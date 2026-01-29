ارتفاع تاريخي لأسعار النحاس مع الاندفاع العالمي إلى المعادن

- ارتفاع تاريخي لأسعار النحاس: سجل النحاس ارتفاعًا قياسيًا ليصل إلى 14 ألف دولار للطن، مدفوعًا بزيادة الطلب الاستثماري والمضاربات، مع تدفقات نقدية كبيرة نحو صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة. - تأثير عالمي على المعادن والأسهم: ارتفعت أسعار النيكل والزنك والألمنيوم والرصاص، مما أدى إلى زيادة في قيمة أسهم شركات التعدين العالمية بنحو نصف تريليون دولار. - دور الصين في السوق: عزت بلومبيرغ الارتفاع إلى تدفق المستثمرين الصينيين، مع توقعات بزيادة الطلب على النحاس بسبب مشروعات الطاقة والذكاء الاصطناعي، رغم مؤشرات ضعف الطلب في الصين.

سجلت أسعار النحاس ارتفاعا تاريخيا في تعاملات اليوم الخميس، ليحلق سعر الطن من المعدن الأحمر عند سقف 14 ألف دولار، مرتفعا بنسبة 6%. ويسجل السباق على المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة ارتفاعات قياسية بمرور الوقت، مع إقبال المستثمرين عليها وسط المخاوف بشأن الدولار والتوتر الاستراتيجي عالمياً.

وعلى الرغم من أن النحاس معروف أساساً باستخداماته الصناعية، فقد تعزز ارتفاعه الأخير نتيجة لمستوى غير مسبوق من الطلب الاستثماري ودخول المضاربين إلى السوق، وفقاً للمحللين. ويعد حجم التدفقات نحو صناديق المؤشرات المتداولة للنحاس أحد المؤشرات إلى أن اهتمام المشترين بالنحاس بدأ يشبه اهتمامهم بالذهب، حيث تتزايد التدفقات النقدية في هذه الصناديق في الولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري، مسجلة 1.2 مليار دولار حتى الآن، وهو أكثر من ضعف مبلغ 426 مليون دولار المسجل في عام 2025 بأكمله، وفقاً لشركة Sprott لإدارة الأصول.

كما ارتفعت أسعار النيكل والزنك والألمنيوم والرصاص المتداولة في بورصة لندن للمعادن يوم الخميس صباحاً، مع اقتراب مؤشر LME اليومي، الذي يتتبع ستة معادن أساسية، من أعلى مستوى قياسي سجله في 2022.

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الخميس، بأن الأسعار القياسية للمعادن أدت إلى ارتفاع مماثل في أسعار أسهم شركات التعدين العالمية، التي أضافت نحو نصف تريليون دولار إلى قيمتها السوقية المجمعة خلال الشهر الماضي. لكن المعدن الفعلي غالباً ما يُعتبر استثماراً أكثر أماناً من الأسهم، حسب الصحيفة.

استثمارات صينية وراء قفزة أسعار النحاس عالمياً؟

أما وكالة بلومبيرغ الأميركية فعزت ارتفاع أسعار النحاس إلى المستوى الأعلى منذ 16 عاما إلى تدفق المستثمرين الصينيين على المعادن مستفيدين من موجة الزخم القوية التي رفعت كل شيء من القصدير إلى الفضة إلى مستويات قياسية. وحدث ارتفاع النحاس في وقت يهيمن فيه المتداولون الصينيون على التدفقات، مع ارتفاع الأسعار في بورصة لندن للمعادن أكثر من 5% خلال أقل من ساعة بدءًا من الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت لندن.

وتنقل الوكالة عن يان ويغون، رئيس أبحاث المعادن في شركة Xiamen الصينية، قوله إن "كل هذا مدفوع بصناديق المضاربة، ومن المرجح أن يكون كل المال صينياً نظرًا لأن الارتفاع حدث خلال ساعات التداول الآسيوية".

ويراهن بعض المستثمرين على شراء النحاس، بسبب توقعات أن يؤدي التحول نحو بناء مزيد من مشروعات توليد الطاقة، وهي حيوية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلى زيادة الطلب عليه وارتفاع أسعاره. ومع ذلك، جاء الارتفاع الأخير في الأسعار على الرغم من مؤشرات ضعف الطلب في الصين نفسها، التي تمثل نحو نصف الاستهلاك الفعلي للنحاس، وارتفاع الفارق بين الأسعار المستقبلية في بورصة لندن، ما يشير إلى وفرة المعروض.