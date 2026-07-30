ارتفاع النفط يقلص عجز الموازنة السعودية رغم انكماش الاقتصاد

- شهدت الموازنة السعودية تحسناً ملحوظاً في العجز خلال الربع الثاني من العام، حيث انخفض العجز بنسبة 75% ليصل إلى 34.3 مليار ريال، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 28% وتراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 3.5%. - رغم التحسن المالي، انكمش الاقتصاد السعودي بأكبر وتيرة منذ جائحة كوفيد-19، نتيجة تراجع نشاط القطاع النفطي بنسبة 25% بسبب الهجمات الإيرانية وتأثير إغلاق مضيق هرمز. - توقعات بتقلص عجز الموازنة بحلول عام 2026، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، رغم زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع سعر التعادل اللازم لتحقيق التوازن المالي.

سجلت الموازنة السعودية تراجعاً حاداً في العجز خلال الربع الثاني من العام، مستفيدة من الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية، رغم تعرض اقتصادها لانكماش هو الأكبر منذ جائحة كورونا بفعل تداعيات الحرب مع إيران وتراجع إنتاج القطاع النفطي. وأظهرت بيانات وزارة المالية السعودية أن عجز الموازنة بلغ 34.3 مليار ريال (نحو 9.1 مليارات دولار) خلال الربع الثاني، مقارنة مع 125.7 مليار ريال في الربع الأول، بانخفاض يقارب 75%.

وحسب "بلومبيرغ" اليوم الخميس، جاء هذا التحسن مدفوعاً بارتفاع الإيرادات النفطية بنحو 28% مقارنة بالربع السابق، بالتزامن مع تراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 3.5%. وتعكس النتائج التأثير المزدوج للحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، إذ أدى اضطراب أسواق الطاقة إلى ارتفاع أسعار النفط، ما عزز إيرادات المملكة من كل برميل يتم تصديره، رغم انخفاض الكميات المنتجة.

وفي المقابل، انكمش الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني بأكبر وتيرة منذ جائحة كوفيد-19، بعدما تراجع نشاط القطاع النفطي بنحو 25% نتيجة الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت الطاقة وتأثير إغلاق مضيق هرمز على حركة الصادرات. ودفع تعطل الملاحة عبر المضيق المملكة إلى الاعتماد بصورة أكبر على خط الأنابيب الواصل إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر لتصدير جزء من إنتاجها النفطي. ورغم استمرار الإنتاج دون مستويات ما قبل الحرب، فإن وصول سعر خام برنت إلى نحو 90 دولاراً للبرميل وفر دعماً مهماً للإيرادات الحكومية.

وقد ارتفع خام برنت بأكثر من 47% منذ بداية العام، وهو ما دفع بعض الاقتصاديين إلى توقع تقلص عجز الموازنة السعودية خلال عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، إذا استمرت مستويات التصدير الحالية.

وتنقل الوكالة عن رئيس قسم التحليل الاقتصادي الكلي في EFG Hermes، محمد أبو باشا، قوله إن متوسط سعر نفط يبلغ نحو 90 دولاراً قد يخفض عجز الموازنة إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 5.8% في عام 2025. لكنه أشار في المقابل إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي خلال الأسابيع الأولى من الحرب، إلى جانب انخفاض الإنتاج النفطي، رفعت سعر التعادل اللازم لتحقيق التوازن في الموازنة إلى نحو 115 دولاراً، مقارنة مع 96 دولاراً في العام الماضي. وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 11% خلال الربع الثاني، فيما زادت الإيرادات النفطية بنسبة 22%.