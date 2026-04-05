ارتفاع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز وطهران تجدد مطالبتها برسوم

- شهد مضيق هرمز ارتفاعًا ملحوظًا في حركة السفن، حيث عبرت 16 سفينة منذ صباح السبت، مع تأكيد إيران على ضرورة تعويضها عن الخسائر قبل فتح المضيق بالكامل. - تمكنت ناقلة النفط العراقية "أوشن ثاندر" من عبور المضيق بإذن إيراني، مما يتيح للعراق تصدير 3 ملايين برميل يوميًا، رغم عدم وضوح شمولية الاستثناء لبقية السفن. - تجري محادثات بين سلطنة عمان وإيران لوضع بروتوكول مرور آمن، وسط تهديدات أميركية لإيران بضرورة فتح المضيق فورًا.

كشفت بيانات لتتبع الملاحة البحرية عن ارتفاع ملحوظ في عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز في الأسبوع الماضي، في الوقت الذي جددت فيه إيران مطالبها بأن تسوية لفتح المضيق بشكل كامل يتعين أن تضمن لها رسوماً لتعويض الخسائر التي تكبدتها في الحرب الراهنة.

وتمكنت ناقلة نفط عراقية عملاقة من عبور المضيق صباح الأحد من مسار شمالي يمر في المياه الإيرانية، فيما تؤكد مواقع تتبع حركة الشحن أن معدل العبور في المضيق سجل مع نهاية يوم أمس السبت أعلى مستوى له خلال سبعة أيام منذ بداية الحرب في نهاية فبراير/شباط الماضي.

وقالت مصادر ملاحية إن الناقلة "أوشن ثاندر" من طراز "سويزماكس"، والتي تحمل نحو مليون برميل من الخام العراقي قد عبرت المضيق بناء على إذن منحته طهران لناقلات النفط العراقي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الاستثناء الممنوح للعراق سيشمل جميع السفن التي تتجه إلى الموانئ العراقية، أو كيف سيتم تطبيقه. لكن من شأن هذا الإعفاء أن يسمح للعراق بتصدير نحو 3 ملايين برميل يومياً من نفطه، ويمكنه من استئناف إنتاج النفط من حقوله المتوقفة إذا وافقت شركات الشحن على إرسال ناقلاتها في مياه الخليج.

وأظهرت بيانات التتبع عبور 16 سفينة عبر المضيق منذ صباح السبت، منها 11 سفينة غادرت الخليج وخمس دخلت إليه. وفي الظروف الطبيعية، يمر عبر المضيق يومياً نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي هذا السياق، شددت إيران إجراءاتها للسيطرة على الممر، عبر إنشاء نظام عبور وتوجيه معظم السفن إلى مسار محدد قريب من حدودها. وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مرت جميع السفن الكبيرة عبر ممر ضيق شمالي يقع بين جزيرتي "لارك" و"قشم" الإيرانيتين.

وقالت وكالة أسوشييتد برس إن مسؤولاً إيرانياً شدد مساء الأحد على أن مضيق هرمز لن يفتح بالكامل إلا بعد "التعويض الكامل" لبلاده عن الأضرار المالية الناجمة عن الحرب.

وقالت الوكالة إن محادثات اللحظة الأخيرة تجري حالياً بين سلطنة عمان وإيران بشأن "خيارات محتملة" لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. ونقلت (سي أن أن) عن مصدر عماني أن المحادثات جارية منذ أسبوعين وتركز على وضع "بروتوكول مرور آمن" يسمح بالسماح للسفن التجارية بالعبور.

وقد أصبحت مسألة فتح المضيق نقطة حيوية في تهديدات الرئيس الأميركي المتعاقبة اليوم الأحد لإيران، حيث تراجعت أسبابه السابقة بشأن الحرب التي أطلقها مع إسرائيل على إيران أمام مطالبته لطهران بإعادة فتح المضيق بشكل فوري أمام حركة الملاحة.