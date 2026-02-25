ارتفاع قيمة شركة وايف للذكاء الاصطناعي إلى 8.6 مليارات دولار

- شركة "وايف" البريطانية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي للسيارات ذاتية القيادة، تُقيّم بـ8.6 مليارات دولار بعد استثمارات من شركات كبرى مثل أوبر ومايكروسوفت وإنفيديا، وحصلت على 1.5 مليار دولار إضافية من مرسيدس بنز ونيسان وستيلانتيس. - تخطط "وايف" و"أوبر" لإطلاق تجارب تجارية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في لندن هذا العام، مما يسرع من النشر التجاري للتقنية على نطاق واسع. - "وايف" تسعى لتطوير ذكاء اصطناعي مدمج يتعلم من البيئة، مع خطط لنشر برنامج القيادة الذاتية في المركبات الاستهلاكية بحلول عام 2027.

كشفت شركة وايف"Wayve" البريطانية الناشئة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي للسيارات ذاتية القيادة الأربعاء، عن تقييم لها بـ8.6 مليارات دولار بفضل اجتذابها استثمارات جديدة من شركات كبيرة بينها أوبر ومايكروسوفت وإنفيديا. وحصلت شركة وايف على 1.5 مليار دولار إضافية بعد دخول استثمارات من شركات مرسيدس بنز ونيسان وستيلانتيس وغيرها.

وتخطط شركتا "أوبر" و"وايف" هذا العام لإطلاق تجارب تجارية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي) في لندن. وقال أليكس كيندال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "وايف"، في بيان إن "هذا الاستثمار يعمل على تسريع طريقنا نحو النشر التجاري للتقنية على نطاق واسع، ويضعنا في موقع يتيح لنا بناء طبقة القيادة الذاتية التي ستعمل على تشغيل أي سيارة في كل مكان".

Wayve has secured $1.5B to deploy our embodied AI platform globally.



Autonomy should work everywhere, in every condition, across every type of vehicle.



We are building a driving intelligence that learns to drive in places it has never seen before. pic.twitter.com/bEZp5LYwhH — Wayve (@wayve_ai) February 25, 2026

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا، أن استثمار شركته في وايف "يساعد في تسريع تمهيد الطريق من الأبحاث إلى النشر التجاري على نطاق واسع مع شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم". وتأسست "وايف" عام 2017، وهي رائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي المدمج في السيارات والذي يتعلم من البيئة من خلال معالجة البيانات من أجهزة استشعار بدلا من الاعتماد على مسارات مرسومة مسبقا.

وتخطط شركة الإنترنت الصينية العملاقة بايدو، بالشراكة مع تطبيق مشاركة الرحلات "ليفت"، لإطلاق خدمة سيارات أجرة بدون سائق في العاصمة البريطانية. وهذا ما تفعله أيضا شركة "وايمو" الرائدة عالميا في مجال السيارات ذاتية القيادة المملوكة لشركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل. وسيارات الأجرة ذاتية القيادة تعمل في الولايات المتحدة والصين، ولكن نشرها تجاريا في لندن سيكون الأول من نوعه في أوروبا. ويعتمد الترخيص لها على تنفيذ قانون المركبات الآلية الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2024. وتعتزم "وايف" نشر برنامج القيادة الذاتية الخاص بها في المركبات الاستهلاكية بحلول عام 2027.

(فرانس برس، العربي الجديد)