استئناف كامل للملاحة البحرية في قطر اعتباراً من الأحد

- أعلنت وزارة المواصلات القطرية استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل اعتباراً من الأحد، بعد فترة من القيود المؤقتة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة. - القرار يأتي بعد مرحلة تنظيمية تدريجية بدأت في يوليو، حيث تم استئناف جزئي للأنشطة ضمن نطاق بحري محدد، مع استثناء السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية. - استئناف الملاحة البحرية يحمل أبعاداً اقتصادية مهمة، متوقعاً أن يسهم في تنشيط الحركة السياحية والأنشطة المرتبطة بها، مع تعزيز جاذبية قطر كوجهة بحرية وسياحية.

أعلنت وزارة المواصلات القطرية استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل أمام جميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، وذلك اعتباراً من يوم غد الأحد، بعد فترة من القيود المؤقتة التي فرضت لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر اليوم السبت، ضرورة التزام جميع مستخدمي الوسائط البحرية بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، مع التشديد على التأكد من جاهزية معدات الأمن والسلامة قبل الإبحار وأثناءه، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة في مختلف الرحلات البحرية.

تعلن #وزارة_المواصلات عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، اعتباراً من يوم الاحد الموافق 7/26 /2026.

وتهيب الوزارة بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية المعمول بها، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات البحرية. pic.twitter.com/kUyXY95ga5 — Ministry of Transport 🇶🇦 وزارة المواصلات (@MOTQatar) July 25, 2026

ويأتي القرار بعد مرحلة تنظيمية تدريجية كانت الوزارة قد بدأت تنفيذها خلال شهر يوليو/تموز الجاري، حيث أعلنت الثلاثاء الماضي استئنافاً جزئياً لأنشطة الملاحة ضمن نطاق بحري محدد يمتد لنحو سبعة أميال بحرية. وشمل ذلك المنطقة الواقعة شرق مدينة لوسيل، بما فيها الموانئ والمراسي والمرافق البحرية وصولاً إلى ميناء حمد، إضافة إلى المناطق الواقعة غرباً من أم حيش وحتى دوحة سلوى.

وفي حين سمح القرار السابق بعودة الأنشطة ضمن نطاق جغرافي محدود، استثنى السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، التي استمرت في العمل وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها دون تغيير، وهو ما يعكس طبيعة الالتزامات التنظيمية المرتبطة بحركة الملاحة الدولية.

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وكانت وزارة المواصلات قد فرضت في 12 يوليو/تموز تعليقاً مؤقتاً لكافة أنشطة الملاحة البحرية، شمل قوارب النزهة والصيد والدراجات المائية وسائر الوسائط البحرية، في خطوة احترازية هدفت إلى تعزيز السلامة العامة وتنظيم الحركة البحرية خلال تلك الفترة.

وتحمل عودة الملاحة البحرية إلى طبيعتها أبعاداً اقتصادية مهمة، إذ يُتوقع أن تسهم في تنشيط الحركة السياحية والأنشطة المرتبطة بها، مثل خدمات النقل البحري والرحلات الترفيهية ومرافئ اليخوت والصيد، إلى جانب دعم القطاعات الخدمية والتجارية ذات الصلة. كما تعكس الخطوة حرص الدولة على الموازنة بين متطلبات السلامة العامة واستدامة النشاط البحري، بما يعزز جاذبية قطر كوجهة بحرية وسياحية.

ويعكس الاستئناف الكامل للأنشطة البحرية عودة تدريجية إلى الوضع الطبيعي، في ظل استمرار التزام الجهات المختصة بتطبيق أعلى معايير السلامة والتنظيم، بما يضمن سلامة المستخدمين واستدامة حركة الملاحة البحرية في الدولة الخليجية.