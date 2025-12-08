ارتفاع صادرات الصين إلى 300 مليار دولار في نوفمبر

- شهدت صادرات الصين نمواً بنسبة 5.9% في نوفمبر لتصل إلى 300.3 مليار دولار، رغم تراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 29%، وزيادة الصادرات إلى جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بفضل اتفاقية التجارة الحرة مع آسيان. - ارتفعت واردات الصين بنسبة 1.9% في نوفمبر، مع استقرار النمو السنوي لواردات وصادرات السلع عند 3.6%، وبلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية 41.21 تريليون يوان في الأشهر الـ11 الأولى من 2025. - توصلت الصين والولايات المتحدة إلى هدنة تجارية لمدة عام، مع تخفيض التعرفات الجمركية الأمريكية ووقف الصين لضوابطها التصديرية على المعادن النادرة، ويتوقع تحقيق معدل نمو 5% من إجمالي الناتج المحلي.

عادت صادرات الصين إلى النمو في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد انكماش غير متوقع في الشهر السابق، على الرغم من انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة بنحو 29% سنويا، لتواصل تراجعها بأكثر من 10% للشهر الثامن على التوالي. وأظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية الصادرة اليوم الاثنين، أن إجمالي قيمة صادرات الصين بالدولار زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 5.9% سنويا، حيث بلغت 300.3 مليار دولار، وهو أفضل من تقديرات الاقتصاديين، بعد انكماشها بنسبة 1.1% خلال أكتوبر/تشرين الأول.

في حين انخفضت الصادرات من الصين إلى الولايات المتحدة خلال معظم شهور العام الحالي، فقد ارتفعت الشحنات إلى وجهات أخرى، بما في ذلك جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. و وقعت الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اتفاقا لتوسيع نطاق التجارة الحرة بين الجانبين نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على هامش قمة المجموعة التي انعقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وأكد رئيس وزراء الصين لي شيانغ قوة العلاقات التي تربط بلاده بالمنطقة.

وتغطي منطقة التجارة الحرة للصين ودول آسيان سوقا مشتركة تضم أكثر من ملياري شخص، وتخفض التعرفات الجمركية على السلع، وتعزز تدفقات الخدمات والاستثمار. وارتفع حجم التجارة بين الجانبين من 235.5 مليار دولار عام 2010 إلى ما يقرب من تريليون دولار العام الماضي. واستمر هذا الاتجاه التصاعدي في عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التجارة بنسبة 8.2% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

في المقابل زادت واردات الصين في نوفمبر بنسبة 1.9% في نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل نموها بنسبة 1% خلال أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من أن التباطؤ المستمر في قطاع العقارات لا يزال يثقل كاهل إنفاق المستهلكين والاستثمار التجاري. كما أظهرت بيانات الجمارك الصينية، أن إجمالي واردات وصادرات الصين من السلع من حيث القيمة باليوان الصيني بلغ 41.21 تريليون يوان (حوالي 5.82 تريليونات دولار) في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025، بزيادة 3.6% على أساس سنوي. وبقيت نسبة النمو ثابتة بالمقارنة مع الزيادة البالغة 3.6% المسجلة خلال فترة الأشهر العشرة الأولى للعام الجاري.

وجرى التوصل إلى هدنة تجارية لمدة عام بين الصين والولايات المتحدة خلال اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ في أواخر أكتوبر/تشرين الأول في كوريا الجنوبية. وقد خفّضت الولايات المتحدة تعرفاتها الجمركية على الصين، ووعدت الصين بوقف ضوابطها التصديرية المتعلقة بالمعادن النادرة. وقال الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير، أمس الأحد، إن الحكومة الصينية تبدو حتى الآن ممتثلة لالتزاماتها في إطار الجهود الجارية لتنفيذ اتفاق تجاري مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف غرير لشبكة فوكس نيوز "يمكننا متابعتهم بسهولة، وحتى الآن نرى أنهم ملتزمون". وتابع قائلا "الأمر ليس مثاليا لكن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح". وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قد قالت يوم الجمعة، إنّ نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جرير قضايا التجارة، ومنها الجهود الجارية لتنفيذ اتفاق لخفض التصعيد في الحرب التجارية بين البلدين.

وفي الشهر الماضي، انكمش نشاط قطاع التصنيع في الصين للشهر الثامن على التوالي وفقا لمسح رسمي، إذ قال الاقتصاديون إنه لا يزال من المبكر تحديد ما إذا كان هناك انتعاش حقيقي في الطلب الخارجي عقب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ومع استمرار قوة الصادرات، يتوقع خبراء الاقتصاد عموما أن تحقق الصين معدل النمو المستهدف للعام الحالي وهو 5% من إجمالي الناتج المحلي بدرجة أو بأخرى.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)