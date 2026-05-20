ارتفاع واردات الصين من النفط الروسي وتراجعها من المنطقة

- واردات النفط الصينية والعلاقات الروسية الصينية: زادت واردات الصين من النفط الروسي بنسبة 11% في أبريل، بينما انخفضت وارداتها من السعودية بنسبة 8%. تسعى روسيا لتوسيع إمدادات الطاقة إلى الصين عبر مشاريع مثل خط أنابيب "قوة سيبيريا 2". - العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والصين: أكدت زيارة بوتين إلى بكين على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث ارتفعت صادرات النفط الروسية إلى الصين بنسبة 30% بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. تسعى الصين لتنويع مصادرها النفطية. - إيرادات النفط والغاز الروسية وتأثيرات الحرب: توقعت رويترز ارتفاع إيرادات النفط والغاز الروسية بنسبة 39% في مايو بسبب ارتفاع الأسعار، لكنها قد تتراجع بنسبة 17% عن مستواها في أبريل بسبب مدفوعات ضريبية.

أظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم الأربعاء أن واردات الصين من النفط الروسي بلغت 8.97 ملايين طن الشهر الماضي أو 2.18 مليون برميل يومياً، بزيادة 11% على أساس سنوي. وبلغت واردات النفط الخام من السعودية، ثاني أكبر مورد للصين، في إبريل/ نيسان 5.07 ملايين طن أو 1.23 مليون برميل يومياً بانخفاض 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً للبيانات الروسية الرسمية، فقد ظلت روسيا في عام 2025 أكبر مورد للطاقة إلى الصين، حيث صدرت إليها 101 مليون طن من النفط الخام و49 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال.

وتسعى روسيا لتوسيع إمدادات الطاقة إلى الصين، بما في ذلك عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" المقترح، الذي سينقل الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا. وخلال زيارة بوتين السابقة في سبتمبر/أيلول 2025، قالت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز إن الجانبين اتفقا على المضي قدماً في مد خط أنابيب ثانٍ، وهو (باور أوف سيبيريا2). ومن المتوقع أن ينقل هذا الخط، المقرر أن يكون طوله نحو 2600 كيلومتر، 50 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى الصين عبر منغوليا من حقول الغاز في يامال بالقطب الشمالي، مكملاً بذلك خط أنابيب (باور أوف سيبيريا1) الحالي.

وفي إبريل أيضاً، تراجعت الواردات من الإمارات في إبريل 81% إلى 0.58 مليون طن أو 0.14 مليون برميل يومياً. وهوت الواردات من العراق 90% لتبلغ 0.48 مليون طن أو 0.12 مليون برميل يومياً، كذلك انخفضت من الكويت بنسبة 85% لتصل إلى 0.25 مليون طن، أو 0.06 مليون برميل يومياً. ونزلت الواردات من سلطنة عمان 18% إلى 2.22 مليون طن أو 0.54 مليون برميل يومياً. ولم تسجل الجمارك واردات من الولايات المتحدة أو فنزويلا أو إيران.

من جانبه، سلط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الضوء على دور روسيا بوصفها مورداً موثوقاً للطاقة إلى الصين خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، اليوم الأربعاء، على خلفية التوترات في المنطقة. وقال بوتين إن روسيا تواصل إمدادات موارد الطاقة بشكل موثوق رغم الأزمة في المنطقة، فيما تظل الصين مستورداً مسؤولاً. ودعا بوتين أيضاً نظيره الصيني إلى زيارة روسيا في عام 2027. وشدد شي جين بينغ على ضرورة وقف إطلاق نار شامل في المنطقة، مؤكداً أهمية اللجوء إلى المفاوضات. وأضاف أن التوصل إلى حل مبكر للصراع قد يسهم في الحد من الاضطرابات التي تطاول إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد والتجارة الدولية.

وأمس الثلاثاء، وصل الرئيس الروسي إلى بكين في زيارة رسمية تستمر يومين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني. وتأتي زيارة بوتين للصين بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأميركي بكين بين 13 و15 مايو/ أيار الجاري. وهذه الزيارة الـ25 التي يقوم بها بوتين للصين منذ توليه السلطة، ومن المتوقع أن تركز المباحثات على ملفات التعاون الاقتصادي والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأبرزَ الجانبان أن القمة التي تُعقد في الذكرى الثلاثين لـ"شراكة التنسيق الاستراتيجي" بينهما، تجسّد علاقتهما القديمة التي صمدت أمام العواصف.

