقلبات الجيوسياسية، مع احتمال تأثر مكاسبه بأي تشديد نقدي. - أداء الأسواق والأسهم العالمية: ارتفعت الأسواق الناشئة بنسبة 34.3% وأسهم "السبعة الرائعون" بنسبة 25% بفضل الذكاء الاصطناعي، بينما زاد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 20.7% و"ستاندرد أند بورز 500" الأمريكي بنسبة 16.4%. - تحديات العملات والنفط: انخفضت بيتكوين بنسبة 5.5% والدولار الأمريكي بنسبة 9.4%، بينما خسر نفط برنت 18.5% من قيمته، متأثرًا بتغيرات الطلب وسياسات "أوبك+".

كان 2025 عاماً استثنائياً في الأسواق العالمية، إذ تباينت مسارات الأصول بين قفزات قياسية وانهيارات لافتة. فمن المعادن الثمينة التي حققت أرباحاً مذهلة، إلى النفط الذي تكبّد خسائر كبيرة، مروراً بالأسهم والعملات المشفرة، كان المشهد مليئاً بالمفاجآت. في هذا التقرير، يجيب "العربي الجديد" عن سؤال بسيط يهم كل مستثمر، ومفاده: استثمار 1000 دولار في بداية العام في كل مجال، كم كان سيكون رصيد صاحبه مع نهاية 2025، علماً أن الرقم مُحتسب على أساس تغيّر سعر السلعة أو المؤشر بالنسبة المئوية خلال سنة كاملة؟

1 – الفضة: +148%

زاد مبلغ 148% من 1000 دولار إلى 2480 دولاراً. وبحسب "معهد الفضة" (Silver Institute)، يتميز هذا المعدن بتركيبة طلب مزدوجة: فهو من الناحية الاستثمارية ملاذ آمن، ومن الناحية الصناعية أساسي في الإلكترونيات والألواح والمركبات، ووفقاً لتحليل "دويتشه بنك"، أي موجة توسّع في الانتقال الطاقوي أو ارتفاع في الطلب الصناعي، مع بيئة مالية داعمة، مثل توقعات خفض الفائدة عالمياً، ترفع حساسية الفضة للصعود أسرع من الذهب غالباً بسبب مرونتها السعرية الأعلى، كما أن تخوّفات التضخم والاضطرابات الجيوسياسية تعزّز دور المعادن الثمينة بوصفها مصادر تحوّط.

لكن الاستثمار في الفضة لا يخلو من مخاطر، باعتبار أن الفضة أكثر تقلباً من الذهب، وتتأثر بسلاسل الإمداد والتعدين والطلب الصناعي الدوري. وبالتالي؛ فإن أي تباطؤ صناعي مفاجئ أو تشديد مالي سريع قد يعكس المكاسب.

2 – الذهب: +65%

زاد المبلغ 65% إلى 1650 دولاراً. عادةً ما يستفيد الذهب من تراجع العملة الأميركية والتقلّبات الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة التي تقلل العائد البديل على الأصول النقدية، بحسب "دويتشه بنك"، كما أن تنامي الطلب الرسمي من بعض المصارف المركزية وزيادة التدفقات إلى صناديق الذهب يعزّزان الاتجاه، إلا أنّ أي دورة تشديد نقدي أو قوة مفاجئة في الدولار قد تحدّ من المكاسب.

3 - الأسواق الناشئة: +34.3%

زاد الاستثمار 34.3% إلى 1343 دولاراً، بفضل تحسّن التوقّعات الائتمانية في بعض الدول، وارتفاع شهية المخاطرة العالمية مع توقعات سيولة أوسع، وتعافي سلاسل الإمداد يدعم الأسهم الناشئة، بخاصة مع دورة سلعية مواتية لبعض الاقتصادات وتراجع الدولار الذي يخفف أعباء الديون المقومة بالعملة الأميركية، أما المخاطر فتتمثل بعدم تجانس الأداء بين الدول والحساسيات السياسية أو التنظيمية وخطر التدفقات الخارجة إذا انعكست السيولة العالمية.

4 – السبعة الرائعون: +25%

من استثمر في أسهم هذه الشركات 1000 دولار مع بداية عام 2025، يكون قد كسب 25%، لترتفع قيمة استثماره إلى 1250 دولاراً، مستفيداً من استمرار فورة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وزخم الأرباح والتدفقات نحو عمالقة التكنولوجيا الدافعة للمؤشرات. أما المخاطر فيمكن اختصارها بالحساسية العالية للتقييمات والمخاطر التنظيمية المرتبطة بمكافحة الاحتكار.

