- تراجعت الاستثمارات الصينية في سندات الخزانة الأميركية من 1.32 تريليون دولار في 2013 إلى 688.7 مليار دولار في أكتوبر 2025، مما يعكس تحولاً في الاستراتيجية المالية لبكين وسط التوترات مع واشنطن. - اتجهت الصين لتعزيز احتياطاتها من الذهب منذ نوفمبر 2022 لتقليص الاعتماد على الدولار، مما يعكس رغبتها في التحوط ضد المخاطر المالية العالمية. - تخارج الصين من السندات الأميركية قد يزيد كلفة خدمة الدين الأميركي ويضعف دور الدولار، بينما تعتمد واشنطن على الطلب العالمي لتمويل العجز.

تشهد الاستثمارات الصينية في سندات الخزانة الأميركية تراجعاً ملحوظاً أقرب إلى التهاوي، منذ أكثر من عقد، في تحول يعكس إعادة صياغة بكين لاستراتيجيتها المالية في ظل التوترات المتصاعدة مع واشنطن. فقد بلغت حيازات الصين من هذه السندات ذروتها في أواخر عام 2013 عند نحو 1.32 تريليون دولار، عندما كانت أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة، قبل أن تبدأ مساراً هبوطياً متدرجاً خلال السنوات اللاحقة.

ومع تصاعد الخلافات التجارية والتكنولوجية والجيوسياسية بين أكبر اقتصادين في العالم، ولا سيما منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في بداية العام 2025، وبدء سياسة حروب التجارة وفرض الرسوم الجمركية والقيود على التكنولوجيا الصينية، تسارع هذا التراجع بشكل لافت.

في السياق نفسه، ظلت هذه الحيازات مرتفعة نسبياً حتى نهاية عام 2021، قبل أن تدخل مرحلة تخارج متسارع. وفي مايو/أيار 2025، خفّضت بكين حيازتها بنحو 900 مليون دولار لتستقر عند 756.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2009. ثم تراجعت الحيازات لاحقاً إلى 688.7 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، أي ما يقارب نصف مستواها القياسي وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية، وهو أدنى مستوى لها خلال 17 عاماً. وبذلك تكون الصين قد خفّضت استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية بنحو 48% مقارنة بذروة 2013، وبأكثر من 42% مقارنة بذروة 2011

تسارع التخارج خلال السنوات الأخيرة

ولا تكمن أهمية هذا التراجع في حجمه فقط، بل في تسارع وتيرته خلال فترة زمنية قصيرة. وشهدت السنوات الممتدة بين 2022 و2024 أكبر موجة تخارج مركّزة منذ بدء الصين تقليص استثماراتها في السندات الأميركية. ففي عام 2022، خفّضت الصين حيازتها بنحو 173.2 مليار دولار، ثم بنحو 50.8 مليار دولار في 2023، قبل أن تسحب نحو 57 مليار دولار إضافية خلال عام 2024. ويعني ذلك أن ما تخلّت عنه الصين خلال ثلاث سنوات فقط يمثّل نحو 49.8% من إجمالي التخفيضات التي نفذتها منذ عام 2011.

ويرى خبراء أن هذا التحول يعكس انتقالاً من سياسة تقليص تدريجي حذر إلى توجه أكثر حسماً نحو فك الارتباط المالي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية بين بكين وواشنطن. مع هذا التخارج، تراجعت حصة الصين من إجمالي سوق سندات الخزانة الأميركية، الذي يناهز 28 تريليون دولار، إلى أقل من 3%، بعدما كانت تمثّل نحو 14% في عام 2011. كما فقدت الصين موقعها بوصفها ثاني أكبر دائن للولايات المتحدة لمصلحة بريطانيا، للمرة الأولى منذ مطلع القرن الحالي، بعدما كانت لسنوات طويلة أكبر ممولي الدين الأميركي الخارجي.

من الدولار إلى الذهب

في موازاة تقليص حيازتها من السندات الأميركية، اتجهت الصين إلى تعزيز احتياطاتها من الذهب ضمن مسار منظم لتقليص الارتباط المالي بالدولار. فمنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بدأ بنك الشعب الصيني في إضافة كميات شهرية منتظمة إلى احتياطاته من المعدن النفيس. وفي مايو/ أيار 2025، أضاف البنك نحو 60 ألف أونصة، تلتها إضافة 70 ألف أونصة في يونيو/ حزيران، لترتفع الاحتياطيات إلى نحو 73.9 مليون أونصة، أي ما يعادل 2298.5 طناً، مسجلة ثمانية أشهر متتالية من الزيادة.

وتُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن الأصول المقومة بالدولار شكّلت نحو 55% فقط من إجمالي احتياطيات الصين الرسمية بنهاية عام 2019، مقارنة بـ79% في عام 2005، وهو مستوى أدنى من المتوسط العالمي البالغ 61%. ومنذ ذلك الحين، توقفت بكين عن نشر بيانات محدثة حول توزيع احتياطاتها.

الدوافع الجيوسياسية والاقتصادية

تشير تقديرات استراتيجية إلى أن تقليص الصين حيازتها من سندات الخزانة الأميركية لا يُعد ردة فعل ظرفية، بل نتيجة مسار تراكمي يرتبط بتصاعد التوتر الجيوسياسي مع واشنطن، والخلافات حول التجارة والتكنولوجيا وتايوان، إلى جانب الضغوط الأميركية على موسكو، التي يُنظر إليها في بكين بوصفها نموذجاً لتحجيم الخصوم الاستراتيجيين.

اقتصادياً، يلفت مراقبون إلى أن الحرب التجارية، والعقوبات على قطاع التكنولوجيا الصيني، وتنامي الدين الأميركي، وتراجع الثقة بالدولار، جميعها عوامل دفعت بكين إلى اعتماد سياسة "التحوط الوقائي"، خصوصاً بعد تجربة تجميد جزء من الاحتياطيات الروسية في عام 2022.

ويرى اقتصاديون أن هذا التخارج يرفع كلفة خدمة الدين الأميركي، وقد يساهم على المدى الطويل في إضعاف الدور المركزي للدولار، في وقت لا تزال الولايات المتحدة تمتلك أدوات ضغط مالية قوية، أبرزها العقوبات وتجميد الأصول.

هيكل كبار ممولي الدين الأميركي وتداعيات التخارج الصيني

تُظهر بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن هيكل كبار الدائنين للولايات المتحدة شهد تحولات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، إذ تتصدر اليابان حالياً قائمة المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأميركية، تليها بريطانيا، ثم الصين التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة بعدما كانت لعقود أكبر ممول خارجي للدين الأميركي.

وتستحوذ الدول الثلاث مجتمعة على حصة بارزة من الاستثمارات الأجنبية في السندات، غير أن المستثمرين المحليين داخل الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم الاحتياطي الفيدرالي وصناديق التقاعد وشركات التأمين والبنوك التجارية، لا يزالون يمثلون الشريحة الأكبر من حاملي الدين الأميركي، وهو ما يحدّ من قدرة التخارج الخارجي وحده على زعزعة استقرار السوق.

وتعتمد واشنطن بشكل كبير على الطلب العالمي على سندات الخزانة لتمويل العجز المزمن في الموازنة الفيدرالية، إذ تُعد هذه السندات أداة رئيسية لامتصاص الفوائض المالية للدول التي تحقق فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن تراجع الطلب من كبار المستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم الصين، قد يفرض ضغوطاً تصاعدية على عوائد السندات، ما يرفع بدوره كلفة الاقتراض الحكومي الأميركي ويزيد أعباء خدمة الدين العام.

ورغم أن السوق الأميركية تتمتع بعمق وسيولة مرتفعين يسمحان بامتصاص جزء كبير من هذه التحولات، فإن استمرار اتجاه التخارج الصيني قد يدفع وزارة الخزانة الأميركية إلى الاعتماد بشكل أكبر على المستثمرين المحليين أو على مستويات أعلى من العوائد لجذب المشترين، وهو ما قد ينعكس على تكاليف التمويل والإنفاق العام في الولايات المتحدة على المدى المتوسط.

بالتزامن، قالت مصادر مطلعة، أمس الاثنين، إن الهيئات التنظيمية الصينية حثّت البنوك والمؤسسات المالية في البلاد على تقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية، في ظل مخاوف متزايدة من مخاطر التركّز وتقلبات الأسواق المالية العالمية. وأوضحت المصادر أن المسؤولين الصينيين طلبوا من البنوك الحدّ من مشترياتها من سندات الحكومة الأميركية، كما وجّهوا تعليمات إلى المؤسسات التي تمتلك حيازات كبيرة للعمل تدريجياً على خفضها.

ولا تشمل هذه التوجيهات الحيازات السيادية التي تمتلكها الدولة الصينية من سندات الخزانة الأميركية، وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس. ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للصرف الأجنبي في الصين، بلغت قيمة السندات المقومة بالدولار التي تحتفظ بها البنوك الصينية نحو 298 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول الماضي، من دون وضوح حجم ما تمثله سندات الخزانة الأميركية من هذه الحيازات.