وفي رسالة مصورة إلى الشعب الصيني عُرِضَت الثلاثاء، قال بوتين إن العلاقات بين موسكو وبكين بلغت "مستوى غير مسبوق"، وإن التبادل التجاري بينهما "يواصل النمو". وتعززت العلاقات بين بكين وموسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وأظهرت بيانات مراكز تحليل أوروبية أن صادرات النفط الروسية إلى الصين ارتفعت بنحو 30%. غير أن العلاقة غير متوازنة، إذ إن البضائع الروسية لم تمثّل سوى نحو 5% من واردات بكين عام 2025، وفقاً للجمارك الصينية. في المقابل، مثّلت الصين أكثر من ثلث واردات روسيا وأكثر من ربع صادراتها عام 2025، بحسب وكالة تاس الروسية.

وكانت الصين في نهاية عام 2025 المشتري الرئيسي للنفط الخام والفحم الروسيين، وثاني أكبر مستورد للغاز المنقول عبر الأنابيب، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة "كريا". وتأثرت الصين مباشرة بالحصار الإيراني والأميركي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من إمداداتها. ورأى الباحث في مركز "أتلانتيك كاونسل" جوزف ويبستر، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، أن "تعزيز العلاقات في مجال الطاقة قد يكون من الملفات البارزة في المحادثات، إذ تسعى بكين إلى الحصول على مزيد من النفط الروسي". لكن المحللين اعتبروا أن الصين الحريصة على تنويع مصادرها النفطية، ستتوخى تفادي التبعية لروسيا في هذا المجال.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أول من أمس الاثنين، إن الوزارة ستمدد الإعفاء من العقوبات الذي يسمح بشراء النفط الروسي المنقول بحراً وذلك لمدة 30 يوماً أخرى لمساعدة الدول "المعرضة لخطر نقص الطاقة" بعدما انقطعت عنها إمدادات النفط من الخليج. وقال بيسنت إن الوزارة أصدرت رخصة عامة لمدة 30 يوماً بعد انتهاء صلاحية الإعفاء السابق يوم السبت. وسيسمح هذا الترخيص بالوصول المؤقت إلى النفط والمنتجات البترولية الروسية العالقة على ناقلات نفط من دون انتهاك العقوبات الأميركية الصارمة المفروضة على شركات النفط الروسية الكبرى.

توقعات بارتفاع إيرادات روسيا من النفط والغاز 39% في مايو

في السياق، أظهرت حسابات لوكالة رويترز اليوم الأربعاء، ارتفاع إيرادات النفط والغاز للدولة الروسية، التي تمثل نحو 20% من إجمالي إيرادات الميزانية، بنحو 39% على أساس سنوي في مايو/ أيار إلى 700 مليار روبل (9.8 مليارات دولار)، مدفوعة بارتفاع عالمي في أسعار النفط بسبب حرب إيران. ومع ذلك، يرجح أن تتراجع هذه الإيرادات بنحو 17% عن مستواها في إبريل/ نيسان بسبب مدفوعات دورية لضريبة تستند إلى الأرباح.

كذلك ستتكبد ميزانية روسيا خسائر بسبب زيادة الدعم المقدم إلى المصافي، سواء عبر ضريبة عكسية لضريبة انتقائية على الإنتاج أو مدفوعات تتعلق بتعويضات عن خفض الإنتاج. وروسيا ثالث أكبر منتج ومصدر للنفط عالمياً بعد الولايات المتحدة والسعودية، وهي أيضاً أحد أبرز المستفيدين من تبعات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي اندلعت نهاية فبراير/ شباط. وتبقى عائدات النفط والغاز المصدر الرئيسي لخزانة الكرملين الذي تعرضت موارده المالية لضغوط بسبب الإنفاق الضخم على الدفاع والأمن منذ بدء الحملة العسكرية على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

ووفقاً لحسابات رويترز، فقد تراجعت عائدات النفط والغاز في ميزانية روسيا الاتحادية بنحو الثلث على أساس سنوي إلى ثلاثة تريليونات روبل خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار. وتتوقع روسيا أن تبلغ عائدات النفط والغاز في ميزانية 2026 نحو 8.92 تريليونات روبل. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إيرادات الميزانية هذا العام 40.283 تريليون روبل. في العام الماضي، انخفضت عائدات النفط والغاز في الميزانية الاتحادية 24% إلى 8.48 تريليونات روبل، وهو أدنى مستوى منذ 2020.

(الدولار = 71.25 روبل)

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)