والمقصود بهذا البند أسهم "الماغنيفيشنت سيفن" (Magnificent Seven) أو "السبعة الرائعين"، وهو لقب يُطلَق عادة على أكبر سبع شركات أميركية تهيمن على سوق التكنولوجيا والأسهم، وهم شركات "آبل" (Apple) و"مايكروسوفت" (Microsoft) و"أمازون" (Amazon) و"ألفابت" (Alphabet) و"غوغل" (Google) و"إنفيديا" (NVIDIA) وتتزاحم على الموقع السابع "ميتا" (Meta) و"تسلا" (Tesla).

5 – الأسهم الأوروبية: +20.7%

زاد مؤشر "ستوكس 600" 20.7% ليزيد استثمار 1000 دولار فيه إلى 1207 دولارات. استفاد المستثمرون من مرونة أرباح الشركات الأوروبية وتحسّن الثقة بعد انحسار صدمات الطاقة تدريجياً وترسّخ التوقّعات المالية والنقدية داعمة. أما المخاطر المرتبطة به فتكمن في تباطؤ النمو وحساسيته للصادرات والمخاطر السياسية الداخلية والقارية.

6 – الأسهم الأميركية: +16.4%

كسب مستثمرو الـ 1000 دولار في مؤشر الأسهم الأميركية الأوسع نطاقاً "ستاندرد أند بورز 500" (S&P 500) 16.4%، ليرتفع استثمارهم إلى 1164 دولاراً، مستفيدين من مرونة أرباح الشركات الكبرى وتوقعات ترجّح سياسة نقدية أقل تشدداً واستمرار تدفقات الصناديق نحو المؤشرات الواسعة النطاق، فضلاً عن مساهمة محورية من أسهم شركات التكنولوجيا والاتصالات والرعاية الصحية.

7 – استثمار بيتكوين: -5.5%

مُني المستثمرون في العملة المشفرة الأولى عالمياً بيتكون (Bitcoin) بخسارة نسبتها 5.5%، لتنخفض قيمة استثمارهم من 1000 دولار إلى 945، علماً أن سوق الأصول الرقمية شديد الحساسية للأطر التنظيمية وسيولة النظام المالي وتقلّبات شهية المخاطرة. وبالتالي؛ فإنّ أي تشديد تنظيمي أو ضريبي أو انخفاض في السيولة أو انحسار للمضاربات يضغط أسعار العملات المشفّرة التي تتصدرها بيتكون، بينما عادة ما تدعمها الأخبار التقنية.

8 - الدولار الأميركي: -9.4%

انحسرت قيمة استثمار 1000 دولار في العملة الأميركية إلى 906 دولارات في عام 2025، أي بانخفاض بلغت نسبته 9.4%. وعادة ما يُستمدّ قياس "أداء الدولار" من مؤشرات مثل "دي إكس واي" (DXY) أو مقابل سلة عملات رئيسية. ويرتبط ضعف الدولار بتوقّعات خفض الفائدة وتوسّع السيولة وتحسن شهية المخاطرة وتحوّل التدفقات نحو الأصول الخطِرة والأسواق غير الدولارية. ومع أن ضعف الدولار يدعم السلع والأسواق الناشئة، فإنه يضغط على العوائد الحقيقية للمحتفظين بالنق،. أما "الاستثمار في الدولار" كأصل، فيُفهم عادة كاحتفاظ نقدي أو أدوات دخل ثابت قصيرة الأجل، ويختلف قياسه عن الأسهم والسلع.

9 – نفط برنت: -18.5%

خسر 18.5% كل من استثمر في خام النفط الأوروبي "برنت" (Brent)، لتنخفض قيمة 1000 دولار مستثمرة فيه إلى 815 دولاراً عام 2025، نتيجة تأثر أسعار النفط بمزيج من دورة الطلب العالمي وسياسات تحالف "أوبك+" وتنامي الإمدادات من خارج منظمة "أوبك" والنفط الصخري الأميركي والمشاريع البحرية ومخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي، علماً أن وفرة الإمدادات أو تباطؤ الطلب يدفعان الأسعار إلى الهبوط، بينما ترتفع الأسعار مع أي توترات جيوسياسية وخفض للإنتاج. ولسوق النفط حساسية مرتفعة تجاه الأحداث الجيوسياسية وقرارات "أوبك+" وبيانات المخزون الأسبوعية.