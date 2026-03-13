استئناف إنتاج حقل المبروك النفطي في ليبيا

أعلنت شركة توتال إنرجيز، يوم الخميس، استئناف إنتاج النفط من حقل المبروك في ليبيا بعد توقف منذ عام 2015، في خطوة تعكس عودة تدريجية للأنشطة النفطية في بعض الحقول التي تأثرت بالاضطرابات الأمنية خلال السنوات الماضية. وقالت الشركة في بيان إن الحقل، الذي تمتلك فيه حصة تبلغ 37.5%، يقع في الامتياز C17 على بعد نحو 130 كيلومتراً جنوب مدينة سرت، مشيرة إلى أن تشغيل وحدة إنتاج جديدة بطاقة تصل إلى 25 ألف برميل يومياً بدأ في 28 فبراير/شباط 2026، بعد أقل من عامين من إطلاق المشروع في مايو/أيار 2024.

ونقل البيان عن مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الاستكشاف والإنتاج بالشركة، جوليان بوجيه، قوله إن استئناف الإنتاج "يعكس التزام توتال إنرجيز طويل الأمد في ليبيا"، تزامناً مع مرور 70 عاماً على وجود الشركة في البلاد.وأضاف بوجيه أن المشروع يأتي بعد إعلانات الشركة الأخيرة بشأن تمديد امتيازات الواحة النفطية، موضحاً أنه يندرج ضمن استراتيجية الشركة لزيادة إنتاجها العالمي بنحو 3% سنوياً حتى عام 2030، مع التركيز على المشاريع منخفضة التكلفة والانبعاثات.

من جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة مبروك للعمليات النفطية استأنفت الإنتاج في الحقل بعد توقف استمر نحو عشر سنوات، حيث استؤنفت العمليات رسمياً في 9 مارس/آذار بمعدل إنتاج أولي بلغ خمسة آلاف برميل يومياً، مع خطة لرفع الإنتاج إلى سبعة آلاف برميل يومياً بنهاية الشهر الجاري.

وأضافت المؤسسة أن عمليات تصدير النفط إلى حقل الباهي بدأت في 11 مارس/آذار، مع توقعات بزيادة الإنتاج تدريجياً ليصل إلى نحو 25 ألف برميل يومياً بحلول يوليو/تموز. وتعمل توتال إنرجيز في ليبيا منذ عام 1956، وبلغ متوسط إنتاجها في البلاد خلال عام 2025 نحو 113 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً، وفق الشركة.

ويأتي هذا الإنتاج من عدة حقول، بينها حقل الجرف البحري وحقل الشرارة وحقل المبروك، إضافة إلى امتيازات الواحة التي تشترك فيها المؤسسة الوطنية للنفط مع توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس، وتديرها شركة الواحة للنفط المملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط.