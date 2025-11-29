- استؤنفت صادرات الغاز من حقل كورمور في كردستان العراق بعد هجوم بطائرة مسيّرة، حيث تم استئناف تصدير غاز البترول المسال، بينما لم تتأثر صادرات النفط. يوفر الحقل أكثر من 75% من قدرة توليد الكهرباء في الإقليم. - تعرض حقل كورمور لـ11 هجوماً، مما أدى إلى انخفاض توليد الكهرباء بمقدار 3000 ميغاوات. دعا وزير الكهرباء إلى تعزيز الدفاعات الجوية لحماية الحقول النفطية. - اتفق رئيس الوزراء العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن الهجوم، وسط استثمارات أميركية كبيرة في قطاع الطاقة بالإقليم.

قالت مصادر لوكالة رويترز اليوم السبت، إن صادرات الغاز من حقل كورمور، أحد أكبر الحقول في منطقة كردستان العراق قد استؤنفت اليوم بعد هجوم بطائرة مسيّرة يوم الأربعاء الماضي، أدى إلى توقف الإنتاج. وأضافت المصادر أن الصادرات التي استؤنفت كانت من غاز البترول المسال وليس الغاز الذي يُورَّد من الحقل لتوليد الطاقة في الإقليم.

ولم يؤثر الهجوم بعمليات تصدير النفط وإنتاجه. ويوفر الإمداد المستمر بالغاز من حقل كورمور لمحطات الطاقة في كردستان العراق أكثر من 75% من قدرة توليد الكهرباء في الإقليم، بحسب شركة "دانة غاز". ويقع الحقل بين مدينتي كركوك والسليمانية، ثاني كبرى مدن الإقليم الذي يقطنه أكثر من 6.5 ملايين نسمة. ويمتلك بيرل كونسورتيوم، الذي يضم دانة غاز وشركة نفط الهلال التابعة لها، حقوق تطوير حقل كورمور. وذكرت دانة غاز المشاركة في تشغيل الحقل يوم الخميس، أن صاروخاً أصاب مستودع تخزين، ما أدى إلى توقف الإنتاج وانقطاع واسع النطاق في الكهرباء.

وأعلن كمال محمد صالح، وزير الكهرباء في إقليم كوردستان العراق الخميس، أن حقل غاز كورمور تعرّض لـ11 هجوماً حتى الآن، داعياً إلى أهمية نصب دفاعات جوية حول الحقول النفطية لحمايتها من الهجمات. وتوقع أوميد أحمد، المتحدث باسم وزارة الكهرباء في كردستان أول من أمس الخميس، انخفاض توليد الكهرباء بمقدار ثلاثة آلاف ميغاوات بعد الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن، كذلك لم تذكر السلطات الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وكان هذا الهجوم هو الأبرز منذ سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة في يوليو/ تموز على حقول النفط في المنطقة، ما أدى إلى خفض الإنتاج بحوالى 150 ألف برميل يومياً. وكتب عزيز أحمد، نائب مدير مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، على موقع إكس بعد الهجوم: "كم عدد الهجمات التي يتعين أن تقع قبل أن تسمح الحكومة الأميركية ببساطة لحكومة إقليم كردستان بشراء معدات... مضادة للطائرات المسيّرة للدفاع عن أجوائنا وبنيتنا التحتية الحيوية؟".

وتحدث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، هاتفياً مع بارزاني، وندد بالهجوم ووصفه بأنه "هجوم على العراق بأسره". واتفقا على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بهدف التوصل إلى المسؤولين عن الهجوم. وتستثمر شركات أميركية بقوة في قطاع الطاقة في كردستان. وتنفذ الحكومة العراقية مشروعات كبيرة في إطار الأهداف التنموية الوطنية للنفط الخام والغاز للأعوام 2024 إلى 2028 لرفع معدلات إنتاج النفط الخام إلى 6.5 ملايين برميل يومياً والطاقات التصديرية إلى 5.25 ملايين برميل يومياً وطاقة التكرير إلى 1.25 مليون برميل يومياً وإنتاج الغاز إلى 4250 مليون قدم مكعب يومياً والسعات الخزنية إلى أكثر من 40 مليون برميل.

و أظهرت بيانات لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) الثلاثاء الماضي، أن إجمالي صادرات البلاد من النفط ارتفع إلى 110.9 ملايين برميل في أكتوبر/ تشرين الأول مقابل 102.2 مليون برميل في الشهر السابق. وأعلنت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء، تجاوز عائدات مبيعات القطاع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 7 مليارات دولار.

(رويترز، العربي الجديد)