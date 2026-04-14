- شهدت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 22.1 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ17.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يعكس زيادة في الدعم المالي من المغتربين. - ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.3 مليارات دولار، مدفوعًا بصفقة علم الروم العقارية، بينما سجل العجز في ميزان المعاملات الجارية انخفاضًا إلى 9.5 مليارات دولار. - زادت عائدات السياحة إلى 4.7 مليارات دولار، وارتفعت واردات النفط إلى 5.2 مليارات دولار، بينما بلغت عائدات قناة السويس 2.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن تحويلات المصريين في الخارج بلغت 22.1 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي 2025/ 2026 وذلك في الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2025 مقابل 17.1 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من 2024. وأضاف البنك في بيان له اليوم، وفقا لوكالة رويترز، أن التحويلات بلغت في الربع الثاني وحده في الفترة من سبتمبر/أيلول حتى ديسمبر 2025 نحو 11.3 مليار دولار مقابل 8.74 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وبدأ العام المالي الجاري 2025/ 2026 في أول يوليو/تموز 2025 وينتهي في 30 يونيو/حزيران 2026. وأكد البنك أن العجز في ميزان المعاملات الجارية في مصر بلغ 9.5 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 10.9 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ في الربع الثاني نحو 6.3 مليارات دولار، مقارنة مع 5.17 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك على الرغم من ارتفاع التحويلات المالية للمغتربين وعائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف البنك المركزي أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 9.3 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل ستة مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ في الربع الثاني وحده نحو 6.9 مليارات دولار في الربع الثاني مقارنة مع 2.72 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعا بصفقة علم الروم العقارية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقعت الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، وشركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، اتفاقية باستثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال حفل التوقيع، أن الحكومة المصرية ستحصل على 3.5 مليارات دولار دفعة واحدة من الجانب القطري في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، إضافة إلى حصة عينية من الوحدات السكنية تعادل 397 ألف متر مربع بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار.

وارتفعت عائدات السياحة في الربع الثاني من العام المالي إلى 4.7 مليارات دولار من 3.91 مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. وزادت واردات النفط إلى 5.2 مليارات دولار من 4.25 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024. وبلغت عائدات قناة السويس في النصف الأول من العام المالي 2.2 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار قبل عام، بينما بلغت في الربع الثاني وحده نحو 1.15 مليار دولار من 880.9 مليون دولار في العام السابق، وهو رقم أقل بكثير من 2.4 مليار دولار المسجلة في الربع الأخير من عام 2023، قبل هجمات الحوثيين على سفن البحر الأحمر التي أدت إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة.

