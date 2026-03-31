ارتفاع تكاليف السفر يضغط على السياحة في إسبانيا

- تواجه إسبانيا تحديات في قطاع السياحة بسبب ارتفاع تكاليف السفر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤثر على جودة التجربة السياحية ويزيد من الأسعار. - الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط بنسبة تجاوزت 60% أضافت ضغوطاً على القطاع السياحي، لكن لا يُتوقع تراجع كبير في أعداد السياح، مع زيادة الحجوزات إلى إسبانيا كوجهة بديلة. - تتجه السلطات لفرض رسوم سياحية في مناطق مثل كتالونيا وجزر البليار لدعم سياسات الإسكان وتحسين إدارة السياحة، وسط انتقادات لعدم فعاليتها في الحد من تدفق السياح.

يبدو أنّ الحرب في المنطقة أدخلت إسبانيا في مرحلة جديدة من التحديات، إذ يواجه قطاع السياحة ارتفاعاً متسارعاً في تكاليف السفر، مدفوعاً بعوامل دولية واقتصادية، أبرزها التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وذلك رغم استمرار تدفق السياح بمعدلات مرتفعة بعد التعافي من جائحة كورونا. وتشير بيانات وزارة الصناعة والسياحة الإسبانية إلى أن ظاهرة السياحة الكثيفة لا تزال واقعاً يصعب تجاوزه، حيث لم تنجح الاستراتيجيات الرامية إلى توزيع الزوار جغرافياً وزمنياً إلا بشكل جزئي. إذ يواصل السياح، خصوصاً الأجانب، التوافد إلى الوجهات نفسها وخلال الأشهر ذاتها من الموسم المرتفع، ما أدى إلى ضغط كبير على البنية السياحية في عدد من المدن، وتراجع جودة التجربة السياحية، بالتوازي مع ارتفاع غير مسبوق في الأسعار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وجاءت التطورات الأخيرة في المنطقة، ولا سيما الحرب في إيران، لتضيف عامل ضغط جديداً على القطاع، بعدما شهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً تجاوز 60% منذ بداية التصعيد، بينها زيادة بنحو 35% خلال أسبوع واحد فقط. وينعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على تكلفة السفر، إذ تمثل الطاقة ما بين 20% و30% من تكاليف تشغيل الفنادق، بينما ترتفع هذه النسبة بشكل أكبر في قطاع الطيران بسبب اعتماد الطائرات على الوقود، ما يؤدي إلى زيادة أسعار تذاكر السفر وحزم العطلات.

ورغم هذه الضغوط، لا تتوقع الجهات المختصة تراجعاً كبيراً في أعداد السياح، إذ تشير التقديرات الرسمية إلى استقبال نحو 26 مليون سائح أجنبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، بزيادة تقارب 3.7%، مع إنفاق إجمالي يصل إلى 35 مليار يورو. كما تظهر بيانات معهد الإحصاء نمواً طفيفاً في أعداد الزوار، مقابل ارتفاع ملحوظ في إنفاقهم، ما يعكس استمرار الطلب رغم ارتفاع الأسعار. وفي السياق ذاته، تتوقع شركات السفر زيادة في الحجوزات إلى إسبانيا، معتبرة أن التوترات الدولية قد تدفع مزيداً من السياح إلى اختيارها وجهةً بديلة أكثر استقراراً مقارنة بمناطق أخرى.

ضرائب ورسوم إضافية تزيد العبء

وفي موازاة ارتفاع التكاليف العالمية، تتجه السلطات الإسبانية إلى فرض أو زيادة رسوم سياحية في عدد من المناطق. فقد كانت كل من كتالونيا وجزر البليار من أوائل المناطق التي اعتمدت هذه الضرائب، وتدرس حالياً زيادتها، كما هو الحال في مدينة برشلونة. وبموجب هذه الزيادات، قد يدفع السائح المقيم في فندق فاخر في برشلونة نحو 15 يورو يومياً كضريبة سياحية، فيما تصل الرسوم في الفنادق من فئة أربع نجوم إلى أكثر من 11 يورو يومياً. وتصبح هذه التكاليف أكثر وضوحاً عند احتسابها لعائلة، إذ يمكن أن تتجاوز الزيادة 300 يورو خلال إقامة لمدة أسبوع.

وتسعى السلطات إلى توجيه جزء من هذه العائدات لدعم سياسات الإسكان وبرامج تحسين إدارة السياحة، غير أن هذا التوجه يواجه انتقادات من ممثلي القطاع السياحي، الذين يرون أن هذه الضرائب لم تثبت فعاليتها في الحد من تدفق السياح، بل تؤدي فقط إلى رفع الأسعار. ويتصاعد الجدل في إسبانيا حول كيفية التعامل مع السياحة الكثيفة، بين من يدعو إلى فرض قيود ورسوم إضافية، ومن يرى أن الحل يكمن في تحسين إدارة تدفقات الزوار بدلاً من فرض أعباء مالية جديدة.

في هذا الإطار، بدأت بعض المدن اتخاذ إجراءات تنظيمية مباشرة، مثل فرض رسوم على الرحلات الجماعية أو تحديد عدد أفراد المجموعات السياحية، كما حدث في مدينة توليدو، التي اعتمدت نظاماً للحد من الازدحام في مركزها التاريخي عبر تقليص أعداد المجموعات السياحية ومنع استخدام مكبرات الصوت.

وبين ارتفاع التكاليف واستمرار الطلب القوي، تبدو السياحة الإسبانية أمام معادلة معقدة: الحفاظ على جاذبيتها وجهةً عالمية، مع تجنب الآثار السلبية للازدحام وارتفاع الأسعار. ويرى مراقبون أن مستقبل القطاع سيتوقف على قدرة السلطات على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة، في وقت تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على واحدة من أهم ركائز الاقتصاد الإسباني.