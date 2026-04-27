ارتفاع متوقع لأسعار البيع في منطقة اليورو مع تصاعد كلفة الإنتاج

- تتوقع شركات منطقة اليورو زيادة في أسعار البيع بنسبة 3.5% خلال العام المقبل، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات إلى 5.8%، مما يعزز مخاوف التضخم لدى البنك المركزي الأوروبي. - ارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير إلى 3%، بينما بقيت مستقرة على المدى المتوسط والطويل، مع استمرار ضغوط الطاقة وتأثيرها السلبي على المعنويات الاقتصادية. - تواجه الشركات ارتفاعاً في تكاليف القروض المصرفية، مع استقرار احتياجات الائتمان وتراجع طفيف في توافره، مما يضع البنك المركزي أمام تحديات في احتواء التضخم دون إضعاف النمو الاقتصادي.

أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي أن شركات منطقة اليورو تتوقع ارتفاعاً في أسعار البيع، وسط زيادة ملحوظة في تكاليف المدخلات، ما يعزز مخاوف التضخم لدى البنك. وبحسب أحدث مسح بشأن إمكانية حصول الشركات على التمويل (SAFE)، تتوقع الشركات زيادة بنسبة 3.5% في أسعار البيع خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقارنة بـ2.9% في الجولة السابقة، وهي زيادة وصفها البنك بأنها كبيرة، وفق ما ذكرت "بلومبيرغ".

كما ارتفعت التكاليف المتوقعة للمدخلات إلى 5.8%، مقارنة بـ3.6% سابقاً. وأشار البنك إلى أن الردود اليومية التي جُمعت قبل وبعد 28 فبراير/شباط تاريخ بدء النزاع، أظهرت أن الشركات التي شملها الاستطلاع لاحقاً خلال فترة العمل الميداني أبلغت عن توقعات أعلى للتكاليف والأسعار.

في الوقت نفسه، ارتفعت توقعات التضخم بشكل ملحوظ على أفق عام واحد إلى 3%، مقارنة بـ2.6%، في حين بقيت مستقرة على المديين المتوسط والطويل (ثلاث وخمس سنوات). وقد أُجري الاستطلاع بين 19 فبراير/شباط و1 إبريل/نيسان، ونشرته "بلومبيرغ" اليوم، قبل أيام من الاجتماع المرتقب للبنك المركزي الأوروبي لتحديد أسعار الفائدة، حيث يُعتبر من المدخلات الأساسية لتقييم التداعيات المحتملة للصراع في المنطقة.

ويُساهم ارتفاع تكاليف الطاقة في دفع التضخم نحو الارتفاع، كما يؤثر سلباً في المعنويات الاقتصادية بأوروبا، رغم أن الآثار على المدى المتوسط لا تزال غير واضحة. وأشار البنك إلى أنه سيُبقي على سياسته دون تغيير في الاجتماع المقبل، مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، بينما يرجّح المستثمرون والاقتصاديون أن يكون شهر يونيو/حزيران الموعد الأقرب لرفع أسعار الفائدة. في المقابل، تراجعت توقعات الأجور، التي تُعتبر محوراً أساسياً لصنّاع السياسات، إلى 2.8% مقارنة بـ3.1% في الربع الأخير من عام 2025.

وعلى صعيد التمويل، أفادت الشركات بارتفاع أسعار القروض المصرفية وتكاليف التمويل الأخرى، مثل الرسوم، مع استقرار احتياجات الائتمان وتراجع طفيف في توافره. ونتيجة لذلك، بقيت فجوة تمويل القروض المصرفية، التي تقيس الفرق بين الحاجة إلى القروض وتوافرها، إيجابية، لكنها انخفضت إلى 2% مقارنة بـ3% في الربع السابق.

ويأتي ارتفاع توقعات شركات منطقة اليورو لأسعار البيع، في ظل ضغوط تضخمية متجددة تقودها صدمة في أسعار الطاقة، نتيجة التوترات الإقليمية، ولا سيما النزاع مع إيران. وقد انعكس ذلك مباشرة على تكاليف الإنتاج والنقل، ما دفع الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها لتعويض ارتفاع المدخلات، في سياق تضخم مدفوع بالتكاليف يمتد تدريجياً إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

في المقابل، لا تزال الضغوط التضخمية مركّزة على المدى القصير، مع استقرار نسبي في التوقعات طويلة الأجل وتراجع محدود في نمو الأجور، ما يحدّ من ترسّخ موجة تضخمية مستدامة. ويضع هذا الواقع البنك المركزي الأوروبي أمام معادلة دقيقة بين احتواء التضخم وتجنّب إضعاف النمو، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الاقتصاد نحو سيناريو الركود التضخمي.