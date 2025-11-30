- استؤنف الإنتاج في حقل كورمور للغاز بعد هجوم بطائرة مسيّرة أدى لانقطاع الكهرباء، وتم الاتفاق بين حكومة كردستان والشركة المشغلة لإعادة التيار الكهربائي. - دعا رئيس وزراء الإقليم إلى محاسبة المسؤولين عن الهجوم، وشكلت بغداد لجنة تحقيق برئاسة وزير الداخلية، ومن المتوقع تقديم النتائج قريباً. - يُعتبر حقل كورمور من أكبر حقول الغاز في كردستان، وتعرض لـ11 هجوماً، مما أثر على إنتاج الطاقة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

قالت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق إنّ العمليات استؤنفت في حقل كورمور العراقي للغاز، إذ بدأ نقل الغاز إلى محطات الكهرباء في الساعة الثانية صباحاً اليوم الأحد (23:00 بتوقيت غرينتش مساء السبت) بعد أيام من توقف الإنتاج إثر هجوم بطائرة مسيّرة أدى إلى انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي.

وقال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، مساء السبت، إنّ الإقليم اتفق مع الشركة المشغلة لحقل كورمور للغاز على استئناف الإنتاج خلال ساعات لإعادة التيار الكهربائي، وذلك بعد أيام من تعرض الحقل لهجوم، وأضاف بارزاني في بيان نُشر باللغة الإنكليزية، "تحدثت مع قادة شركة (دانة غاز) لأشكرهم وفريق عملهم على صمودهم وتصميمهم الاستثنائي وسط أحد عشر هجوماً على حقل كورمور".

وأكد بارزاني "طلبت من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني محاسبة مرتكبي هذا الهجوم بأقصى حد يسمح به القانون، أياً كانوا وأينما كانوا". وذكرت صحيفة الصباح الحكومية أن لجنة التحقيق المكلفة بالكشف عن تداعيات قصف حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية بإقليم كردستان ستقدم اليوم الأحد، نتائجها إلى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني للتصديق عليها. وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج التحقيق ستظهر قريباً.

وكان وزير الكهرباء في إقليم كوردستان العراق كمال محمد صالح، قد أعلن، الخميس الماضي، أن حقل غاز كورمور تعرّض لـ11 هجوماً حتى الآن، داعياً إلى أهمية نصب دفاعات جوية حول الحقول النفطية لحمايتها من الهجمات. بدوره، توقع المتحدث باسم وزارة الكهرباء في كردستان أوميد أحمد، أول من أمس الخميس، انخفاض توليد الكهرباء بمقدار ثلاثة آلاف ميغاوات بعد الهجوم.

و أعلنت بغداد، الخميس، تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم و"كشف المتورطين فيه والجهات التي تساندهم، ومحاسبتهم"، معتبرة أن "جهات إرهابية... تحاول ضرب استقرار البلاد"، ووصلت الجمعة اللجنة برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى السليمانية للتحقيق بالهجوم، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

ويوفر كورمور، وهو أحد أكبر حقول الغاز في إقليم كردستان، إمدادات لتوليد الطاقة في الإقليم. وقالت شركة دانة غاز التي تشارك في تشغيل الحقل، يوم الخميس، إنّ صاروخاً أصاب صهريج تخزين في حقل الغاز، ما أدى إلى توقف الإنتاج وانقطاع واسع النطاق للكهرباء. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، ولم تحدد السلطات الجهة التي تقف وراء الهجوم. ويُعد هذا الهجوم الأكبر منذ سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت حقول نفط في يوليو/ تموز وأدت إلى خفض الإنتاج في الإقليم بنحو 150 ألف برميل يومياً.

وتمارس حكومة إقليم كردستان حكماً ذاتياً في شمال العراق، إذ تمتلك شركات أميركية استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة. وذكر مصدر في القطاع قبل أيام وفقاً لوكالة رويترز، أن صهريج التخزين في كورمور جزء من منشآت جديدة مولتها جزئياً الولايات المتحدة وبناها مقاول أميركي. وفي واقعة أخرى، أمس السبت، قالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق إنّ هجوماً على صهاريج وقود في مدينة أربيل في الشمال أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. وذكرت الوزارة أن الهجوم من تنفيذ "مثيري الشغب" وأن الصهاريج كانت تحمل وقوداً سائلاً لتزويد محطات توليد الكهرباء بالطاقة بعد توقف إنتاج الغاز في كورمور.

(رويترز، العربي الجديد)