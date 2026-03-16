استئناف محدود لرحلات الطيران من الدوحة ودبي

- أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تشغيل رحلات محدودة بين 18 و28 مارس 2026، مع استمرار تعليق بعض العمليات بسبب إغلاق المجال الجوي، وتعمل على دعم المسافرين المتأثرين واستئناف العمليات بشكل كامل عند إعادة فتح المجال. - تم تعزيز جدول الرحلات لتوفير مرونة أكبر، ودعت الشركة المسافرين لمتابعة التحديثات عبر موقعها الإلكتروني، مع إمكانية تعديل أو إلغاء الجداول وفقاً للظروف. - تقدم الخطوط الجوية القطرية تسهيلات للمسافرين بحجوزات مؤكدة، تشمل تغيير موعد السفر مرتين دون رسوم أو استرداد كامل القيمة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستسيّر عدداً محدوداً من الرحلات الجوية من وإلى الدوحة خلال الفترة الممتدة بين 18 و28 مارس/آذار 2026. وأوضحت الشركة، في بيان صادر اليوم، أنها ما زالت تواصل تعليق جزء من عملياتها التشغيلية في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر.

وفي الوقت نفسه أكدت مواصلة جهودها لدعم المسافرين المتأثرة رحلاتهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى عائلاتهم ووجهاتهم. وأكدت الخطوط الجوية القطرية أنها تعمل بشكل مكثف لضمان استمرارية خدماتها، والاستعداد لاستئناف عملياتها التشغيلية بشكل كامل وآمن فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي، وذلك بناءً على موافقة الجهات المختصة.

وبيّنت الشركة أنه جرى تعزيز جدول الرحلات المحدودة، بهدف توفير قدر أكبر من المرونة للمسافرين الراغبين في السفر خلال هذه الفترة. ودعت المسافرين إلى الاطلاع على جدول الرحلات المحدث عبر الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية أو من خلال التطبيق الرسمي للشركة أو التواصل مع وكيل السفر.

كما أشارت إلى أنه سيجري التواصل مع المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة إلى إحدى الوجهات المدرجة ضمن جدول الرحلات الجديد لتزويدهم بالتفاصيل المتعلقة برحلاتهم. وحثّت الشركة المسافرين على التأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي لضمان وصول الإشعارات المتعلقة بالرحلات.

ونوّهت الخطوط الجوية القطرية بأن جداول الرحلات قد تخضع للتعديل أو الإلغاء وفقاً للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو متطلبات السلامة أو لأي ظروف خارجة عن إرادتها. كما دعت المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد وساري المفعول للسفر.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى اضطراب جزء من حركة الطيران وتعليق بعض الرحلات. وتسعى شركات الطيران، وفي مقدمتها الخطوط الجوية القطرية، إلى إدارة العمليات التشغيلية بشكل مرحلي عبر تشغيل رحلات محدودة وتقديم تسهيلات للمسافرين المتضررين إلى حين صدور قرار رسمي بإعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بشكل طبيعي.

وفي إطار التسهيلات المقدمة للمسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة للسفر بين 28 فبراير/شباط و28 مارس/آذار 2026، أوضحت الخطوط الجوية القطرية أنه يمكنهم الاستفادة من أحد الخيارين التاليين: تغيير موعد السفر مرتين إلى تاريخ جديد حتى 30 إبريل/نيسان 2026 دون أي رسوم عند إعادة حجز الرحلات التي تشغلها الشركة، أو استرداد كامل القيمة غير المستخدمة من التذكرة.

وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة دبي للطيران المدني استئناف بعض الرحلات الجوية من وإلى مطار دبي الدولي بشكل تدريجي بعد تعليق مؤقت للحركة الجوية. وقالت شركة طيران الإمارات، اليوم الاثنين، إنها تتوقع تشغيل جدول رحلات محدود من دبي بعد الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وجاء تعليق الرحلات مؤقتاً بعد تمكّن سلطات دبي من السيطرة على حريق نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار دبي الدولي، ما اضطر السلطات إلى تعليق حركة الطيران لفترة وجيزة قبل البدء بإعادة تشغيل الرحلات بشكل تدريجي. وأكدت الجهات المعنية وشركات الطيران أنها تواصل مراقبة الأوضاع التشغيلية، مع العمل على إعادة الحركة الجوية إلى طبيعتها وضمان سلامة المسافرين، واستقرار عمليات الطيران في المنطقة.

(قنا، رويترز، العربي الجديد)