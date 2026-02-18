استثمارات فرنسية في تركيا بـ5 مليارات يورو

- أعلنت فرنسا عن استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات يورو في تركيا بحلول 2027، بعد استثمارات سابقة بلغت 3.6 مليارات يورو بين 2020 و2024، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. - الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة الفرنسية - التركية (JETCO) شهد مناقشة قضايا استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي، مع تسجيل حجم تبادل تجاري قياسي بلغ 24 مليار دولار في 2025. - الشركات الفرنسية تساهم بشكل كبير في الاقتصاد التركي، موفرةً نحو 400 ألف وظيفة، بينما تتطلع باريس لزيادة استثمارات الشركات التركية في فرنسا، مما يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين.

أعلن وزير التجارة الخارجية الفرنسي، نيكولاس فوريسييه، أن الشركات الفرنسية نفذت استثمارات طويلة الأجل ومكثفة في تركيا، مؤكداً أنها تعتزم إضافة استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات يورو بحلول عام 2027. وجاءت تصريحات فوريسييه خلال الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة الفرنسية - التركية (JETCO)، الذي عُقد الثلاثاء في إسطنبول، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط.

وأوضح الوزير الفرنسي أن الشركات الفرنسية ضخت خلال الفترة بين 2020 و2024 استثمارات بقيمة 3.6 مليارات يورو، على أن تُضاف إليها 5 مليارات يورو أخرى بحلول عام 2027. وأشار إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وباريس في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، مؤكداً أهمية إقامة شراكات قوية بين البلدين.

وأضاف أن اجتماع الثلاثاء يعكس "ديناميكية استثنائية" في العلاقات الثنائية، لافتاً إلى أن الجانبين ناقشا قضايا استراتيجية من شأنها دعم التعاون الاقتصادي وتحقيق نتائج ملموسة. وكشف فوريسييه أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ مستوى قياسياً في عام 2025، مسجلاً 24 مليار دولار.

وأكد أن الشركات الفرنسية تتمتع بمكانة مهمة في السوق التركية، قائلاً: "وفقاً لدراسة حديثة، تقدم الشركات الفرنسية مساهمة كبيرة جداً في الاقتصاد التركي، إذ توفر بشكل مباشر وغير مباشر نحو 400 ألف وظيفة". وأضاف: "نود أن نؤكد أن الشركات الفرنسية تساهم في التوظيف في تركيا، وهذا يعكس مدى ثقتنا في الاقتصاد التركي".

وأشاد الوزير الفرنسي بأداء الاقتصاد التركي واستمراره في تحقيق النمو، إضافة إلى توسع الشركات التركية على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أن باريس تتطلع إلى زيادة استثمارات الشركات التركية في فرنسا. وقال: "هدفنا هو تعزيز تعاوننا المشترك. فرنسا وجهة استثمارية جاذبة للغاية، وقد أصبحت الوجهة الاستثمارية الأولى في أوروبا".

تعكس الأرقام المعلنة اتجاهاً نحو تعميق التشابك الاقتصادي بين تركيا وفرنسا، في وقت تسعى فيه أنقرة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة لدعم النمو وتعزيز استقرارها المالي، بينما تعمل باريس على توسيع حضور شركاتها في أسواق ناشئة ذات قاعدة صناعية واستهلاكية واسعة. ومن شأن تدفق استثمارات إضافية بقيمة 5 مليارات يورو حتى 2027 أن يعزز التعاون الصناعي والتجاري، ويرسخ موقع الشراكة الفرنسية - التركية ضمن خريطة العلاقات الاقتصادية الأوروبية - الإقليمية.

(1 دولار = 1.1839 يورو)

