ارتفاع مديونية الأردن يضع الاقتصاد أمام خيارات صعبة

- يواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة بسبب ارتفاع الدين العام إلى 46.85 مليار دينار، ما يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي، متأثراً بتحركات أسعار الفائدة العالمية. - يعود تاريخ مديونية الأردن إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي، متأثرة بالظروف الجيوسياسية والأزمات المالية، مثل الصراعات الإقليمية وأزمة الطاقة وجائحة كورونا. - تحاول الحكومة ضبط الدين عبر استبداله بدين أقل كلفة، لكن الحل يتطلب نمواً اقتصادياً أعلى وزيادة الاستثمار، رغم استمرار الإنفاق لتحسين الخدمات الصحية وخفض البطالة.

تتسارع وتيرة ارتفاع مديونية الأردن، في وقت يواجه فيه الاقتصاد تحديات متشابكة تتعلق بالعجز المالي، وضعف الإيرادات، وتزايد متطلبات الإنفاق التنموي. وبالرغم من محاولات الحكومة الحد من الاقتراض، فإن الدين العام يواصل تشكيل عبء ثقيل على المالية العامة، مع توقعات بصعوبة تخفيضه خلال السنوات المقبلة. ووفق تقرير حديث للبنك المركزي الأردني، ارتفع الدين العام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنحو 2.687 مليار دينار (3.78 مليارات دولار)، ليصل إلى 46.85 مليار دينار (66.05 مليار دولار)، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ44.16 مليار دينار، وبنسبة 116.6% بنهاية العام الماضي.

ويكشف التقرير أن الضغوط الداخلية كانت المحرّك الرئيسي لهذا الارتفاع؛ إذ زاد الدين الداخلي بمقدار مليار دينار (1.41 مليار دولار) ليبلغ 26.36 مليار دينار أي 67% من الناتج المحلي، نتيجة ارتفاع مديونية الموازنة العامة بـ1.624 مليار دينار والدين الداخلي المكفول بـ397 مليون دينار. أما الدين الخارجي، فقد ارتفع خلال الفترة نفسها بنحو 665.5 مليون دينار (937 مليون دولار)، ليصل إلى 20.5 مليار دينار (28.85 مليار دولار)، مشكلاً 52% من الناتج المحلي. وتكشف البيانات أن 70.7% من الدين الخارجي مقومة بالدولار، يليه اليورو بنسبة 12.7%، ثم حقوق السحب الخاصة بنسبة 9.2%، فالين والدينار الكويتي بنسبة 2.9% لكل منهما، ما يعكس حساسية الدين الأردني لتحركات أسعار الفائدة العالمية. كما ارتفعت خدمة الدين الخارجي خلال 2025 بنحو 784.1 مليون دينار (1.1 مليار دولار) لتبلغ 2.6 مليار دينار، من بينها 1.2 مليار دينار أقساط، والباقي فوائد.

تاريخ مديونية الأردن

وتعليقاً على تلك الأرقام، قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ"العربي الجديد" إن جهود الحكومة لضبط الدين تواجه عقبات جوهرية، أهمها عدم قدرة الإيرادات المحلية على تغطية النفقات الجارية والرأسمالية، ما يبقي عجز الموازنة مرتفعاً، ويجبر الحكومة على الاقتراض لتسديد الأقساط والفوائد. ويضيف أن استبدال الدين بدين أقل كلفة أصبح ممارسة سنوية، لكنه لا يغير في جوهر المشكلة. ويرى عايش أن الخروج من دائرة المديونية يتطلب نمواً اقتصادياً أعلى، وزيادة الاستثمار القادر على خلق فرص عمل وتعزيز الصادرات وتنشيط بيئة الأعمال. وكان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، قد رد على سؤال للنائب ديمة طهبوب يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قائلاً إن مديونية الأردن ليست تطوراً حديثاً؛ إذ يعود أول قرض حكومي إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي بقيمة نحو مليون دولار من بريطانيا، قبل أن تتحول المملكة إلى الاقتراض لتمويل العجز والمشاريع الكبرى.

وأضاف أن الظروف الجيوسياسية، وفي مقدمتها الصراعات الإقليمية وحرب 1967 وتدفق اللاجئين الفلسطينيين، فرضت على الأردن توسيع الاقتراض لبناء مستشفيات ومدارس ومخيمات وبنى تحتية قادرة على استيعاب موجات اللجوء. وأكد أن أزمات لاحقة -كالأزمة المالية العالمية 2008، والربيع العربي 2011، واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين- ساهمت كذلك في تضخم الدين العام، إضافة إلى أزمة الطاقة وانقطاع الغاز المصري التي رفعت مديونية شركة الكهرباء بشكل كبير. وأشار الشبلي إلى أن تأثيرات جائحة كورونا في 2020 فاقمت الضغوط المالية، بعدما اضطرت الحكومة لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، ودعم القطاع الخاص لتجاوز الإغلاقات، ما رفع رصيد الدين العام مرة أخرى. وعلى الرغم من دخول الاقتصاد مرحلة تعاف تدريجي في 2021، فإن الحكومة واصلت الإنفاق الهادف إلى خفض البطالة، وتحسين الخدمات الصحية، وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما أبقى مستويات الدين عند مستويات مرتفعة.