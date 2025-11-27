استثمارات تركية مغربية وفق مبدأ "الربح المشترك"

- يهدف منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي في إسطنبول إلى تعزيز فرص الاستثمار المتبادل في قطاعات مثل النسيج والسيارات ومواد البناء، بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. - تسعى تركيا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب بعد تحسين العلاقات التجارية وتوقيع اتفاقات جديدة معدلة لاتفاقية التجارة الحرة، مع التركيز على توسيع التفضيلات التجارية دون الإضرار بالإنتاج المحلي المغربي. - تحتل المغرب المرتبة التاسعة عشرة بين وجهات التصدير التركية، حيث بلغت الصادرات 3.1 مليارات دولار والواردات 1.4 مليار دولار، مع وجود نحو 30 شركة تركية تعمل في المغرب.

ينعقد في إسطنبول، غداً الجمعة، منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي، لبحث سبل تعزيز فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين وفق مبدأ "الربح المتبادل"، في قطاعات متعددة تمتد من النسيج إلى السيارات، ومن مواد البناء إلى الأثاث. ويهدف المنتدى إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، بعد أن بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 2.7 مليار دولار، في حين جاءت المغرب في المرتبة الـ26 ضمن إجمالي الاستثمارات المباشرة الخارجية لتركيا خلال العام الماضي.

وتسعى تركيا من خلال المنتدى إلى زيادة صادراتها إلى المغرب، بعد تحسن العلاقات خلال السنوات الأخيرة، إثر شكايات شركات مغربية ضد نظيراتها التركية بتهمة الإغراق والإخلال بتوازن العلاقات، خصوصاً في قطاع النسيج. وقد دفعت تلك الشكايات الرباط عام 2018 إلى فرض رسوم جمركية وقائية على نحو 1200 منتج تركي لمدة خمس سنوات، قبل أن تستوي العلاقات مجدداً، ويؤكد الطرفان حرصهما على علاقات تجارية متوازنة ورفع حجم التبادل الذي يتجاوز 4.5 مليارات دولار سنوياً.

وتتطلع تركيا، من خلال منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي، إلى تحسين العلاقات وتعزيز فرص الاستثمار وزيادة الصادرات، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وقد احتل المغرب المرتبة التاسعة عشرة بين أهم وجهات التصدير التركية العام الماضي، إذ بلغت الصادرات التركية إلى المغرب نحو 3.1 مليارات دولار، بينما وصلت الواردات من المغرب إلى 1.4 مليار دولار، ليبلغ حجم التبادل بين البلدين عام 2024 نحو 4.5 مليارات دولار، وفق إحصاءات رسمية نشرتها صحيفة يني شفق التركية.

وتركزت الصادرات التركية إلى المغرب العام الماضي في الزيوت البترولية والمشتقات المعدنية بقيمة 263.6 مليون دولار، تلتها السيارات بقيمة 224.1 مليون دولار، ثم مقاطع الحديد أو الفولاذ غير المخلوط بقيمة 156.9 مليون دولار. أما الواردات من المغرب، فجاءت السيارات في مقدمتها بقيمة 364 مليون دولار، تلتها الأسلاك والكابلات المعزولة والموصلات الكهربائية الأخرى بقيمة تقارب 183 مليون دولار، ثم حمض الفوسفوريك والأحماض متعددة الفوسفور بقيمة 156.1 مليون دولار.

وحول حجم الاستثمارات بين البلدين، تشير المصادر التركية إلى أن المغرب يحتل المرتبة الـ26 ضمن إجمالي الاستثمارات المباشرة الخارجية لتركيا خلال العام الماضي، إذ بلغ حجم الاستثمارات التركية في المغرب نحو 31 مليون دولار من أصل 7 مليارات دولار من الاستثمارات الخارجية الإجمالية لتركيا. وتعمل حالياً في المغرب نحو 30 شركة تركية في قطاعات السيارات والمنسوجات ومنتجات النظافة والبلاستيك والكيميائيات ومواد البناء والأثاث. وتُقدّر القيمة السوقية للاستثمارات التركية في المغرب بمليار دولار أميركي، وتوفر هذه الشركات فرص عمل لنحو 15 ألف شخص، فضلاً عن تنفيذ 111 مشروعاً بقيمة 4.3 مليارات دولار في المغرب من قبل المقاولين الأتراك.

ويقول مدير مركز الفكر للدراسات في إسطنبول، المحلل التركي باكير أتاجان، إن بلاده تحرص على تنمية العلاقات مع الدول العربية في شمال أفريقيا، لتصل إلى مستوى العلاقات مع دول الخليج العربي التي يبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو 28 مليار دولار، أو مع العراق الذي يتجاوز 20 مليار دولار. ويضيف لـ"العربي الجديد"، أن تركيا والمغرب أعادتا تنظيم العلاقات التجارية بعد الشكايات السابقة، ووقعتا في سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقات جديدة معدلة لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2006 والمعدلة عام 2021، ركزت على توسيع التفضيلات التجارية، سواء بالنسبة للمنتجات الزراعية المغربية المصدّرة إلى تركيا أو للاستثمارات التركية في المغرب، من دون الإضرار بالإنتاج المحلي المغربي.

ويرى أتاجان أن منتدى الاستثمار في إسطنبول يأتي في توقيت مهم بعد ملاحظة تراجع حجم وقيمة التبادل التجاري، الذي لم يتجاوز 2.7 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وهو أقل من العام الماضي. ويشير إلى أن فرص زيادة التبادل والاستثمار ما تزال مشجعة، خاصة بعد التسهيلات التي شهدتها العلاقات إثر لقاء عمر حجيرة، كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، مع نائب وزير التجارة التركي مصطفى توزكو في الرباط قبل شهرين، في أعقاب زيارة مماثلة قام بها حجيرة إلى تركيا في يونيو/ حزيران الماضي، تمهيداً لتأسيس علاقات جديدة بعد انتهاء فترة الرسوم الجمركية التي فرضها المغرب على المنتجات التركية، وعلى رأسها النسيج، والتي بلغت نسبتها نحو 90%.