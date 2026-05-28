ارتفاع قيمة أنثروبيك إلى 965 مليار دولار بعد جولة تمويل

جمعت شركة أنثروبيك 65 مليار دولار في جولة تمويل جديدة من الفئة "إتش"، قادتها مجموعة من شركات الاستثمار ورأس المال المخاطر المتخصصة في التكنولوجيا، بينها "ألتميتر كابيتال" و"دراغونير" و"غرين أوكس" و"سيكويا كابيتال"، لترتفع قيمة الشركة بعد التمويل إلى 965 مليار دولار. وتقترب من نادي ترليون.

وقالت "أنثروبيك" في بيان لها، نشرته اليوم الخميس على موقعها الرسمي، إن "مؤسسات عالمية كبرى في مختلف القطاعات باتت تعتمد على كلود في صميم عملياتها، في وقت يستخدمه عدد متزايد من الأشخاص حول العالم في أعمالهم اليومية".

وأضافت أنه منذ جولة التمويل السابقة من الفئة "جي" في فبراير/شباط الماضي، واصل استخدام "كلود" نموه بين عملاء المؤسسات العالمية، كما تجاوزت إيرادات الشركة وفق المعدل السنوي 47 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر. ومن المتوقع، بحسب الشركة، أن يساعد هذا التمويل الجديد في دفع أبحاث السلامة وقابلية التفسير، وتوسيع قدرات الحوسبة لتلبية الطلب المتزايد على "كلود"، إلى جانب توسيع نطاق المنتجات والشراكات التي يعتمد عليها العملاء.

وقال المدير المالي لشركة أنثروبيك كريشنا راو إن "كلود بات أكثر أهمية لمجتمع العملاء العالمي المتنامي للشركة"، مؤكداً أن "أنثروبيك" تعمل بلا كلل لجعل أدوات مثل "كلود كود" و"كوورك" أكثر فائدة وقوة وقدرة على التكيف مع احتياجات المستخدمين. وأضاف أن "هذا التمويل سيساعد الشركة على تلبية الطلب التاريخي الذي تشهده، والبقاء في طليعة البحث، وإيصال كلود إلى مزيد من الأماكن التي يجرى فيها العمل".

وشملت الجولة 15 مليار دولار من استثمارات سبق الالتزام بها من شركات الحوسبة السحابية العملاقة، بينها 5 مليارات دولار من أمازون. وانضم إلى هذه الجولة شركاء استراتيجيون في البنية التحتية، هم "ميكرون" و"سامسونغ" و"إس كيه هاينكس"، وهي شركات تلعب تقنياتها دوراً حاسماً في الإمدادات العالمية من شرائح الذاكرة والتخزين والشرائح المنطقية.

وقالت أنثروبيك إنه مع استمرار نمو الطلب على "كلود"، ستساعد هذه العلاقات في توسيع قدراتها الحوسبية بشكل موثوق، وبالوتيرة التي يحتاجها عملاؤها. وأوضحت أنها وسعت بشكل كبير قدرتها الحوسبية خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما وقعت اتفاقات مع "أمازون" للحصول على ما يصل إلى خمسة غيغاواط من القدرات الجديدة، ومع "غوغل" و"برودكوم" للحصول على خمسة غيغاواط من قدرات الجيل التالي من وحدات المعالجة المخصصة، ومع "سبيس إكس" للوصول إلى قدرات وحدات معالجة الرسوميات في "كولوسوس 1" و"كولوسوس 2".

وقال مؤسس "ألتميتر كابيتال" ورئيسها التنفيذي براد غيرستنر إن "أحدث تطورات كلود دفعت إلى تبنيه على نطاق واسع بين أكثر المؤسسات تطلباً في العالم"، معتبراً أن هذا الزخم يضع "أنثروبيك" في موقع يسمح لها بقيادة المرحلة المقبلة من ابتكار الذكاء الاصطناعي واغتنام الفرصة الهائلة المقبلة.

من جانبه، قال الشريك الإداري في "دراغونير" مارك ستاد إن "شركته لطالما شاركت الشركات التي تبني التكنولوجيا القادرة على تشكيل المستقبل"، مضيفاً أن "أنثروبيك تساعد في تقريب هذا المستقبل، مع تحول الذكاء إلى عنصر متزايد الأهمية في طريقة عمل الشركات وكيفية ظهور منتجاتها في العالم". وأضاف أن "التقدم التكنولوجي الذي يحدث حالياً مذهل"، معتبراً أن العالم لا يزال في الأيام الأولى من تطوير هذه التكنولوجيا وتسويقها.