استثمار القطرية تستحوذ على 49% بـ"شهبا بنك" في سورية

- أعلنت شركة استثمار القابضة القطرية عن توقيع اتفاقية استراتيجية للاستحواذ على 49% من "شهبا بنك" في سوريا، مما يعكس توجهها نحو توسيع حضورها الإقليمي وتنويع استثماراتها في الأسواق الناشئة. - الصفقة مرهونة بالحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات السورية المختصة، وتأتي ضمن استراتيجية "استثمار كابيتال" لتعزيز الامتثال وإدارة المخاطر، ودعم النمو المستدام في القطاع المصرفي السوري. - تسعى "استثمار القابضة" للاستفادة من الفجوة التمويلية في القطاع المصرفي السوري، مما يعزز التزامها المالي والاستراتيجي طويل الأمد في إعادة بناء القطاع المالي في البلاد.

أعلنت شركة استثمار القابضة، وهي شركة قطرية مدرجة في بورصة قطر، توقيع اتفاقية استراتيجية للدخول في القطاع المصرفي السوري عبر ذراعها الاستثمارية "استثمار كابيتال"، وذلك من خلال الاستحواذ على حصة مؤثرة في "شهبا بنك"، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو توسيع حضورها الإقليمي وتنويع استثماراتها في الأسواق الناشئة.

وأوضحت الشركة، في نشرة على موقع بورصة قطر، أنه جرى توقيع الاتفاقية في العاصمة السورية دمشق، إذ ستتملك شركة "مصارف القابضة" التابعة لـ"استثمار كابيتال" حصة تبلغ 49% من رأس مال "شهبا بنك"، وأشار البيان إلى توقيع الاتفاقية مع كل من بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك الائتمان الأهلي، وهما من أبرز المساهمين في البنك.

وأكدت "استثمار القابضة" أن إتمام الصفقة يظل مرهوناً باستيفاء عدد من الشروط المسبقة، وفي مقدمتها الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المختصة في الحكومة السورية، بما في ذلك مصرف سورية المركزي، وهيئة الأسواق والأوراق المالية، وهيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية "استثمار كابيتال" التي أطلقت مؤخراً، والتي تستهدف إدارة الاستثمارات المالية وفق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز الامتثال وإدارة المخاطر، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومنظم. ويمثل الدخول إلى القطاع المصرفي السوري توجهاً استراتيجياً نحو سوق يتمتع بفرص نمو كامنة، خاصة في ظل الحاجة إلى إعادة تنشيط القطاع المالي ودعم جهود التعافي الاقتصادي.

وتشير التقديرات إلى أن القطاع المصرفي في سورية يشهد فجوة تمويلية كبيرة، ما يفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي. ورغم عدم الإفصاح عن القيمة الإجمالية للاستثمار في الصفقة، فإن الاستحواذ على حصة تقارب النصف في بنك عامل في السوق السورية يعكس التزاماً مالياً واستراتيجياً طويل الأمد، ويضع "استثمار القابضة" ضمن قائمة المستثمرين الإقليميين الساعين للاستفادة من فرص إعادة بناء القطاع المالي في البلاد.

يُشار إلى أنّ شركة استثمار تشارك في مشاريع توليد الكهرباء في سورية، وكذلك إعادة تطوير مطار دمشق الدولي، بقيمة استثمارية تصل إلى أربعة مليارات دولار، عبر تحالف تقوده الشركة الأم "أورباكون القابضة"، وحققت "استثمار القابضة" أداءً مالياً قوياً، إذ سجلت صافي أرباح بلغ نحو 989.8 مليون ريال (271.9 مليون دولار) خلال العام الماضي، مقارنة بـ404.3 ملايين ريال في عام 2024، ما يعزّز قدرتها على التوسع وتنفيذ استثمارات نوعية في أسواق جديدة.