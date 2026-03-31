ارتفاع طفيف بسعر ليتر البنزين سوبر في قطر خلال إبريل

أعلنت شركة قطر للطاقة عن أسعار الوقود لشهر إبريل/نيسان المقبل، وشهدت الأسعار تبايناً مقارنة بشهر مارس/آذار الحالي، إذ سجل سعر ليتر البنزين سوبر ارتفاعاً طفيفاً إلى 2.05 ريال، بدلاً من 1.90 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 7.8%، وتثبيت سعر ليتر البنزين ممتازعند 1.85 ريال. وكذلك سعر ليتر الديزل بـ2.05 ريال.

ويأتي ذلك مخالفاً لتوقعات زيادة أسعار البنزين والديزل بعدما تجاوز متوسط أسعار خام برنت حاجز 107 دولارات للبرميل خلال مارس/آذار جراء الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وتداعياتها التي أدت إلى شلل الحركة الملاحية في مضيق هرمز، وتوقف سلاسل الإمدادات، حيث أعلنت "قطر للطاقة" مطلع مارس الحالي، توقفها عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال، كما أعلنت حالة" القوة القاهرة".

واستقر إنتاج قطر من النفط عند 600 ألف برميل يومياً في السنوات الأخيرة، مع زيادة تدريجية متوقعة بفضل مشاريع إعادة التطوير في حقلي دخان والشحين. ويُقاس السوق المحلي باستهلاك المنتجات البترولية والنفط الخام، الذي ارتفع إلى 219.3 ألف برميل يومياً في 2024 بنمو 2% عن 2023. ويبلغ الاستهلاك نحو 172 ألف برميل يومياً، مما يجعل قطر مصدراً صافياً للنفط بفائض يومي كبير.

وتأسست شركة قطر للوقود "وقود" شركةً مساهمةً في عام 2002 بمرسوم أميري بهدف توفير خدمات تخزين الوقود وتسويقه وتوزيعه في دولة قطر، وكان رأسمالها المصرح به مليار ريال، وفي عام 2003 طرحت "وقود" أسهمها للاكتتاب، وأصبحت شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة في بورصة قطر، ويتم تداول أسهمها علناً. وبلغت أرباح وقود في 2025 نحو 1.04 مليار ريال من 1.05 مليار ريال في 2024.

(الدولار= 3.64 ريالات قطرية)