ازدهار سوق عقارات منهاتن الفاخرة وانتخاب ممداني لم يعد يخيف الأثرياء

- شهدت مانهاتن ارتفاعًا في مبيعات المنازل الفاخرة في نوفمبر، مع توقيع عقود لشراء 176 منزلاً بسعر 4 ملايين دولار أو أكثر، مما يعكس عدم تأثر الأثرياء بفوز زهران ممداني كعمدة للمدينة. - رغم المخاوف من سياسات ممداني الضريبية، لم يتأثر السوق العقاري بشكل كبير، حيث ساهمت مكافآت وول ستريت في زيادة الطلب على المنازل الفاخرة. - توقعات هجرة الأثرياء إلى ولايات ذات ضرائب أقل لم تتحقق، حيث أظهرت التقارير استمرار التفاؤل بالسوق وبنيويورك، وهدأت الأجواء بعد لقاء ترامب وممداني.

ارتفعت مبيعات المنازل الفاخرة في مانهاتن خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في دحض للمخاوف من أن انتخاب زهران ممداني عمدة للمدينة سيدفع السكان الأثرياء إلى الرحيل.

ووفقاً لشركة التقييم العقاري "ميلر صامويل" ودار الوساطة "دوغلاس إليمان"، وقّع المشترون عقوداً لشراء 176 منزلاً في مانهاتن بسعر 4 ملايين دولار أو أكثر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بزيادة نسبتها 25% مقارنة بـ141 صفقة أُبرمت في الشهر السابق.

وشملت الصفقات شققاً في مشروع "ذي 74" (The 74) في الجانب الشرقي العلوي، وأخرى في "53 ويست 53rd ستريت" (53 West 53rd St)، وفي "صف الأثرياء" (Billionaires’ Row)، بيعت كل منها بنحو 24 مليون دولار.

وخلال الفترة التي سبقت انتخابات عمدة المدينة، حذر منتقدو ممداني من أن فوزه قد يطلق موجة خروج للأثرياء من نيويورك، وهم قاعدة ضريبية حيوية، مؤكدين أن رحيلهم سيضر بمالية المدينة وسوق عقاراتها. لكن بعد شهر واحد من فوز ممداني، يبدو أن المشترين الميسورين غير متأثرين.

وقالت الرئيسة المؤسسة لشركة "أولشان ريالتي" دونا أولشان إن "موجة الصعود الأخيرة في سوق الأسهم والمكافآت السخية في وول ستريت دفعت مزيداً من الأثرياء إلى البحث عن منازل هذا الخريف"، وأضافت: "لا وجود لما يُسمى تأثير ممداني"، مشيرة إلى أن الفكرة القائلة إن الناس سيفرّون من نيويورك كانت مبالغاً فيها، مستدلة بأن الأرقام لا تؤكد ذلك.

شراء 41 منزلاً في منهاتن

وأظهر تقرير شركتها لسوق العقارات الفاخرة أن المشترين في مانهاتن وقعوا عقوداً لشراء 41 منزلاً بسعر 4 ملايين دولار أو أكثر خلال أسبوع إجراء الانتخابات البلدية. وأكثر من نصف هذه العقود وُقع في الأيام التي تلت فوز ممداني.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لشركة التطوير "نفتالي غروب"، ميكي نفتالي، أنه في ظل محدودية المعروض الجديد في الأحياء المرموقة مثل "ويست فيليدج" (West Village) و"أبر ويست سايد" (Upper West Side)، لا يزال المشترون الحرصاء على عدم تفويت الفرصة يبحثون بنشاط، وأوضحت أن المبيعات لم تتوقف في أي من مشروعات نفتالي الجديدة في مانهاتن، حيث تراوح أسعار الشقق من 3 ملايين إلى أكثر من 28 مليون دولار. وأضاف: "نعم، هناك عمدة جديد، وهناك الكثير من المخاوف، لكن عملاءنا يقولون: نحن نحب نيويورك"، وتابع: "لا يوجد أي تباطؤ في الطلب".

ووفق الوسيط في "مجموعة كوركوران" (Corcoran Group) نوبل بلاك، فإن أثرى سكان مدينة نيويورك يواصلون عقد الصفقات "رغم ممداني"، ولا يزال بعضهم متوجساً من الضرائب المقترحة على أصحاب الملايين التي طرحها ممداني، لكن الأكثر قلقاً بينهم رحلوا بالفعل إلى ولايات ذات ضرائب أدنى مثل فلوريدا. أما الذين بقوا، فيقولون إنهم يشككون في قدرة مثل هذه الضريبة الطموحة على أن تصبح واقعاً فعلياً، وقال بلاك: "الأثرياء متفائلون بالسوق وبنيويورك عموماً"، مضيفاً: "بل إن المزيد من الناس يعودون إلى نيويورك، إذا أردنا الدقة".

تهديدات مثل السراب

وخلال الحملة الانتخابية لممداني وما سبقها، طفت تخوفات من أثرياء المدينة بعد رفع ممداني لشعارات تتعلق بزيادة الضرائب على الشركات والأثرياء. وتوقع الملياردير بيل أكمان، أحد أبرز مديري صناديق التحوط، "هجرة جماعية" للشركات والميسورين نحو فلوريدا، التي لا تفرض ضريبة على الدخل الشخصي، وتحتفظ بمعدل منخفض لضريبة دخل الشركات لا يتجاوز 5.5%. وشنّ حملة على ممداني، معرباً عن قلقه من فوزه الذي إن حدث، فسيعود بحسبه إلى حملة زهران الذكية وشخصيته الجذابة، لا "بسبب سياساته" التي وصفها بالكارثية على اقتصاد المدينة. وقال أكمان إن ممداني يفتقر إلى الخبرة، ويدعو إلى إجراءات ستؤدي إلى تدهور الأمن وتقليص الاستثمارات ونزوح الأغنياء، "ما سيهدد مالية المدينة".

لكن اتضح أن التلويح بالهروب من نيويورك كان مجرد انفعال ظرفي لا غير، وهو ما ترجمه بيتر زيتزيف، سمسار سيرانت في تصريحاته لصحيفة نيويورك تايمز، قائلاً: "أي شخص يقول إنه سيغادر نيويورك لن يغادرها أبداً". وأضاف: "سكان نيويورك ليسوا متفاعلين على المدى الطويل، إنهم يتفاعلون في اللحظة بناءً على آرائهم، ولكن لا أحد يغادر نيويورك".

وساهم لقاء ترامب بممداني في 21 نوفمبر الماضي في تبديد بعض هذه المخاوف بعدما ظهر الرجلان وكأنهما على توافق تام، ووضعا الخلافات جانباً بعد أن تبادل الاتهامات طوال الحملة الانتخابية لزهران وبعدها، ليأتي لقاء البيت الأبيض ويذيب بعضاً من الجليد.