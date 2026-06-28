- شهدت أسواق الأسهم في الخليج أداءً متباينًا بسبب التوترات السياسية والمواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثر على ثقة المستثمرين وقراراتهم. بينما دعمت الأسهم القيادية بعض البورصات، تراجعت أخرى بسبب عمليات بيع انتقائية. - في قطر، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.12% بدعم من بنك قطر الوطني، بينما شهدت الكويت ارتفاعًا طفيفًا في مؤشرها العام بنسبة 0.07%. في سلطنة عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.18% بفضل الأسهم القيادية. - تراجعت البورصة السعودية بنسبة 0.2% رغم ارتفاع سهم أرامكو، بينما سجلت بورصة البحرين أداءً إيجابيًا. خارج الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 2.1% وسط تراجع معظم الأسهم المدرجة.

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج تعاملات، اليوم الأحد، على أداء متباين، وسط توترات سياسية زعزعت ثقة المستثمرين، وضغوط فرضها تصاعد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وما خلّفه ذلك من حالة حذر في قرارات المستثمرين. وبينما تماسكت بعض البورصات بدعم من أسهم قيادية وقطاعات مالية، تراجعت أخرى تحت تأثير عمليات بيع انتقائية ومخاوف من اتساع التوترات في المنطقة.

في قطر، أنهى المؤشر العام تعاملاته مرتفعاً بنسبة 0.12%، مدعوماً بصعود سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.7%. وشهدت الجلسة تداول 91 مليوناً و370 ألفاً و975 سهماً، عبر تنفيذ 10613 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 17 شركة، في حين تراجعت أسهم 31 شركة، وحافظت 4 شركات على مستويات إغلاقها السابقة.

أما في الكويت، فأغلق المؤشر العام على ارتفاع قدره 6.42 نقطة، أي بنسبة 0.07%، وسط تداول 237 مليون سهم عبر 16988 صفقة نقدية، بقيمة 201.7 مليون دولار. وصعد مؤشر السوق الرئيسي بـ91.37 نقطة، أي ما يعادل 1.05%، من خلال تداول 142.6 مليون سهم عبر 9420 صفقة، بقيمة 78.7 مليون دولار، كما كسب مؤشر "رئيسي 50" نحو 97.22 نقطة، أي بنسبة 1%، بعد تداول 119.1 مليون سهم عبر 6766 صفقة نقدية، بقيمة 19.9 مليون دينار، أي ما يعادل 64.7 مليون دولار.

وفي سلطنة عُمان، اراتفع مؤشر بورصة "مسقط 30" بمقدار 86.001 نقطة، وبنسبة 1.18%، مستفيداً من صعود الأسهم القيادية وارتفاع المؤشرات القطاعية مجتمعة، وفي مقدمتها القطاع المالي الذي زاد بنسبة 1.36%. ودعم هذا الأداء ارتفاع سهم بنك ظفار القيادي بنسبة 4.1%، وسهم البنك الأهلي بنسبة 2.56%.

وسجلت بورصة البحرين أداءً إيجابياً، بعدما ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.3%، بدعم من تحركات شرائية محدودة على عدد من الأسهم القيادية، في جلسة اتسمت بالهدوء النسبي مقارنة ببقية أسواق المنطقة، وسط استمرار ترقب المستثمرين لمسار التوترات الجيوسياسية وانعكاساتها على الأسواق.

في المقابل، تراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.2%، متأثراً بانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 1.2%، وسهم أكوا باور بنسبة 3%. غير أن سهم شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط، ارتفع بنسبة 1.8%، منهياً سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات متتالية. وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، 145 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما تراجعت أسهم 165 شركة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن طائرة هليكوبتر تابعة لأرامكو تحطمت اليوم في رأس تنورة على الساحل الشرقي للسعودية، مما أسفر عن مقتل ​14 سعوديا، مضيفة ​أن سبب الحادث ⁠غير معروف.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.1 بالمئة، إذ سجلت معظم الأسهم المدرجة فيه ⁠انخفاضا، ​بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي ​الذي نزل اثنين بالمئة. وأعلن مجلس الوزراء اليوم أن مصر منحت "القيد المؤقت لأربع شركات ​ضمن برنامج الطروحات الحكومية".