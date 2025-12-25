ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 32% في أكتوبر

- ارتفعت صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 32.3% في أكتوبر، مما يعكس تحسنًا في الطاقة الإنتاجية المحلية، خاصة في قطاعات البتروكيميائيات والصناعات التحويلية. - شهدت الصادرات السلعية نموًا بنسبة 11.8%، بينما زادت الصادرات البترولية بنسبة 4%، وسط تقلبات أسعار النفط العالمية، مما يعزز توجه المملكة نحو تنويع الاقتصاد. - ارتفعت واردات المملكة بنسبة 4.3%، مما يشير إلى توازن بين الطلب المحلي والقدرة الاستيعابية، مع استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى في قطاعات البناء والطاقة والنقل.

قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن صادرات المملكة غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، ارتفعت بنسبة 32.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف التقرير المتعلق بالإحصاءات الشهرية للتجارة الدولية السلعية أن إجمالي الصادرات السلعية سجل نموًا بنسبة 11.8% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، في حين زادت الصادرات البترولية بنسبة 4%. وأشار التقرير كذلك إلى أن واردات المملكة ارتفعت بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الشهر نفسه.

يأتي هذا الأداء في التجارة الخارجية في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية تقلبات حادة، ما يدفع الاقتصاد السعودي إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. وقد أسهمت السياسات التحفيزية، وتوسيع القاعدة الصناعية، ودعم الصادرات الوطنية، في تحسين تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية، خصوصًا في آسيا وأفريقيا.

كما يعكس نمو الصادرات السلعية إجمالًا تحسنًا في الطاقة الإنتاجية المحلية، لا سيما في قطاعات البتروكيميائيات، والصناعات التحويلية، والمنتجات المعدنية، التي تمثل جزءًا مهمًا من الصادرات غير البترولية. ويأتي ذلك بالتوازي مع استثمارات حكومية وخاصة كبيرة في البنية التحتية والمناطق الاقتصادية الخاصة، التي تهدف إلى تعزيز دور المملكة مركزًا تجاريًا ولوجستيًا إقليميًا.

أما على صعيد الواردات، فإن ارتفاعها بوتيرة معتدلة يشير إلى توازن نسبي بين الطلب المحلي والقدرة الاستيعابية للاقتصاد، مع استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى في قطاعات البناء والطاقة والنقل. ويُنظر إلى هذا النمو في الواردات بوصفه انعكاسًا لنشاط اقتصادي مستمر، وليس مؤشرًا على ضغوط تضخمية، في ظل سياسات مالية ونقدية حذرة.

وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار متانة حركة التجارة السعودية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية، مع حفاظ الصادرات البترولية على نمو معتدل، مقابل تسارع واضح في الصادرات غير النفطية. ويعزز هذا الأداء توجه المملكة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا، في وقت تبقى فيه التجارة الخارجية عنصرًا أساسيًا في دعم النمو والاستقرار الاقتصادي.

(رويترز، العربي الجديد)