ارتفاع سعر بيتكوين إلى 96348 دولاراً وسط الإقبال على الأصول الآمنة

ارتفع سعر العملة المشفرة الأشهر والأكبر عالمياً بيتكوين، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى في شهرين، لتنضم أخيرا إلى موجة صعود الأصول الخطرة والمعادن النفيسة، بعد أن ظلت أسابيع تتحرك في نطاق ضيق. ويأتي هذا الارتفاع في ظل إقبال المستثمرين على شراء الأصول البديلة، مدعومين بالوضع الجيوسياسي. وتُعتبر المعادن النفيسة ومنها الذهب، وكذلك العملات المشفرة ومنها بيتكوين، ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات والتضخم.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن سعر العملة الرقمية ارتفع بنسبة تصل إلى 2.4% ليصل إلى 96348 دولارا للوحدة الواحدة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء في سنغافورة، وهو أعلى مستوى له خلال يوم منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. كما قفز سعر إيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، بنسبة تصل إلى 5.1%. وأنهت بيتكوين عام 2025 بانخفاض 6.5%. رغم مراهنة المستثمرين على أن تولي دونالد ترامب الرئاسة سيقود العملات المشفّرة إلى آفاق جديدة، ووصل سعر العملة فعلا إلى 126 ألف دولار خلال العام، إلا أنها تراجعت إلى 82 ألف دولار قبل أن تنهي العام عند 87711 دولارا.

January 14, 2026 @ 04:19 AM (UTC)

Current Price of Bitcoin



(BTC-USD): $95,371.54

(BTC-EUR): €81,917.52 — Bitcoin (@Bitcoin) January 14, 2026

لكن العملة الرقمية أظهرت بوادر اختراق محتمل خلال يناير/ كانون الثاني. ويرى المتداولون الآن أنها قد تكتسب زخما على حساب الأصول المنافسة. وتوقع بنك ستاندرد تشارترد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن يصل سعر بيتكوين نهاية العام إلى نحو 150 ألف دولار. وقال محللو استراتيجيات بنك جيه بي مورغان الشهر الماضي أيضا، إن سعر بيتكوين قد يصل إلى 170 ألف دولار في 2026 إذا جرى تداوله مثل الذهب.

وقال جاستن دانيثان، رئيس قسم الأبحاث في شركة آركتيك ديجيتال: "على المدى المتوسط، أعتقد أننا قد نشهد زيادة في استثمارات المستثمرين في بيتكوين، مدفوعة بتوقعات ارتفاع أسعار الذهب، في حين تشهد الأصول الأخرى عالية المخاطر ارتفاعا ملحوظا". وارتفع الذهب اليوم الأربعاء ليقترب من المستويات القياسية التي سجلها في الجلسة السابقة ليلامس مستويات 4615.85 دولارا للأونصة، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 90 دولارا للأوقية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، حث ترامب، أمس الثلاثاء، الإيرانيين على مواصلة الاحتجاج، قائلا إن "المساعدة في طريقها" إليهم، وذلك وسط أكبر احتجاجات تشهدها إيران منذ سنوات.

وأشار إلى تقرير صدر أمس، ويظهر ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بوتيرة أقل من التوقعات، وهو ما يعد عاملا مساعدا لبيتكوين، بالإضافة إلى التوترات المحيطة بمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الذي تلقى مسؤولوه، بمن فيهم رئيس المجلس جيروم باول، استدعاءات من هيئة محلفين كبرى من وزارة العدل للتحقيق معهم في اتهامات جنائية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأوضح دانيثان أن قضية مجلس الاحتياط الفيدرالي تُبرز "قيمة الأصول الآمنة والأصول المادية" مقارنة بالدولار. ويتوقع مستثمرون وشركات سمسرة كبرى مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي تخفيضين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما هذا العام، على أن يكون أقرب تخفيض في يونيو/ حزيران.

وقال توني سيكامور، المحلل في شركة آي.جي أستراليا، في مذكرة: "إن استمرار بيتكوين فوق مستوى 95 ألف دولار سيمهد الطريق لمحاولة وصولها إلى مستوى 100 ألف دولار، وربما إلى المتوسط ​​المتحرك لـ200 يوم، والذي يبلغ حاليا 106115 دولارا". وبحلول الساعة السادسة و7 دقائق صباحا في لندن، جرى تداول بيتكوين بسعر 94787 دولارا.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)