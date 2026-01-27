ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية في ديسمبر والكهربائية الأعلى

- شهدت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا ارتفاعًا بنسبة 5.8% في ديسمبر، مع نمو ملحوظ في السيارات الكهربائية بنسبة 51% والهجينة بنسبة 36.7%، بينما تراجعت مبيعات البنزين والديزل بشكل كبير. - ارتفعت مبيعات السيارات في ألمانيا وإيطاليا، بينما انخفضت في فرنسا وإسبانيا، مع بقاء إجمالي المبيعات لعام 2025 دون مستويات ما قبل الجائحة، رغم زيادة بنسبة 1.8% سنويًا. - التحولات الهيكلية في قطاع السيارات الأوروبي مدفوعة بتشديد القوانين البيئية، مع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يحد من تعافي السوق بشكل كامل.

أعلنت رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل نمو مبيعات السيارات الجديدة في القارة خلال الشهر الماضي، إلا أن إجمالي حجم المبيعات لعام 2025 بأكمله ظل دون مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد. وزادت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنسبة 5.8%، مقابل ارتفاع سنوي بلغ 2.1% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الذي سبقه.

وفي الوقت نفسه، أظهر التقرير نمو مبيعات السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات خلال الشهر الماضي بنسبة 51% على أساس سنوي، في حين ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن بنسبة 36.7%. كما سجلت السيارات الهجينة التقليدية زيادة بنسبة 5.8% سنويًّا. في المقابل، انخفضت مبيعات سيارات البنزين بنسبة 19.2%، ومبيعات سيارات الديزل (السولار) بنسبة 22.4%.

وعلى مستوى الأسواق الرئيسية، ارتفعت مبيعات السيارات في ألمانيا بنسبة 9.7%، وفي إيطاليا بنسبة 2.3%. في المقابل، تراجعت المبيعات في فرنسا بنسبة 5.8%، وفي إسبانيا بنسبة 2.2%. وسجل إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 1.8% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.88 مليون سيارة، وهو مستوى لا يزال أقل بكثير من معدلات ما قبل الجائحة.

وأظهرت البيانات أن السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات استحوذت على 17.4% من حصة سوق الاتحاد الأوروبي في عام 2025، مقارنة بـ13.6% في العام السابق. كما استحوذت السيارات الهجينة الكهربائية على 34.5% من السوق، لتصبح الخيار المفضل لدى المستهلكين في الاتحاد الأوروبي. في المقابل، انخفضت الحصة السوقية المجمّعة لسيارات البنزين والديزل بشكل حاد إلى 35.5%، مقابل 45.2% خلال عام 2024.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع السيارات الأوروبي تحولات هيكلية عميقة، مدفوعة بتشديد القوانين البيئية للاتحاد الأوروبي، ولا سيما الأهداف المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2035. وقد دفعت هذه السياسات شركات السيارات إلى تسريع الاستثمار في المركبات الكهربائية والهجينة، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق.

وفي المقابل، لا يزال تعافي سوق السيارات في أوروبا محدوداً بسبب الضغوط الاقتصادية المستمرة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وتأثير التضخم في قرارات الاستهلاك. كما ساهمت اضطرابات سلاسل التوريد خلال السنوات الماضية، وارتفاع أسعار الطاقة، في إبقاء مستويات المبيعات دون معدلات ما قبل جائحة كورونا، رغم التحسّن التدريجي المسجل خلال عام 2025.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)