استئناف الرحلات من مطار السليمانية إلى تركيا مطلع نوفمبر

أعادت السلطات التركية فتح أجوائها أمام الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية الدولي بعد أكثر من عامين على فرض الحظر، في خطوة وُصفت بأنها تطور إيجابي يعيد تنشيط أحد أهم المنافذ الجوية في إقليم كوردستان. وجاء القرار عقب إزالة إشعار الحظر من نظام الطيران الدولي، ما يتيح استئناف الرحلات بين تركيا والسليمانية مطلع الشهر المقبل.

ويُتوقّع أن تبدأ الخطوط بخمس رحلات أسبوعياً قابلة للزيادة تدريجياً، بعد أن كبّد التوقف المطار خسائر مالية ضخمة. وتحمل هذه العودة أبعاداً اقتصادية مهمة للبلدين، إذ ستُسهم في تحريك قطاعات النقل والسياحة والخدمات، وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري، فيما تُعدّ من وجهة نظر برلمانية واقتصادية خطوة استراتيجية لترسيخ الاستقرار الإقليمي وإعادة الثقة بالتعاون الجوي والاقتصادي بين أنقرة وبغداد.

وأعلن مطار السليمانية الدولي، الأربعاء 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن السلطات الجوية التركية ألغت إشعار التنبيه الجوي (NOTAM) الذي كان منشوراً على الموقع العالمي لإشعارات الطيران الإلكترونية، ما يتيح استئناف الرحلات الجوية بين تركيا والسليمانية بشكل طبيعي. وأشار المطار في بيان إلى أن هذا القرار يعيد حركة الطيران إلى طبيعتها، داعياً شركات الطيران إلى تعديل مواعيد رحلاتها إلى تركيا وبقية الدول الأوروبية والعالم. وجاءت الخطوة بعد قرار وقّعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفع الحظر المفروض على مطار السليمانية الدولي، وذلك تلبيةً لطلب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني خلال زيارته إلى تركيا الأسبوع الماضي. وكانت أنقرة قد أغلقت أجواءها أمام رحلات مطار السليمانية منذ 3 نيسان/أبريل 2023، وقد سبق أن مددت تعليق الرحلات يوم الاثنين 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ومن جانبه، أوضح مدير مطار السليمانية الدولي، زيبار محمد، لوسائل الإعلام العراقية، أن الرحلات الجوية إلى تركيا ستستأنف مطلع الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الخسائر الناجمة عن توقف الرحلات كبيرة للغاية. وكانت تركيا قد أغلقت مجالها الجوي أمام مطار السليمانية الدولي لأول مرة في 3 نيسان/أبريل 2023، مبررة ذلك بزيادة أنشطة حزب العمال الكردستاني في المنطقة وتزايد نفوذ الحزب في محافظة السليمانية.

تطور إيجابي

في السياق، قالت عضو لجنة النقل في البرلمان العراقي، فاتن القرة غولي، إن قرار الحظر الذي فرضته تركيا على مطار السليمانية الدولي في وقت سابق جاء بسبب وجود عناصر من حزب العمال الكردستاني ونشاطهم في مناطق شمال العراق، ما دفع أنقرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية في حينها. وأضافت القرة غولي، لـ"العربي الجديد"، أن رفع الحظر اليوم يأتي بعد التفاهمات الإقليمية بين العراق وتركيا، وانتهاء خطر التنظيم في المنطقة، وهو تطور إيجابي يعيد الحياة إلى واحد من أهم المنافذ الجوية في إقليم كوردستان والعراق عموماً.

وبيّنت أن المطار يمثل رئة اقتصادية مهمة تسهم في تنشيط التجارة والسياحة وربط الإقليم بالعالم، ومن شأن استئناف الرحلات أن ينعكس إيجاباً على تحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة في مجالات النقل والخدمات الجوية. وأشارت إلى أن العائدات المتوقعة من استئناف الحركة الجوية لا تقتصر على المطار فحسب، بل تمتد لتشمل الأسواق المحلية وقطاع السياحة والفندقة والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يتطلب رؤية اقتصادية واضحة تضمن استدامة النشاط الجوي واستثماره بالشكل الأمثل.

تحفيز النشاط التجاري

بدوره، قال الباحث الاقتصادي علي عواد إنّ رفع الحظر عن مطار السليمانية الدولي يمثل خطوة اقتصادية مهمة ستنعكس إيجاباً على الحركة التجارية والاستثمارية بين العراق وتركيا، مؤكداً أن استئناف الرحلات سيعيد تنشيط أحد أهم المنافذ الجوية في إقليم كوردستان بعد توقف دام أكثر من عامين. وأوضح عواد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن المطار يُعدّ ركيزة أساسية في البنية التحتية للاقتصاد الإقليمي، إذ يسهم في تحريك قطاعات النقل والسياحة والخدمات، فضلاً عن كونه بوابة رئيسية لحركة رجال الأعمال والمستثمرين. وأضاف أن استئناف الرحلات إلى تركيا بخمس رحلات أسبوعياً، أي نحو 250 رحلة سنوياً، يمكن أن يحقق إيرادات تُقدَّر بين 2 و3 ملايين دولار سنوياً من رسوم الهبوط والمغادرة وخدمات المناولة، إضافةً إلى عوائد غير مباشرة من نشاط الأسواق الحرة والمطاعم والنقل الداخلي.

وبيّن عواد أن القرار سينعكس إيجاباً على سوق العمل المحلي من خلال خلق ما لا يقل عن 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الطيران والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن الجدوى الاقتصادية للمطار لا تقتصر على الإيرادات المباشرة فحسب، بل تشمل تحفيز النشاط التجاري وتشجيع التبادل السلعي وتسهيل نقل البضائع عالية القيمة جواً. وأوضح عواد أن استثمار هذا التطور يتطلب خطة طويلة الأمد لتحويل مطار السليمانية إلى مركز لوجستي إقليمي يربط الأسواق العراقية بالوجهات التركية والأوروبية، ويدعم التنمية الاقتصادية في إقليم كوردستان والعراق عموماً.