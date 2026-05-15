ارتفاع عدد ناقلات النفط العابرة مضيق هرمز في الأسبوع الماضي

- شهد مضيق هرمز زيادة في حركة الناقلات، حيث عبرت أربع ناقلات تحمل مليوني برميل من النفط الخام يوميًا، مما يخفف من اضطرابات سوق النفط بسبب تراجع الصادرات الإيرانية. - عبرت 38 سفينة مضيق هرمز في الاتجاهين خلال الأسبوع الماضي، وهو ثلاثة أضعاف العدد السابق، لكن تعقيدات تتبع السفن بسبب عدم تشغيل إشاراتها زادت من صعوبة المراقبة. - أعلنت إيران عن إجراءات جديدة لعبور السفن، وسمحت للسفن الصينية بالمرور بعد مباحثات، لكن حركة الملاحة لا تزال بطيئة ومخاطر العبور مرتفعة.

كشفت بيانات لخدمات تتبع الملاحة البحرية في مضيق هرمز، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الناقلات التي عبرت المضيق خلال الأسبوع الماضي محملة بملايين البراميل من النفط الذي لا يخضع لعقوبات، وهو ما وفر قدراً محدوداً من الارتياح لسوق النفط التي تشهد أكبر اضطراب في الإمدادات في التاريخ حسب ما أفادت به وكالة بلومبيرغ.

ووفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها الوكالة، فقد غادرت أربع ناقلات، تحمل كل منها مليوني برميل من الخام العراقي في الغالب، منذ 10 مايو/أيار، بمعدل يقترب من مليوني برميل يومياً، في مقابل 20 ناقلة يومياً، بأحجام مختلفة، كانت تعبر الممر المائي قبل اندلاع الحرب.

ومن بين ناقلات النفط العملاقة الأربع التي غادرت وهي تبث إشاراتها، قامت ثلاث منها بتحميل النفط الخام في العراق. أما الرابعة فتحمل شحنات من الإمارات العربية المتحدة والكويت، بحسب بيانات تتبع السفن.

وبشكل إجمالي، عبرت 38 سفينة من مختلف الأنواع ، وليس ناقلات النفط فقط، مضيق هرمز في الاتجاهين خلال الأيام السبعة الماضية، أي ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الأسبوع المنتهي في 9 مايو/أيار. وقد عبرت معظم تلك السفن من دون تشغيل إشاراتها حتى وصولها إلى خليج عمان.

ويراقب متداولو النفط تدفقات هرمز من كثب، لأن إغلاق الممر المائي أدى بالفعل إلى خفض نحو مليار برميل من الإمدادات العالمية. وفي حين ارتفعت الشحنات من دول غير إيران تدريجياً، تراجعت الصادرات الإيرانية بشكل حاد منذ فرض الحصار الأميركي.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر إجراءات محدثة للسفن الراغبة في عبور هرمز، تضمنت التعامل مع هيئة تُعرف باسم "هيئة مضيق الخليج الفارسي". وفي الوقت نفسه، حافظت الولايات المتحدة على حصارها الموانئ الإيرانية انطلاقاً من حافة خليج عمان.

وأدى ذلك إلى تباطؤ حركة الملاحة البحرية في المنطقة، رغم تمكن بعض السفن من العبور بفضل اتفاقات بين الحكومات. ومع ذلك، وبينما تمكن عدد محدود من الناقلات من المغادرة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستقبل العودة مجدداً في ظل المخاطر التي تواجه الشحن البحري.

وخلال الأسابيع الأخيرة، عبرت بعض السفن التجارية مع إطفاء إشارات التتبع عبر الأقمار الاصطناعية، ما يعني أن عدد السفن العابرة قد يرتفع لاحقاً عندما تعود هذه السفن للظهور بعيداً عن الشرق الأوسط.

وقال جورجيوس ساكيلاريو، محلل الشحن في شركة سيغنال ماريتايم: "هناك زيادة، لكن المستويات لا تزال منخفضة جداً بحيث لن تحدث فرقاً كبيراً". وأضاف: "المشكلة الرئيسية هي أنه حتى لو غادرت جميع الناقلات الموجودة داخل المنطقة، فلن تدخل ناقلات جديدة في أي وقت قريب".

وأعلنت إيران، اليوم الخميس، أنها تسمح الآن للسفن الصينية بعبور مضيق هرمز بعد مباحثات مع وزارة الخارجية الصينية. وقبل ذلك بيوم، أصبحت ناقلة النفط العملاقة "يوان هوا هو" ثالث ناقلة صينية تعبر الممر المائي.

وقد تعقدت عملية تتبع عدد السفن العابرة هرمز بسبب قيام بعض السفن بإغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال عبر الأقمار الاصطناعية أثناء العبور. وكان رئيس شركة ميركوريا إنرجي غروب لتجارة السلع الأولية قد قال الشهر الماضي إن الشركة تمكنت من إخراج سفن من الممر المائي، لكنه امتنع عن توضيح الكيفية.

كما تمكنت شركات نفط خليجية، من بينها أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية، من نقل شحنات نفط خام عبر الممر المائي منذ إغلاقه، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر الأسبوع الماضي.