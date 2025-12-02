استثمار ركام غزة... المخلفات مصدر رزق

تعيش غزة تحولا اقتصاديا غير مسبوق مع اتساع رقعة الدمار الذي خلفته الحرب وبلوغ حجم الركام أكثر من 61 مليون طن، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وفي ظل انهيار البنية التحتية وغياب فرص العمل وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 83%، اتجه آلاف السكان إلى ابتكار مصادر بديلة للدخل من قلب الأنقاض عبر جمع الحديد والأخشاب وقطع السباكة والإلكترونيات التالفة وإعادة تدويرها أو بيعها.

هذا التحول الذي بات يعرف محليا بـ"اقتصاد الركام"، أصبح يمثل شريان حياة مؤقتا لفئات واسعة فقدت منازلها وأعمالها، وأسهم في خلق سوق جديدة قائمة على إعادة استخدام ما تبقى من المواد داخل القطاع المحاصر. ويُشكّل هذا الواقع تطبيقا عمليا لجوهر الاقتصاد الدائري، وهو نموذج اقتصادي يقوم على إعادة استخدام الموارد بدل إهدارها، وتحويل النفايات إلى مواد يمكن إدخالها في دورة إنتاج جديدة.

اقتصاد الضرورة

وفق تحليل أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية لبيانات يوليو/ تموز 2025، فإن نحو 193 ألف مبنى تعرض للدمار أو الأضرار، إضافة إلى 213 مستشفى و1029 مدرسة استُهدفت، ما جعل البنية التحتية المدنية في أدنى مستوياتها منذ عقود.

وفي ظل هذه الكارثة الواسعة، برزت الحاجات اليومية للسكان إلى سوق عفوي يقوم على جمع الحديد والأخشاب وأدوات السباكة والإلكترونيات من تحت الركام، وهي مهن جديدة قديمة تستند إلى "اقتصاد الضرورة".

وتتزامن هذه التحولات مع انهيار اقتصادي غير مسبوق وثقته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" قبل أيام، إذ أشار تقريرها إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض بنسبة 83% مع نهاية 2024 مقارنة بالعام السابق. كما تراجع نصيب الفرد إلى 161 دولارا سنويا فقط، أي أقل من نصف دولار يوميا، وهو من أدنى المعدلات عالميا، وبات اقتصاد غزة يشكل 13% فقط من حجمه عام 2022، بينما تجاوز معدل البطالة 80%، مع فقدان الاقتصاد الغزي 87% من قيمته، ليعود نصيب الفرد إلى مستويات ما قبل 22 عاما، مسجلا بذلك واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية الموثقة في العالم خلال العقود الأخيرة، وفق تقرير أونكتاد.

يقف الفلسطيني عماد أبو حجير، الذي تحوّل من عامل يومي إلى تاجر أخشاب مستخرجة من تحت ركام المنازل، أمام ألواح من الأخشاب على أطراف مخيم النصيرات. وقال أبو حجير لـ"العربي الجديد" إن "هذه الأخشاب كانت سقف بيت، اليوم أصبحت وسيلة تدفئة لعائلة مشردة أو عمودا لخيمة تحتمي بها أسرة فقدت كل شيء".

وأوضح أن عمله يبدأ من اللحظة التي تُزال فيها بقايا منزل أو شارع: "نبحث عن الخشب السليم، بعضه محترق وبعضه مكسور، نختار ما يمكن إعادة استخدامه، ننظفه ونقطعه أو نعيد تشكيله"، مشيرا إلى أن الخشب الطويل أصبح "عملة نادرة" لأن الناس يستخدمونه لتشييد خيام يدوية بعد رفض الاحتلال إدخال خيام جاهزة، ما جعل الطلب عليه في ارتفاع.

ولفت أبو حجير إلى أن عمله ليس مجرد تجارة، بل مساهمة في سد فجوة إنسانية كبيرة: "إذا لم نصنع الخيام فلن يصنعها أحد، الناس بحاجة للظل أو حاجز من المطر، نحن نساعدهم بما يتوفر لنا".

وبيّن أن هذا العمل أصبح مصدر رزق لعائلته الكبيرة، بعدما فقد منزله ومصدر دخله السابق، مؤكدا أن سوق الخشب المستصلح أصبح قطاعا قائما بذاته في اقتصاد الركام: "هناك من يجمع ومن يقطع ومن ينقل ومن يبيع، هذا اقتصاد من تحت الصفر، لكنه أفضل من الجلوس بلا دخل".

واقع مهني جديد

يجلس الفلسطيني صالح سلمان، خلف بسطة صغيرة في منطقة مواصي خانيونس، تتناثر عليها ألواح إلكترونية وأسلاك وبطاريات مستخرجة من تحت الأنقاض. وقال سلمان لـ"العربي الجديد": "كان لدي محل كبير لتصليح الإلكترونيات في شمال غزة، دمره جيش الاحتلال بالكامل، اليوم أعمل على هذه البسطة".

ويشتري صالح الأجهزة التالفة التي يعثر عليها الناس في بقايا منازلهم، ثم يفككها ويستصلح القطع الصالحة منها، ويعيد بيعها بأسعار منخفضة: "أحيانا أشتري جهازا لا يعمل بخمسة شواكل، أستخرج منه قطعا تساوي ثلاثة أضعاف قيمته". واعتبر سلمان أن هذا العمل فتح له نافذة أمل بعد أن فقد مصدر رزقه: "الناس تحتاج الشواحن والبطاريات وأجهزة الراديو، الناس تعود حاليا لأجهزة بسيطة يمكن تصليحها".

وأشار إلى أن ما يفعله ليس مجرد تجارة، بل شكل من أشكال إعادة التدوير: "نحافظ على القطع الصالحة ونقلل النفايات الإلكترونية، هذا اقتصاد جديد فرضته الحرب".

أما أمجد رضوان، الذي يعمل في مجال السباكة والأعمال الصحية من مدينة غزة، فقد وجد نفسه أمام واقع مهني جديد بعد توقف كل أعمال البناء والإعمار. وقال لـ"العربي الجديد": "كنت أعمل في تركيب شبكات السباكة للمنازل، اليوم لا بيوت تُبنى ولا شبكات تُركّب". وبدأ أمجد يجمع قطع السباكة من الركام، الحنفيات، الوصلات، المحابس، المواسير، حتى القطع المعدنية الصدئة. قائلا: "نشتري القطع بسعر رخيص جدا ثم ننظفها ونفككها ونبيعها لمن يحتاجها".

وأوضح أن الطلب على هذه القطع ارتفع لأن الناس تحاول إصلاح ما تبقى من بيوتها بدل شراء جديد غير متوفر، مؤكدا أن هذا العمل أعاد إليه القدرة على إعالة أسرته: "لو بقيت منتظرا عودة الإعمار لبقيت بلا دخل، اليوم أشتغل وأؤمّن لقمة العيش لأولادي".

وفي ظل استمرار الدمار وتعقيدات إعادة الإعمار وغياب الموارد، يبدو أن اقتصاد الركام سيظل جزءا أساسيا من حياة الغزيين يربط بين الحاجة والابتكار، وفي الوقت ذاته يخلق مصادر دخل جديدة، كما يساعد على تقليل تكلفة إعادة الإعمار في حال بدأت عبر استخدام الركام المحلي بدل الاعتماد على استيراد مواد البناء المحظورة أو باهظة الثمن.