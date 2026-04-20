- شهدت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا قفزة بنسبة 29.4% في الربع الأول من 2026، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين نتيجة حرب إيران، حيث تم تسجيل 560 ألف سيارة جديدة، مع زيادة ملحوظة في مارس بنسبة 51.3%. - شكلت الأسواق الأوروبية الكبرى 94% من مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي، مما يعزز أمن الطاقة ويقلل استهلاك النفط بمقدار مليوني برميل سنوياً، مع نمو كبير في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا. - توقعات بزيادة استخدام السيارات الكهربائية عالمياً، حيث تضاعفت صادرات الصين إلى جنوب شرق آسيا، وارتفعت التسجيلات في اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والهند وأستراليا.

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل قفزة في الأسواق الرئيسية للسيارات في أوروبا بنحو الثلث خلال الربع الأول من 2026، إذ بحث قائدو المركبات عن بدائل للمحركات التي تعمل بالوقود بعدما تسببت حرب إيران في أكبر ارتفاع لأسعار البنزين منذ سنوات. وأظهرت بيانات لرابطة إي-موبيليتي يوروب (E-Mobility Europe) وشركة الأبحاث نيو أوتوموتيف (New AutoMotive) اليوم الاثنين، أن تسجيل السيارات الكهربائية الجديدة التي تعمل بالبطاريات، وهو مؤشر على المبيعات، زاد بنسبة 29.4% عن الربع نفسه من العام الماضي ليصل إلى ما يقرب من 560 ألف سيارة، وارتفعت أعداد السيارات التي تم تسجيلها في مارس/ آذار وحده 51.3% لتصل إلى أكثر من 240 ألف سيارة في 15 سوقا أوروبية.

وأشارت بيانات لمجموعة الضغط إيه.سي.إي.إيه (ACEA) المعنية بالسيارات إلى أنه في العام الماضي، شكلت تلك الأسواق 94% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، التي تتوافق الدول الأعضاء فيها مع قوانين الاتحاد الأوروبي المنظمة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقال كريس هيرون، الأمين العام لرابطة إي-موبيليتي يوروب، في بيان وفقا لوكالة رويترز، إن "الارتفاع الكبير في مبيعات السيارات الكهربائية في مارس/آذار يعد من أكبر المكاسب التي حققتها أوروبا في الآونة الأخيرة في مجال أمن الطاقة، في شهر كان الاعتماد فيه على النفط نقطة ضعف حقيقية".

وذكر البيان المشترك الصادر عن الرابطة وشركة الأبحاث، أن نصف مليون سيارة كهربائية تم تسجيلها خلال هذا الربع الأول كافية لتقليل استهلاك النفط بمقدار مليوني برميل سنويا. وأشار البيان إلى أن أكبر خمسة أسواق للسيارات الكهربائية في أوروبا وهي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا، سجلت نموا يزيد على 40% في مبيعات السيارات الكهربائية حتى الآن هذا العام.

وتوقع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في تصريحات الأسبوع الماضي، أن يزيد استخدام السيارات الكهربائية بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق بسبب أزمة الطاقة الحالية. وفي آسيا، أفادت رابطة صناعة السيارات الصينية "سي بي سي إيه" (CPCA) الأسبوع الماضي، بأن صادرات السيارات الكهربائية الصينية، التي تُعدّ دول جنوب شرق آسيا سوقا رئيسا لها، تضاعفت في مارس/آذار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ووفقاً لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، فإن هناك مؤشرات إلى أن الطلب العالمي قد ارتفع بشكل كبير بالفعل، مشيرة إلى أن تسجيلات السيارات الكهربائية في اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا تضاعفت أكثر من مرتين في مارس، كما ارتفعت بأكثر من 50% في الهند وأستراليا.

(رويترز، العربي الجديد)