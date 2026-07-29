ارتفاع قيمة آبل السوقية إلى 5 تريليونات دولار

أصبحت شركة الإلكترونيات الأميركية آبل ثاني شركة على الإطلاق تصل قيمتها السوقية إلى 5 تريليونات دولار بعد شركة صناعة رقائق تطبيقات الذكاء الاصطناعي إنفيديا. وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى ارتفاع سعر سهم الشركة المصنعة لهواتف آيفون الذكية بنسبة 1.8% خلال تعاملات البورصة أمس الثلاثاء، ليصل إلى 342.89 دولاراً لتصل القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 5 تريليونات دولار لأول مرة. وتراجع سعر السهم قليلاً بعد وصوله إلى هذا المستوى.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي ساهمت في وصول القيمة السوقية لشركة آبل إلى 5 تريليونات دولار؟ ما هي التحديات التي تواجه آبل في توسيع منصة "آبل إنتليجنس" دون زيادة الإنفاق الرأسمالي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وارتفاع السهم أكثر من 340.43 دولاراً يعني أن القيمة السوقية ستتجاوز الخمسة تريليونات دولار. وفي حين رفعت شركات مثل ألفابت وتسلا إنفاقها لدعم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وسيارات الأجرة ذاتية القيادة، والروبوتات، خفضت آبل نفقاتها الرأسمالية خلال الأرباع الثلاثة الماضية، حتى مع استمرارها في توسيع منصة "آبل إنتليجنس" للذكاء الاصطناعي.

وسيراقب المستثمرون نتائج أعمال آبل يوم الخميس بحثاً عن مؤشرات بشأن خطتها للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ما إذا كانت قادرة على توسيع نطاق "آبل إنتليجنس" من دون زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي أو الضغط على هوامش التشغيل. كما سيكون هذا الاتصال آخر ظهور لتيم كوك بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة في الأول من سبتمبر/أيلول، بينما من المتوقع أن يخلفه في منصب الرئيس التنفيذي جون تيرنوس، رئيس قطاع الأجهزة.

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ووفقاً لموقع القيمة السوقية للشركات "companies market cap" فإن القيمة السوقية لشركة آبل بلغت اليوم 4.99 تريليونات دولار تليها شركة إنفيديا بـ 4.77 تريليونات دولار ثم شركة ألفابت المالكة لغوغل بنحو 4.06 تريليونات دولار. وارتفعت شركة إنفيديا إلى مستوى قياسي في 14 مايو/أيار الماضي مسجلة 5.7 تريليونات دولار، لكنها فقدت حوالي تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ ذلك الوقت. وأصبحت آبل اليوم أكبر شركة مدرجة على مؤشر ستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأميركية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)