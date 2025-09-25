ارتفاع زيت النخيل مع تراجع الإنتاج الماليزي

- ارتفعت أسعار زيت النخيل بسبب زيادة صادرات ماليزيا وتراجع الإنتاج، مما يعكس تأثير العوامل المناخية والسياسات الزراعية في ماليزيا وإندونيسيا، اللتين تسيطران على 85% من الإنتاج العالمي، مما يؤثر على الأسواق الدولية. - يُستخدم زيت النخيل بشكل واسع في الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل والوقود الحيوي، مما يجعله مرتبطاً بأسعار النفط الخام. الطلب العالمي يأتي من الهند، الصين، والاتحاد الأوروبي، بينما تُعد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الأسواق النشطة. - ارتفاع الأسعار يفاقم معدلات التضخم ويؤثر على المستهلكين، بينما تستفيد ماليزيا وإندونيسيا من عوائد أكبر، لكن تواجه تحديات بيئية واجتماعية. زيت النخيل سلعة استراتيجية تؤثر على الأمن الغذائي والطاقة البديلة.

ارتفعت أسعار زيت النخيل في تعاملات اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، بينما يقيّم المتعاملون تأثير زيادة صادرات ماليزيا وتراجع الإنتاج في البلاد. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن صادرات زيت النخيل من ماليزيا، ثاني أكبر منتج للسلعة في العالم بعد إندونيسيا، ارتفعت خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من الشهر الماضي، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى احتمال انخفاض إنتاج زيت النخيل الخام خلال الفترة نفسها بنسبة 4.3%، وفقاً لجمعية زيت النخيل الماليزية، وهي أكبر رابطة لمزارعي زيت النخيل في البلاد. وأوضحت الجمعية أن الإنتاج تراجع بنحو 8% في شبه جزيرة ماليزيا، وبنسبة 7.6% في ولاية ساراواك.

وبدوره، قال جاناسيكار ثياجاراجان، رئيس قسم استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر لدى شركة "كاليسواري إنتركونتيننتال"، لوكالة بلومبيرغ، إن تحسّن بيانات الصادرات والتوقعات بانخفاض الإنتاج ساهم في دعم أسعار زيت النخيل. وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط الخام مؤخراً نتيجة لعدم الاستقرار السياسي انعكس إيجابياً على سوق زيت النخيل، موضحاً أن ارتفاع أسعار النفط الخام يعزز جاذبية زيت النخيل مادة خاماً لصناعة الوقود الحيوي.

من جانبه، أشار دارين ليم، محلل أسواق السلع لدى شركة "فيليب نوفا"، إلى أن المتداولين أعادوا تركيز اهتمامهم على العوامل الأساسية المتعلقة بزيت النخيل، ولا سيما تباطؤ الإنتاج في الربع الأخير من العام. وأضاف أن صادرات زيت النخيل من ماليزيا ظلت مستقرة، ما يعكس استمرار الطلب القوي من الخارج، في ظل رغبة الدول المستهلكة في تعزيز مخزوناتها.

زيت النخيل يُعتبر واحداً من أكثر الزيوت النباتية استخداماً وانتشاراً في العالم، إذ يشكّل ما يزيد عن 35% من إجمالي استهلاك الزيوت النباتية عالمياً، وهو عنصر أساسي في الصناعات الغذائية مثل البسكويت، الشوكولا، المخبوزات، والمعلبات، إضافة إلى مستحضرات التجميل والمنظفات، وحتى الصناعات الدوائية. غير أن التحول الأكبر في العقود الأخيرة كان في استخدامه بديلاً استراتيجياً لإنتاج الوقود الحيوي، وهو ما ربطه بشكل وثيق بأسعار النفط الخام، وجعل أسواقه شديدة الحساسية تجاه أي تقلبات في الطاقة.

ماليزيا وإندونيسيا معاً تتحكمان في نحو 85% من الإنتاج العالمي، وهو ما يجعل أي تغير في السياسات الزراعية أو المناخية أو اللوجستية في هذين البلدين مؤثراً بشكل مباشر في الأسواق الدولية. فعلى سبيل المثال، تؤدي موجات الجفاف أو الفيضانات المرتبطة بتغير المناخ إلى تراجع المحاصيل بشكل ملحوظ، وهو ما يرفع الأسعار بسرعة. كذلك، فإن أي قرارات تتعلق بفرض قيود على التصدير أو تعديل الضرائب في البلدين تؤثر فوراً بأسعار زيت النخيل في بورصات السلع العالمية.

على المستوى العالمي، يُعد الطلب من الهند والصين والاتحاد الأوروبي الأكثر تأثيراً، إذ تستحوذ هذه الأسواق مجتمعة على نسبة كبيرة من الواردات. ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها النمو السكاني الكبير، وارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة، إضافة إلى التوجه نحو تعزيز مخزونات السلع الأساسية، في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية منذ جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

أما على الصعيد الإقليمي، فإن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعد من الأسواق النشطة لزيت النخيل، خاصة مصر ودول الخليج، حيث يدخل في الصناعات الغذائية والدوائية بشكل واسع. ويؤدي أي ارتفاع في الأسعار العالمية إلى زيادة فاتورة الاستيراد، وبالتالي الضغط على الميزان التجاري والعملات المحلية، خصوصاً في الدول التي تعاني أساساً من أزمة في احتياطيات النقد الأجنبي.

اقتصادياً، ينعكس ارتفاع أسعار زيت النخيل على المستهلك النهائي في صورة زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يفاقم معدلات التضخم. وفي الوقت نفسه، يستفيد المزارعون والشركات المصدرة في ماليزيا وإندونيسيا من عوائد أكبر، ما يساهم في تعزيز إيرادات هذه الدول. لكن هذه الاستفادة تصطدم بتحديات بيئية واجتماعية مرتبطة بزراعة النخيل، مثل إزالة الغابات، وانتهاك حقوق العمال، والجدل الدولي حول الاستدامة، وهي عوامل تضغط على صورة هذه الصناعة عالمياً.

من منظور استراتيجي، يعتبر كثير من المحللين أن زيت النخيل سلعة مزدوجة التأثير: فهو من جهة عنصر غذائي أساسي ينعكس مباشرة على الأمن الغذائي، ومن جهة أخرى مادة أولية للطاقة البديلة تجعله جزءاً من معادلة الطاقة العالمية. وهذا ما يفسر ارتباطه الوثيق بالمتغيرات الجيوسياسية، من أسعار النفط إلى السياسات البيئية والتجارية، بل وحتى المفاوضات المناخية الدولية.

ولكن، في ظل تراجع الإنتاج الماليزي واستمرار الطلب الخارجي القوي، تبدو أسعار زيت النخيل مرشحة لمزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة. ويرى خبراء أن السوق ستظل رهينة لتطورات العرض والطلب العالميين، إلى جانب تحركات أسعار النفط الخام، ما يجعل من زيت النخيل سلعة استراتيجية شديدة الحساسية للتقلبات الاقتصادية والسياسية.