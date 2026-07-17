استثمار بـ100 مليار دولار يعزز توسع أكبر مصنع للرقائق

- أعلنت شركة "تي أس أم سي" التايوانية عن استثمار إضافي بقيمة 100 مليار دولار في ولاية أريزونا، لتعزيز إنتاج الرقائق الإلكترونية بتقنيات متقدمة، استجابة للطلب المتزايد على مكونات الذكاء الاصطناعي. - حققت الشركة أرباحًا فصلية قياسية بلغت 706.6 مليارات دولار تايواني، بزيادة سنوية 77.4%، مدفوعة بالطلب القوي على الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. - تتوقع الشركة نمو الإيرادات بنسبة تتجاوز 40% في عام 2026، مما يعكس ثقتها في استمرار الزخم في سوق أشباه الموصلات.

أعلنت أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق الإلكترونية "تي أس أم سي" التايوانية استثمارًا إضافيًا بقيمة 100 مليار دولار في ولاية أريزونا الأميركية، عقب إعلانها تحقيق أرباح فصلية صافية قياسية مدفوعة بالطلب الهائل على مكوّنات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تسارع الطلب العالمي على مكونات الذكاء الاصطناعي، وتؤكد استمرار الشركات الكبرى في توسيع قدراتها الإنتاجية لمواكبة النمو غير المسبوق في هذا القطاع.

وجاء الإعلان بالتزامن مع كشف الشركة عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026، والتي سجلت خلالها أرباحًا فصلية هي الأعلى في تاريخها، مدفوعة بالطلب القوي على الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التقنيات المحددة التي ستركز عليها المصانع الإضافية لإنتاج الرقائق؟ كيف سيساهم هذا الاستثمار في تعزيز سلاسل الإمداد وتقريب الإنتاج من الأسواق الرئيسية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال رئيس مجلس الإدارة سي سي وي، خلال عرض النتائج المالية، أمس الخميس، إن "الاستثمار الجديد يهدف إلى إنشاء مصانع إضافية لإنتاج الرقائق بتقنيات تصنيع تبلغ 2 نانومتر وما دونها، إلى جانب إنشاء مصانع متخصصة في تقنيات التغليف المتقدمة، وهي مرحلة أساسية في تصنيع المعالجات الحديثة ورفع كفاءتها".

وأضاف وي أن "التحول العالمي المتسارع نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي يواصل تعزيز الحاجة إلى قدرات حوسبة أكبر، وهو ما يفرض توسيع الطاقة الإنتاجية والاستثمار في أحدث تقنيات التصنيع لضمان تلبية الطلب المستقبلي".

وبهذا الاستثمار الجديد، ترتفع القيمة الإجمالية لاستثمارات الشركة في الولايات المتحدة إلى 265 مليار دولار، في واحدة من أكبر الاستثمارات الصناعية الأجنبية في قطاع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة، بما يعكس أهمية تعزيز سلاسل الإمداد وتقريب الإنتاج من الأسواق الرئيسية.

وعلى الصعيد المالي، أعلنت الشركة تحقيق صافي أرباح بلغ 706.6 مليارات دولار تايواني (نحو 22 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران، بزيادة سنوية بلغت 77.4%، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نحو 624.4 مليار دولار تايواني (19.7 مليار دولار).

كما حطمت الشركة رقمها القياسي السابق المسجل في الربع الأول من العام، عندما بلغت الأرباح 572.48 مليار دولار تايواني (17.9 مليار دولار)، لتواصل بذلك تسجيل مستويات تاريخية من الربحية مع اتساع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وسجلت الإيرادات الفصلية أيضًا نموًا قويًا بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 تريليون دولار تايواني (نحو 40.2 مليار دولار)، وهو ما يعكس استمرار الطلب المرتفع على الرقائق المتطورة المستخدمة في الخوادم ومنصات الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المتقدمة.

وفي ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تتوقع حاليًا أن يتجاوز نمو الإيرادات خلال عام 2026 نسبة 40% على أساس سنوي عند احتسابها بالدولار الأميركي، وهو ما يعكس ثقة الإدارة باستمرار الزخم الذي يشهده سوق أشباه الموصلات.