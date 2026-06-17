ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 2.83% خلال مايو

- ارتفع معدل التضخم السنوي في الأردن إلى 2.83% في مايو 2026، مع زيادة الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 115.96 نقطة، مما يعكس استمرار الارتفاع التدريجي في معدلات التضخم منذ بداية العام. - ساهمت أسعار الإيجارات والنقل والزيوت والدهون بشكل رئيسي في زيادة التضخم، بينما حدّ تراجع أسعار اللحوم والدواجن والأجهزة المنزلية من وتيرة الارتفاع. - رغم الضغوط الناجمة عن تكاليف السكن والنقل، يبقى معدل التضخم التراكمي البالغ 1.88% أقل من مستواه في العام الماضي، مما يشير إلى استقرار نسبي للأسعار.

ارتفع معدل التضخم السنوي في الأردن في مايو/أيار الماضي إلى 2.83% بزيادة نسبتها 0.55% عن معدله في إبريل/نيسان، كما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 115.96 نقطة خلال مايو، مقابل 115.33 نقطة في إبريل و112.77 نقطة في الشهر ذاته من عام 2025، حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وأشارت البيانات إلى استمرار الارتفاع التدريجي في معدلات التضخم خلال العام الحالي، إذ بلغ التضخم السنوي 1.06% في يناير/كانون الثاني، و1.17% في فبراير/شباط، و1.87% في مارس/آذار، و2.49% في إبريل، قبل أن يصل إلى 2.83% في مايو، كما ارتفع التضخم التراكمي من 1.06% في بداية العام إلى 1.88% بنهاية الأشهر الخمسة الأولى.

وأظهرت البيانات أن التضخم التراكمي المسجل خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2026 جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الإيجارات التي ساهمت بنحو 0.68 نقطة مئوية من إجمالي معدل التضخم، تلتها مجموعة النقل بمساهمة بلغت 0.26 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بنحو 0.25 نقطة مئوية، ثم الشاي والبن والكاكاو بمساهمة بلغت 0.12 نقطة مئوية.

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كما ساهمت مجموعات الأمتعة الشخصية والخضروات والبقول الجافة والمعلبة والتوابل ومحسنات الطعام في دفع التضخم إلى الارتفاع خلال الفترة ذاتها. في المقابل، حدّ تراجع أسعار بعض السلع من وتيرة ارتفاع التضخم، حيث ساهمت مجموعة اللحوم والدواجن بخفض التضخم بنحو 0.18 نقطة مئوية، إلى جانب الأجهزة المنزلية والمشروبات والمرطبات وخدمات صيانة المسكن.

وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات أن مجموعة النقل كانت العامل الأبرز في ارتفاع التضخم خلال مايو 2026 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، إذ ساهمت وحدها بنحو 1.23 نقطة مئوية من إجمالي التضخم المسجل، تلتها الإيجارات بمساهمة بلغت 0.68 نقطة مئوية، ثم الزيوت والدهون بنحو 0.27 نقطة مئوية.

وعلى أساس شهري، جاء الارتفاع البالغ 0.55% خلال مايو مقارنة بنيسان نتيجة زيادة أسعار النقل بنسبة 3.76%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.20%، والخدمات الأخرى بنسبة 1.99%، والوقود والإنارة بنسبة 1.24%.

وتعكس بيانات الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي استمرار الضغوط الناجمة عن تكاليف السكن والنقل وبعض السلع الغذائية، إلا أن معدل التضخم التراكمي البالغ 1.88% يبقى أقل من مستواه المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 1.97%، ما يشير إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي للأسعار في الاقتصاد.

يذكر أن احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الأردن يعتمد على سلة استهلاكية تضم 850 سلعة وخدمة، منها 325 سلعة غذائية و525 سلعة غير غذائية، ويتم جمع بيانات الأسعار من خلال مسح ميداني يشمل نحو 3400 منشأة في البلاد.