استثمار خليجي جديد في لندن بقيمة 680 مليون دولار

- أعلنت شركة "أرادا" عن استثمار بقيمة 2.5 مليار درهم في شركة "ريجال" اللندنية، مستحوذة على 75% من أسهمها، في خطوة تعكس توجه مطوري العقارات في الشرق الأوسط نحو تنويع استثماراتهم في الأسواق المتقدمة مثل بريطانيا وأستراليا. - تأتي الصفقة في ظل ضغوط سوق العقارات في لندن، حيث تراجعت مبيعات المنازل الجديدة لأدنى مستوى منذ 2010، مما يفتح فرصاً استراتيجية للمستثمرين الخليجيين رغم التحديات. - "ريجال" معروفة بتطوير مشاريع سكنية وتجارية بارزة، وتخطط "أرادا" لتوسيع نشاطها في بريطانيا وأستراليا، مع نمو قوي في الشارقة لتلبية الطلب المحلي.

أعلنت شركة "أرادا"، المملوكة بشكل مشترك من نجل الملياردير السعودي السعودي الوليد بن طلال، وأحد أفراد العائلة الحاكمة في الشارقة، عن استثمار بقيمة 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار) في شركة التطوير العقاري "ريجال" اللندنية. وبموجب الصفقة، تستحوذ "أرادا" على 75% من أسهم ريجال، التي تمتلك مشاريع عقارية قيد التنفيذ في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

ضغط على سوق لندن

تأتي الصفقة في وقت يواجه فيه سوق العقارات في لندن ضغوطاً حادة، نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد اللوائح التنظيمية. وأظهرت بيانات Molyore London، أنّ مبيعات المنازل الجديدة في العاصمة لم تتجاوز 4 آلاف وحدة خلال النصف الأول من 2025، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010. كما سجلت شركة Barratt Redraw Plc، أكبر شركات بناء المنازل في بريطانيا، تراجعاً في مبيعاتها السنوية عن التوقعات بسبب ضعف الطلب.

تشتهر "ريجال" بتطوير المباني السكنية ومساكن الطلاب ومجمعات كبار السن، إضافة إلى مساحات العمل والعقارات التجارية. ومن أبرز مشاريعها: "ذا هايدون" مجمع سكني فاخر في مدينة لندن، و"فولتون آند فيفث" مشروع يضم 800 منزل في شمال لندن قرب استاد ويمبلي. وسيحمل فرع الشركة الجديد اسم Arada London، ويضم حالياً 10 آلاف وحدة سكنية قيد الإنشاء ضمن 11 مشروعاً. ووفق الشركة، سيتضاعف هذا العدد ثلاث مرات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

خارج بريطانيا، تنشط "أرادا" أيضاً في أستراليا حيث تبني 2,500 منزل لتلبية النقص الحاد في المعروض من المساكن. وفي موطنها الشارقة، تشهد الشركة نمواً قوياً مع ارتفاع الطلب المحلي من السكان الباحثين عن بدائل أقل كلفة من دبي. الصفقة الأخيرة ليست الأولى من نوعها. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، استحوذت شركة مودون القابضة PSC، ومقرها أبوظبي، على 50% من ناطحة سحاب بلندن ستضم شركتي "Citadel"، و "Securities" التابعتين للملياردير كين جريفين.

تعكس صفقة استحواذ "أرادا" على الحصة الأكبر في شركة ريجال اتجاهاً متصاعداً بين مطوري العقارات في الشرق الأوسط نحو تنويع استثماراتهم خارج المنطقة، وتحديداً في الأسواق المتقدمة مثل بريطانيا وأستراليا.

ورغم الضغوط التي يشهدها سوق العقارات في لندن، يرى المستثمرون الخليجيون أن هذه التحديات تفتح فرصاً استراتيجية على المدى الطويل، خصوصاً مع استمرار الطلب على المساكن ومشاريع التطوير العمراني. وبينما تستفيد الإمارات من الطفرة العقارية المحلية، فإن التوسع العالمي لشركاتها العقارية يؤكد رغبتها في تثبيت حضورها لاعباً رئيسياً في المشهد العقاري الدولي.