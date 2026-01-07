- شهد مؤشر تداول العام للبورصة السعودية ارتفاعًا بنسبة 2.5٪ بعد إعلان إلغاء القيود على المستثمرين الأجانب، مما يعكس خطوة نحو تحرير السوق وتعزيز الاستثمارات الأجنبية. - استفادت شركات مالية كبرى من القرار، حيث يُتوقع أن يعزز السيولة في السوق السعودية، خاصة مع الحاجة لتدفقات رأس المال الأجنبية بسبب العجز في الميزانية. - توقعت شركات مالية تدفقات نقدية لا تقل عن 10 مليارات دولار نتيجة لتخفيف قيود الملكية الأجنبية، مع توقع زيادة وزن الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة.

قفز مؤشر تداول العام للبورصة السعودية، اليوم الأربعاء، بما يصل إلى 2.5٪، وهو أكبر ارتفاع منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية السعودية إلغاء القيود التي كانت تشترط أن يفي الأجانب بمعايير محددة للمشاركة في السوق المحلية. ويسمح الإلغاء الآن لغير المقيمين بالاستثمار مباشرة في البورصة الرئيسية بدءاً من 1 فبراير/ شباط المقبل. وقد ارتفعت الأسهم السعودية بعد أن فتحت المملكة أسهمها لجميع المستثمرين الأجانب، في خطوة تُعدّ حاسمة نحو تحرير السوق بالكامل، مع سعي المملكة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية.

وكانت شركات مالية، بما في ذلك مجموعة تداول السعودية، مالكة البورصة، والبنوك، من بين أكبر الرابحين خلال الجلسة. وأوضحت الهيئة أن إزالة قواعد المستثمر الأجنبي المؤهل ستكون الخطوة الأولى نحو السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصة أغلبية في الشركات السعودية، علماً أن القوانين الحالية تحد من ملكية الأجانب عند 49٪.

ونقلت وكالة أنباء بلومبيرغ عن صلاح شما، رئيس قسم الاستثمار في الأسهم لدى فرانكلين تمبلتون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله: "هذه الخطوة تفتح السوق أمام مجموعة أوسع من المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات"، مشيراً إلى أن المستثمرين كانوا يتوقعون هذه الخطوة. وأضاف "يصعب تحديد الأثر الفوري لإلغاء قيود المستثمر الأجنبي المؤهل، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن تدعم تطوير السيولة في السوق السعودية بشكل عام".

وتقول الوكالة إن الحاجة إلى تدفقات رأس المال الأجنبية في السعودية قد تزايدت في ظل إيرادات نفطية منخفضة وإنفاق مرتفع على رؤية 2030، مما أدى إلى عجز في الميزانية يهدد تباطؤ الاستثمارات الاقتصادية. وأسهمت هذه العوامل في تسجيل الأسهم السعودية أسوأ أداء سنوي منذ 2015، بخسائر تقارب 13٪ العام الماضي.

وكان المستثمرون قد أعربوا عن مخاوفهم من قلة المحفزات الجديدة لإثارة الاهتمام بأسهم المملكة، إلا أنهم اعتبروا أن رفع قيود الملكية الأجنبية قد يكون حافزاً إلى جذب تدفقات رأس المال الأجنبية هذا العام.

وقال جنيد أنصاري، رئيس قسم البحث والاستراتيجية في شركة كامكو للاستثمار، إن "إلغاء قواعد المستثمر الأجنبي المؤهل هو تمهيد لإزالة حدود الملكية الأجنبية وإن هذا يجعل السعودية سوقاً متاحاً للجميع، بما في ذلك الصناديق الصغيرة العالمية والمكاتب العائلية الإقليمية والدولية والمستثمرين الدوليين".

وتوقعت شركات جي بي مورغان، إي إف جي هيرميس، وفرانكلين تمبلتون أن يؤدي تخفيف قيود الملكية الأجنبية إلى تدفقات نقدية لا تقل عن 10 مليارات دولار، مع استفادة البنوك مثل مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي بشكل أكبر، حيث ارتفعت أسهم كلا البنكين بما لا يقل عن 3٪ يوم الأربعاء.

ومع هذه الخطوة، يتحول التركيز الآن إلى موعد وطريقة تخفيف حدود الملكية الأجنبية. ويرى أندرو مارتينوف، استراتيجي الأسهم في بلومبيرغ انتليجنس، أن التغيير المحتمل قد يحدث في النصف الثاني من العام، ما قد يدفع بتدفقات جديدة إلى السوق السعودية.

وقالت الهيئة إن القرار النهائي بعدم رفع الحد الأقصى أو رفعه تدريجياً لم يُتخذ بعد، لكنها ستجري مراجعة في 2026 لتحديد النهج الأفضل، مؤكدة أن المملكة تمضي بثبات نحو فتح أسواقها بالكامل للأجانب. وقال مارتينوف: "هذا يقربنا من الهدف".

كما أن رفع قيود الملكية الأجنبية قد يزيد من وزن الأسهم السعودية في مؤشرات MSCI، إذ يبلغ وزن سوق الأسهم السعودية البالغة قيمته 2.3 تريليون دولار في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة حالياً 2.9٪.